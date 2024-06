On sait à quel âge on devient vieux, certains le sont avant les autres

Certains deviennent vieux plus tôt que les autres, tout se joue sur un détail !

Plusieurs chercheurs de l'université de Stanford, de Luxembourg et de Greifswald en Allemagne ont examiné les données d'une étude sur le vieillissement publiée dans la revue Psychology and Aging. Ils constatent des disparités entre les individus au sujet de la perception de l'âge. En se fiant à ces données, ils ont pu comprendre quel rapport avaient les personnes avec le vieillissement. Grâce à la participation d'un peu plus de 14 000 personnes, les chercheurs ont pu étudier le comportement humain sur une période de 25 ans et notamment constater une tendance à repousser l'âge à partir duquel ils se sentaient vieux.

La plupart des gens ont une idée approximative de l'âge auquel ils considèrent une personne comme âgée. Il faut toutefois bien savoir que cet âge n'est pas le même pour tous et dans tous les pays. Que l'on soit dans le milieu du sport ou dans le monde de l'entreprise, l'âge à partir duquel on devient "senior" n'est pas le même. L'OMS a retenu l'âge de 60 ans pour commencer à parler de personne "âgée" mais en France, on répond le plus souvent 69 ans. Avant ça on est soit un boomer soit un senior. Les Japonais répondent 66 ans et les Malaisiens 56 ans à la question : "À quel âge diriez-vous d'une personne qu'elle est vieille ?"

Même à cette question les réponses varient, non pas seulement en fonction des pays mais aussi en fonction de l'âge. C'est bien connu, un enfant de 8 ans trouvera qu'une personne de 20 ans est vieille mais une personne de 50 ans ne considère pas forcément qu'une personne âgée de 60 puisse être considérée "vieille". Ce phénomène s'est également retrouvé dans les données de cette enquête. Les participants âgés de 65 ans ont indiqué que la vieillesse débutait à 74 ans alors que ceux de 25 ans ont semblé être d'accord pour statuer sur 66 ans.

Et ces différences de perception ne s'arrêtent pas là, l'étude révèle aussi que le facteur générationnel est à prendre en compte. Selon les données de l'étude, les personnes nées dans la seconde moitié du XXe siècle ont tendance à reculer l'âge de la vieillesse. Ils se sentent jeunes plus longtemps que ceux nés au début du siècle. Les raisons à cela sont multiples, déjà l'espérance de vie n'a fait qu'augmenter grâce à l'amélioration des conditions de vie, de travail ou encore sanitaire. De plus, les jeunes générations n'ont vu que l'âge de départ à la retraite reculer, si bien que dans l'imaginaire commun une personne encore en activité à 64 ans parait forcément plus jeune.

D'autres facteurs sont à prendre en compte, certaines personnes ne considèrent vraiment une personne comme âgée qu'à partir du moment où sa santé se dégrade. De la même façon l'étude montre que très souvent, une personne seule ou en mauvaise santé à tendance à se sentir plus âgée qu'une personne active socialement ou en bonne santé. Cette disparité existe aussi entre les sexes, puisque toujours grâce aux réponses des 14 000 participants les chercheurs ont constaté que les femmes avaient tendance à reculer l'âge auquel le vieillissement commence.

Les conclusions des chercheurs pointent du doigt que globalement l'âge auquel on considère qu'une personne est âgée recule au fur et à mesure que les générations évoluent et expliquent cette tendance par plusieurs raisons (démographique, psychologique et sanitaire). Cette étude montre aussi que le fonctionnement des sociétés modernes a une forte influence sur l'acceptation de l'âge et du vieillissement chez les individus. Cela pourrait aider à remettre en question la perception qu'ont les gens du vieillissement et notamment en France, qui selon un sondage Ipsos compte parmi les pays les plus pessimistes face au processus de vieillissement.