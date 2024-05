Des orques font encore couler un bateau en Méditerranée ! On sait enfin pourquoi elles attaquent

Cela fait maintenant 4 ans que les orques s'attaquent aux bateaux dans les eaux qui séparent l'Espagne du Maroc. Et ces animaux très intelligents ne font pas ça par hasard...

C'est au moins la 673e fois qu'une interaction entre un bateau et une orque se produit autour du détroit de Gibraltar depuis 2020. Cette fois, ce sont les passagers d'un voilier long de quinze mètres qui ont vu le bateau sur lequel ils se trouvaient sombrer au fond de l'eau. Les faits sont survenus le 14 mai, rapporte TF1. Les passagers ont d'abord vu s'approcher un groupe d'orques. Après plusieurs chocs, ils ont lancé l'alerte.

Finalement ces chocs à répétition portés à la coque et au gouvernail ont eu raison de l'embarcation, qui a commencé à couler après que l'eau s'y soit infiltrée. Par chance, les deux passagers ont pu être sauvés par un pétrolier situé à quelques nautiques de la future épave, qui les a finalement débarqués à Gibraltar, territoire britannique de la pointe sud de l'Espagne.

Les raisons de la première attaque d'orques sur un bateau au large des côtes espagnoles en 2020 était un mystère, mais avec le recensement des quelque 600 interactions depuis 4 ans, ainsi que les témoignages des victimes de ces chahutages parfois sans conséquence, certains spécialistes ont développé une première hypothèse. Si ce nouveau comportement laisse perplexes les scientifiques, il ne serait finalement que le résultat de la curiosité de certaines orques et peut-être d'un manque de maturité chez les plus jeunes spécimens.

Selon certains scientifiques, les orques auraient adopté un jeu, qui consisterait à faire la course avec les bateaux. Est-ce que celles qui ont fini par attaquer les embarcations étaient de mauvaises perdantes, où est-ce que cela fait toujours partie du jeu ? Mystère, mais on sait que ce sont des animaux particulièrement intelligents et dont la manière de s'amuser flirte souvent avec la cruauté.

Ce qui est certain, c'est qu'en l'espace de quelques années, ils ont très bien compris à quelle partie des navires s'attaquer. La cinquantaine de spécimens vivant près du canal ne s'intéressent qu'aux monocoques et aux catamarans de taille semblable à celle de l'embarcation qui a récemment coulé.

L'animal renommé "killer whale" (tueur de baleines) est certes un prédateur redoutable pour la quasi-totalité des espèces marines, mais pour l'homme, il ne représente qu'un très faible risque. À ce jour, aucun cas documenté d'attaques mortelles d'orques sur l'homme dans la nature n'a été recensée. Quant aux 4 décès survenus dans des parcs aquatiques, il est impossible de dire s'il s'agissait d'accidents où si ces créatures marines avaient délibérément choisi de tuer. Au contraire, les orques ont tendance à éprouver, pour l'homme, de l'indifférence ou de la curiosité. Tout dépend en réalité du rythme auquel l'humain et l'orque se rencontrent.