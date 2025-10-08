Il y a trois règles simples quand on recharge son téléphone, elles font gagner du temps et de l'argent

C'est un geste simple du quotidien, mais il existe quelques règles de base que tout le monde oublie pour recharger son smartphone bien plus rapidement et efficacement.

Brancher son téléphone le soir pour pouvoir bénéficier du plein de batterie lorsque la journée débute. Un geste simple et ancré dans le quotidien de nombreux utilisateurs qui pourrait pourtant être amélioré ! Il existe, en effet, plusieurs techniques connues (ou non) qui permettent de recharger son téléphone plus rapidement.

Tout d'abord, il convient de disposer du matériel approprié. Les smartphones les plus récents ne disposent souvent pas de chargeur inclus à l'achat. Un choix souvent écologique (et économique) pour ces marques qui promettent pourtant des charges toujours plus rapides. Les derniers iPhone 16 sont notamment compatibles avec des chargeurs montant jusqu'à 20 ou 30W tandis que le dernier Xiaomi Redmi Note 13 monte jusqu'à 33W. Il est donc conseillé de se renseigner sur votre appareil en tapant son nom sur internet et trouver le chargeur avec la capacité maximale compatible. Une fois cela effectué, vous n'aurez qu'à acquérir un chargeur suffisamment puissant pour atteindre la vitesse de charge maximale !

Deuxième règle à suivre : il convient également d'utiliser une véritable prise murale. Si vous rechargez votre téléphone avec, par exemple, un ordinateur, la vitesse de rechargement sera beaucoup plus lente ! Assurez-vous donc de brancher votre appareil à une prise de courant classique.

Enfin, recharger votre téléphone est également bien plus rapide si vous coupez ses fonctionnalités. En passant votre appareil en mode avion ou en l'éteignant complètement, vous empêcherez ce dernier d'effectuer des activités en arrière plan (comme recevoir vos notifications). Il est également vivement conseillé de ne pas toucher à votre téléphone pendant sa recharge. Cela allumerait son écran et consommerait de la batterie, ralentissant alors le processus.

L'efficacité de la recharge, en plus de réduire la consommation électrique permet bien souvent de garder une batterie en bon état plus longtemps, avec de réelles économies à la clé. Gardez aussi en tête qu'il est préférable de ne pas recharger son téléphone au delà des 80% afin de préserver sa batterie et allonger sa durée de vie. De nombreux smartphones récents proposent notamment d'activer automatiquement la limite des 80% de recharge dans leurs paramètres et l'onglet "batterie".