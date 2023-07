Incendies en Grèce : les images des feux historiques

Touchée par une canicule historique, la Grèce subit également d'importants incendies. Plusieurs îles ont même dû être évacuées face à l'impossibilité de contrôler les feux.

30 000 personnes évacuées de l'île de Rhodes, 2 500 de Corfou, les autorités grecques ont décidé de prendre toutes les précautions face à la progression de feux de forêts depuis une semaine. Ces lieux, très touristiques, n'arrivent pas pour le moment à contrôler ces incendies. À Rhodes, une large partie du territoire a brûlé, plus de 40 000 hectares selon Franceinfo. Cela correspond à un tiers de cette île. Aucun mort n'est à déplorer en raison de ces incendies pour le moment.

Plus de 20 bateaux ont participé à "la plus grande opération d'évacuation jamais effectuée" en Grèce pour l'évacuation de 30 000 touristes de l'île de Rhodes selon Konstantia Dimoglidou, la porte-parole de la police locale. Malgré les 10 Canadair et huit hélicoptères opérant sur cette zone, ainsi que quarante-neuf camions de pompiers, les feux sont toujours incontrôlables.

Des températures dépassant les 45 °C

Au total, ce sont près de 67 départs de feu qui sont jugés incontrôlables en Grèce. Le bilan du week-end n'incite pas à l'optimisme puisque seulement douze incendies ont été stoppés. Seule la situation à Athènes s'est améliorée. La canicule qui touche tout le pays a favorisé l'apparition des feux de forêts. Le Monde souligne que "dans le centre du pays et dans la péninsule du Péloponnèse, des températures entre 45 °C et 46,4 °C ont été enregistrées dimanche après-midi, selon l'Observatoire national d'Athènes." Un homme de 46 ans est mort, le 20 juillet sur l'ile d'Eubée, alors que le personnel médical a relevé une "température corporelle de 40 degrés" lors de son admission aux urgences.

La télévision publique grecque, ERT, évoque l'un des week-ends "le plus chaud enregistré en juillet lors des cinquante dernières années." "Athènes va avoir des températures de plus de 40 °C pendant 6 à 7 jours, jusqu'à la fin du mois de juillet", a déclaré Panagiotis Giannopoulos, un météorologue grec auprès de France 24. Les feux sont également attisés par des rafales de vent qui favorisent la propagation des flammes.

La gestion des milliers de touristes s'est avérée délicate pour la Grèce

Si les milliers de touristes évacués saluent la prévention des autorités avec le choix d'anticiper les évacuations, ils sont confrontés à un problème de taille : le pays méditerranéen ne dispose pas d'infrastructures pour accueillir autant de personnes évacuées. Les aéroports des îles évacuées sont marqués pas une surfréquentation massive avec des personnes allongées à même le sol durant d'interminables heures dans l'attente d'un avion.

Les vacanciers envoyés sur le continent sont placés en attente dans des gymnases et dans des écoles aux dispositions sanitaires délicates. Franceinfo a évoqué des "conditions apocalyptiques". La France a envoyé deux Canadair en renfort qui ont déjà effectué plus de 130 largages. L'Italie, la Turquie, Israël et la Jordanie soutiennent également les forces de secours grecs avec l'appui d'avions, d'hélicoptères et de pompiers.