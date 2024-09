Ce parc à panneaux solaires est assez grand pour alimenter tout un pays

La plus grande ferme solaire du monde a été mise en service et la quantité d'électricité qu'elle peut produire est gargantuesque.

Avec plus de 800 kilomètres carrés de panneaux photovoltaïques, soit un peu plus que la superficie de la ville de New York, la Chine vient de frapper très fort dans la course à la souveraineté énergétique. Cette nouvelle ferme solaire, située dans une zone désertique de l'extrême nord-ouest du pays, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, est dorénavant la plus grande jamais construite. Ce podium est complété par les projets solaires du désert de Ningxia Teneggeli, et de Golmud Wutumeiren, tous deux également situés en Chine.

Le complexe solaire a été connecté au réseau chinois le 3 juin 2024 et doit être capable de générer 5 gigawattheures soit un peu plus d'une fois et demie plus que ce que pouvait produire jusque-là une ferme solaire. Avec cette nouvelle installation, la Chine conforte encore davantage sa position de premier producteur d'énergie solaire dans le monde et devrait contrôler 80% de la production mondiale de panneaux photovoltaïques, selon la société de conseil Wood Mackenzie. Un récent rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a qualifié d' "extraordinaire" l'avancée de la Chine vers les énergies renouvelables, le pays ayant mis en service l'an dernier, "autant de panneaux solaires que le monde entier en 2022".

Avec une capacité annuelle de plus de 6 milliards de kilowattheures, la centrale solaire chinoise pourrait à elle seule couvrir les besoins en électricité de certains pays comme le Luxembourg ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour la Chine, c'est une tout autre histoire, à l'échelle du pays la consommation d'électricité annuelle avoisine les 9220 térawattheures (9 milles milliards de kilowattheures) soit près d'un quart de l'énergie mondiale.

La Chine reste le premier consommateur d'électricité dans le monde, juste devant les États-Unis, l'Inde et la Russie, et sa consommation d'électricité continue d'augmenter. C'est aussi le premier émetteur de gaz à effet de serre dans le monde liés à l'énergie et poursuit son industrialisation. Le président chinois Xi Jinping s'est engagé à ce que le pays atteigne son pic d'émissions de CO2 avant 2030 et à une neutralité carbone avant 2060. A noter toutefois que la Chine est peuplée par 1,4 milliard d'habitants, soit trois fois plus que les États-Unis et dix fois plus que la Russie alors que les deux super puissances mondiales consomment, elles, seulement moitié moins d'électricité. De plus la consommation d'électricité par habitant y est largement inférieur à la France (15% en 2021) et aux États-Unis (53%).