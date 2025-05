Robert Francis Prévost alias Léon XIV est le nouveau pape : qui est cet Américain qui va bousculer l'Eglise ?

Qui est Léon XIV ? Le nouveau pape est un Américain, fils d'un père français et d'une mère italienne, très attaché à l'Amérique latine.

Robert Francis Prevost est donc le nouveau pape et c'est une surprise, tant on attendait beaucoup un souverain pontife italien. Mais c'est donc le cardinal américain qui a été choisi par ses pairs ce jeudi 8 mai 2025. Le nouveau pape a choisi comme nom de règne Léon XIV et ce n'est pas rien : il s'inscrit donc dans la lignée du pape social qu'avait incarnait Léon XIII. Qui est cet homme encore très peu connu des catholiques du monde entier. Autre référence : Léon Ier, le pape qui est parvenu à discuter avec Attila, en période de guerres et d'immenses troubles dans le monde. Léon XIV sera sans doute un pape tourné vers la paix et dont la mission sera de porter des messages d'apaisements, de justice et d'équité dans un contexte international si anxiogène.

Le nouveau pape Léon XIV a tenu un premier discours public ce jeudi et sa première bénédiction urbi et orbi. "Que la paix soit avec vous tous" a-t-il dit, une phrase reprise du Christ. Le premier pape américain de l’histoire a appelé à "construire des ponts" à travers "le dialogue", "sans peur, unis, main dans la main avec Dieu et entre nous". Il est probable que Léon XIV secoue un peu l'Eglise : ce grand érudit devrait tenir tête aux personnalités politiques influentes de notre époque, il n'est d'ailleurs pas certain que Donald Trump se réjouisse de son élection. Il s'agit d'un Amércain attaché aux valeurs de paix, de dialogues sincères et de vérité.

Robert Francis Prevost est né le 14 septembre 1955 à Chicago. Fils d'un père français et d'une mère italienne, Robert Francis Prevost a grandi dans un environnement multiculturel. Il rejoint l'ordre de Saint Augustin en 1977, prononce ses vœux solennels en 1981 et est ordonné prêtre en 1982. Il détient un bachelor en mathématiques de l'université Villanova, une maîtrise en théologie de la Catholic Theological Union de Chicago, ainsi qu'une licence et un doctorat en droit canonique de l'université pontificale Saint-Thomas-d'Aquin à Rome.

En 1985, il est envoyé au Pérou, où il sert comme chancelier de la prélature de Chulucanas. Il retourne brièvement aux États-Unis en 1987 pour promouvoir les vocations, puis revient au Pérou en 1988. Il y dirige le séminaire des Augustins à Trujillo, enseigne le droit canonique au séminaire diocésain et est impliqué dans diverses fonctions pastorales et administratives. En 1999, Prevost est élu prieur provincial de la province de Chicago, puis en 2001, prieur général de l'ordre de Saint Augustin, poste qu'il occupe jusqu'en 2013. Durant son mandat, il supervise les activités de l'ordre à l'échelle mondiale, renforçant les liens entre les communautés augustiniennes.

Nommé administrateur apostolique de Chiclayo en 2014, il devient évêque de ce diocèse en 2015. En 2023, il est nommé préfet du Dicastère pour les évêques et président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, succédant au cardinal Marc Ouellet. Il est créé cardinal le 30 septembre 2023 par le pape François. Sa devise, "In illo uno unum" ("Dans Celui qui est Un, soyons un"), reflète son aspiration à l'unité au sein de l'Église. Son blason intègre des symboles de l'ordre de Saint Augustin, témoignant de son enracinement spirituel. Le parcours de Léon XIV témoigne d'une vie dédiée au service de l'Église, marquée par une profonde spiritualité, une expertise canonique et un engagement envers la mission pastorale.