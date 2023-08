Le soleil y brille 320 jours par an - c'est le village où toute l'Europe veut s'installer

Dans ce village d'Europe vous n'aurez presque jamais besoin de vous chauffer et vous vous baladerez en shorts constamment.

Le village le plus chaud d'Europe est un village grec qui bénéficie de 320 jours de soleil par an et où tout le monde veut s'installer. Il s'agit d'un village côtier en Crète, plus précisément dans le district de Lasithi, qui attire les touristes tout au long de l'année : Mirtos, près de la ville de Ierapetra. Par ailleurs, ce village est également surnommé le "village des Schtroumpfs" grec car les maisons sont construites en argile et paille.

Chaque jour, les propriétaires d'hébergements reçoivent des milliers d'appels de Européens qui souhaitent passer l'hiver à Mirtos. Ces appels concernent soit des retraités européens, soit principalement des jeunes qui travaillent à distance. La raison ? Le climat incroyable. Mirtos est l'endroit le plus chaud d'Europe, avec environ 320 jours d'ensoleillement par an. À Mirtos, pendant l'hiver, vous n'aurez presque jamais besoin de vous chauffer et votre garde-robe sera constamment printanière : la plupart des jours, vous porterez des manches courtes et quand il fait vraiment froid, vous mettrez un petit gilet le soir.

Mirtos est également l'un des endroits les plus abrités de Crète en raison de sa localisation. Lorsque le vent souffle partout, le village reste calme. De plus, le village est réputé pour être accueillant, propre et bien entretenu. Bien qu'il attire des visiteurs, il a conservé une ambiance paisible et traditionnelle, avec ses maisons blanchies à la chaux et ses ruelles sinueuses. Sa plage magnifique, avec ses galets et son sable fin, est bordée d'eaux cristallines, rendant chaque moment passé là-bas idyllique. La douceur du climat tout au long de l'année rend le village encore plus attrayant. Les gourmands se régaleront avec la véritable cuisine crétoise servie dans les tavernes locales. De plus, Mirtos est un excellent point de départ pour explorer des sites d'intérêt en Crète, comme les gorges de Sarakina. Enfin, le village est le théâtre de divers événements culturels, permettant aux visiteurs de s'immerger pleinement dans la vie et les traditions locales.

Depuis la France, pour rejoindre Mirtos près d'Ierapetra en Crète, il est conseillé de prendre un vol à destination d'Héraklion ou de Chania, qui sont les principaux aéroports de l'île. Une fois arrivé en Crète, vous pouvez louer une voiture ou emprunter un bus en direction d'Ierapetra. Une fois à Ierapetra, Mirtos est facilement accessible, étant à une courte distance au sud, que ce soit en voiture ou en bus local. En voiture, la distance est d'environ 100 km et le trajet prend généralement entre 1h30 et 2 heures. Si vous optez pour les transports en commun, cela pourrait prendre un peu plus de temps, surtout si vous devez attendre ou changer de bus à Ierapetra.