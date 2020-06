Edouard Philippe : élu au Havre et encore Premier ministre ? Pourquoi c'est possible

Le second tour havrais des municipales pourrait prendre un tournant délicat pour Edouard Philippe, qui sera confronté à Jean-Paul Lecoq. Les enjeux sont importants pour le Premier ministre, tant au niveau local que national.

Le Premier ministre est arrivé en tête au premier tour des élections municipales du Havre ce dimanche 15 mars, avec 43,59% des votes. Toutefois, l'écart avec le candidat arrivé deuxième n'est pas si important que le Premier Ministre aurait pu l'espérer. Jean-Paul Lecoq, candidat LFI, PCF et Génération.s, le suit de près avec 35,87% des votes. Ces deux candidats sont les seuls à avoir obtenu suffisamment de voix pour se présenter au deuxième tour. Arrivé en troisième position avec 8,28% des voix, le candidat écolo Alexis Deck n'a pas passé d'alliance avec Jean-Paul Lecoq en raison de désaccords trop profonds.

Courtisé pour mener la liste de la majorité dans la capitale, Edouard Philippe s'est finalement tourné vers sa ville de cœur, Le Havre, où il a été élu pour la première fois conseiller municipal en 2001 et où il a été maire de 2010, après le retrait d'Antoine Rufenacht, à sa nomination au gouvernement en 2017. Et cette campagne de 2020 est à double tranchant : un mauvais résultat aux municipales au Havre pourrait priver à la fois Edouard Philippe de sa ville, mais aussi de Matignon, un Premier ministre défait aux municipales n'étant plus, selon sa propre définition, " légitime ".

Si, sur le papier, la bataille du Havre, paraissaient compliquée (malgré une élection au premier tour en 2014) à l'époque du premier tour, la donne a changé avec le passage de la crise sanitaire. Selon un sondage Odoxa publié le 4 juin, une majorité de Français souhaite qu'Edouard Philippe reste Premier ministre, même s'ils sont également 60% à souhaiter un remaniement. Ce regain de popularité pourrait apporter au Premier ministre les voies suffisantes pour l'emporter et ainsi retrouver son siège de maire du Havre dès la fin de ses fonctions de Premier ministre, dans les jours, les semaines ou les années à venir.

Courte biographie d'Edouard Philippe

Né le 28 novembre 1970, Edouard Philippe, âgé de 49, est diplômé de Sciences Po Paris en 1992 puis de l'ENA (promotion Marc Bloch, 1995-1997), il a d'abord milité au sein du Parti socialiste. En 2001, le jeune énarque se rapproche d'Antoine Rufenacht, maire du Havre de 1995 à 2010, et devient directeur de campagne de Jacques Chirac en 2002. Lors de la fusion du centre et de la droite, Edouard Philippe devient directeur général des services de l'UMP, sous l'égide d'Alain Juppé. C'est auprès du maire de Bordeaux qu'il fera toute sa carrière avant d'entrer à Matignon. Avec la suite qu'on connait.

