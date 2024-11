Blocages des agriculteurs, en direct : déjà plusieurs routes touchées en Ile-de-France et en région

Les mobilisations des agriculteurs ont commencé partout en France ce lundi 18 novembre, et certains depuis la veille. Au moins 80 départements vont être touchées par des blocages de routes et des rassemblements sur des ronds-points. Plusieurs axes d'Ile-de-France sont d'ores-et-déjà boqués.

En direct

08:49 - La préfecture des Yvelines appelle à éviter le secteur de Vélizy La mobilisation des agriculteurs sur le RN118 continue sans relâche. "Les manifestants sont toujours sur la N118 au niveau de Vélizy. Les véhicules stationnent à hauteur de la sortie 5 - le Petit Clamart" rapporte la préfecture des Yvelines qui appellent à "éviter le secteur". Selon ses informations, "la voie de droite reste ouverte mais la circulation est très dense" sur l'axe routier.

08:40 - Une "centaine" d'agriculteurs bloque le point de l'Europe à Avignon Le blocage du point de l'Europe à Avignon mobilise une "trentaine" de camions ainsi qu'une "bonne centaine" d'agriculteurs selon Jordan Charransol, président des Jeunes agriculteurs 84 interrogé par France Bleu. Le lieu n'a pas été choisi au hasard, mais pour dénoncer le projet d'accord UE-Mercosur qui est "une catastrophe pour l'agriculture française", a lâché le syndicaliste.

08:28 - L'Occitanie, nouveau point chaud des blocages d'agriculteurs ? L'Occitanie avait été une des régions les plus touchées par les blocages routiers d'agriculteurs lors du premier acte de la crise agricole. Plusieurs mobilisations sont à nouveau prévu dans la région, mais elles semblent de même niveau que celles attendue ailleurs : plusieurs actions sont annoncées en Haute-Garonne dont des feux sur des ronds-points, un défile de tracteurs est prévu à Auch (Gers), un blocage de la rocade est envisagée à Albi (Tarn) en plus de "visites" à la préfecture, des feux de détresse vont être allumés à Millau et Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) ainsi que sur plusieurs ronds-points de l'Aude. Les mobilisations pourraient gagner en force mardi avec les appels de la Coordination rurale à manifester à Auch ou devant la préfecture de Haute-Garonne, à Toulouse.

08:18 - Des actions variées et nombreuses en Nouvelle Aquitaine Des "feux de colère" doivent être allumés dans plusieurs villes du sud-ouest : à Périgueux (Dordogne) sur un rond-point après une opération escargot prévue sur plusieurs routes, mais aussi à Bordeaux (Gironde) où un grand feu "de détresse" sera allumé devant le parc des Sports Saint-Michel à 18 heures. Plus haut, en Vendée, une quarantaine d'agriculteurs est venu encerclée la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte. A Angoulême (Charente), le syndicat des Jeunes Agriculteurs a choisi d'organiser un barrage filtrant plutôt qu'un blocage pour ne pas trop déranger les passants mais les sensibiliser selon le vice-président de la branche départementale du syndicat. C'est à Agen (Lot-et-Garonne) comme la mobilisation pourrait être l'une des plus virulentes, comme en début d'année sous l'impulsion du syndicat Coordination rurale. Lequel a prévu de bloquer la préfecture du département dans la journée de mardi.

08:09 - Des actions depuis plusieurs jours dans l'Oise Dans beaucoup de départements, les manifestations et blocages d'agriculteurs vont viser les préfecture et c'est le cas dans l'Oise avec un rassemblement prévu à Beauvais pour exprimer la "très grosse colère" du secteur selon Régis Desrumaux, président du syndicat agricole FDSEA 60. Plusieurs actions ont déjà eu lieu dans le département depuis quelques jours : des panneaux de villes bâchés ou encore des "feux de la colère" allumés près des routes.

08:04 - Le pont de l'Europe bloqué à Avignon Une mobilisation s'est mise en place il y a quelques minutes à Avignon, dans le Vaucluse : les agriculteurs ont décidé de bloquer le pont de l'Europe en massant plusieurs tracteurs sur l'axe routier. D'après le journal La Marseillaise, seul le sens de circulation permettant d'entrer dans Avignon a été bloqué. Les panneaux de la ville ont également été bâchés et recouvert d'une mention "Non au Mercosur". Sur l'exemple de la mobilisation d'Avignon, plusieurs routes et ronds-points nomment en référence à l'Europe devraient être bloqués pour manifester l'opposition à l'accord de libre-échange soutenu par une partie de l'Europe.

07:55 - Au moins 10 axes bloqués en Ile-de-France Déjà plusieurs axes d'Ile-de-France sont bloqués par les agriculteurs ce lundi 18 novembre, voire depuis hier. Il faut éviter les déplacements sur l'A10, la N118, la RN104, la RN20, la RD74, la RD17, la RD117, la RD19, la RN12 et la D44 lundi au moins jusqu’à 14 heures selon les prévisions de Sytadin, le service de gestion du trafic. Mais c'est bien dans les Yvelines que le rassemblement le plus important a lieu avec "une centaine de tracteurs" attendue sur la RN118 au niveau de la base aérienne de Vélizy-Villacoublay selon le préfecture. Deux compagnies de CRS sont prévues pour les empêcher d’avancer vers le pont de Sèvres et donc vers Paris rapporte Le Parisien.