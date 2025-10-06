C'est officiel : cette boisson doit désormais être gratuite sur tous ces vols

Toutes les compagnies aériennes sont désormais obligées de fournir cette boisson gratuite aux voyageurs passant par ce pays très touristique.

Il est bien connu que la gratuité des boissons à bord d'un avion dépend de la compagnie aérienne et de la durée du vol. Sur la majorité des vols des compagnies low-cost, toutes les boissons sont malheureusement payantes et il existe de nombreux témoignages de passagers sur les réseaux sociaux qui affirment s'être vus refuser un simple verre d'eau gratuit par le personnel de cabine et d'avoir été encouragés à acheter une bouteille d'eau à un prix élevé. Autre exemple choquant qui a fait le tour du web en 2018 : un passager d'un vol Singapour-Osaka de la compagnie low-cost FlyScoot se serait fait servir un verre de glaçons avec l'instruction d'attendre que la glace fonde...

Le fait de monétiser un besoin biologique de base comme de boire de l'eau soulève régulièrement des critiques, d'autant que la déshydratation est un risque accru en avion pouvant entraîner des maux de tête et même des urgences médicales, et qu'il est interdit d'apporter des liquides de plus de 100 ml, y compris l'eau, en cabine... Sauf à l'acheter au prix fort à l'aéroport, une fois la sécurité passée. Face à ces préoccupations sanitaires, le ministre des Transports d'un pays très touristique a annoncé l'obligation à toutes les compagnies impliquées dans le trafic aérien de son pays de fournir aux passagers au moins 200 ml d'eau potable gratuitement, avant ou pendant le vol.

Cette directive est venue du ministre turc des Transports, Abdulkadir Uraloğlu et concerne tous les vols sur les lignes nationales et internationales opérant depuis, vers ou à l'intérieur de la Turquie et quelle que soit la durée. Si cette nouvelle loi vise un grand nombre de compagnies aériennes, les plus directement touchées sont les low-cost qui facturaient systématiquement toutes les boissons à bord.

Pegasus Airlines, la compagnie low-cost turque de référence, est principalement impactée par cette gratuité forcée mais pas seulement. La réglementation s'applique à toutes les compagnies étrangères dès lors qu'elles opèrent un vol en Turquie comme c'est le cas de Ryanair ou EasyJet au départ d'Istanbul et d'Antalya, ou encore d'un vol Lufthansa ou British Airways atterrissant à Istanbul ! Les compagnies nationales que sont Turkish Airlines et sa marque low-cost AJet, la compagnie SunExpress très active sur les lignes touristiques, ou encore Corendon Airlines, sont bien évidemment concernées, même si elles appliquaient déjà la règle.

Il est bon de rappeler qu'en règle générale, l'équipage de n'importe quelle compagnie aérienne doit pouvoir fournir un verre d'eau gratuit en cas de nécessité ou besoin de santé. Mais la réalité du modèle économique des vols low-cost qui repose sur la facturation de tous les extras à bord, prouve bien que ce verre d'eau peut être difficile à obtenir... Chez tous les transporteurs des vols traditionnels et long-courriers (Air France, Lufthansa, British Airways etc.), les boissons non alcoolisées, y compris verre d'eau, jus, thé, café et sodas, sont servies gratuitement et régulièrement. Elles sont incluses dans le prix du billet, même en classe éco.