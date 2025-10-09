Une pale d'éolienne de 82 mètres se brise en morceaux, des débris retrouvés à plus de 50 mètres

Catastrophe dans un parc éolien : une pale d'éolienne s'est brisée en pleine nuit, en Scandinavie. Aucun blessé n'a été déploré, mais des débris ont été retrouvés très loin de l'éolienne.

L'incident est survenue en plein milieu de la nuit dans le parc éolien de Sandbacka, en Ostrobotnie. La pale mesurant 82 mètres s'est brisé dans la nuit avant de s'effondrer en plusieurs débris le lendemain. Certains aurait même été retrouvés à plus de 50 mètres de distance de l'éolienne. Selon le magazine finnois Tekniikka & Talous, les autorités ont été informées de l'évènement seulement le lendemain matin par courriel électronique.

Le parc entier s'est arrêté depuis la catastrophe, le propriétaire du parc enquête sur la cause du dommage et des projets de réparation sont en cours de préparation. L'information a été transmisse aux autorités lorsqu'un représentant de la société de conseil Afry a envoyé ce court message à l'inspecteur des incendies : J'ai été informé ce matin qu'une panne de pale s'est produite pendant la nuit à la centrale WTG13 de Sandbacka. La zone a été isolée et les centrales et les travaux sont actuellement à l'arrêt sur l'ensemble du chantier. (...) aucune blessure corporelle."

Les évènements se sont produits avant minuit, selon un représentant de la société propriétaire, German Prime Capital. Une pale de l'une des centrales aurait "perdu sa stabilité". Suite à cela, le système de sécurité de la turbine a automatiquement arrêté la centrale.

C'est seulement le lendemain que la pale s'est effondrée en débris, retrouvés à 50 mètres de l'éolienne. La structure restant fragile, un périmètre de sécurité de 250 mètres a été mis en place autour de la centrale.

D'importants travaux sont prévus avec comme première étape le retrait de la plateforme endommagée et la collecte des pièces tombées. Prime Capital assure prendre entièrement en charge la collecte des débris et le nettoyage de la zone. Une enquête est en cours dirigée par l'entreprise d'investissement en collaboration avec le fournisseur de la centrale, Siemens Gamesa.