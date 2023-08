Donald Trump : un passage en prison, quelles conséquences pour le candidat à la présidentielle 2024 ?

TRUMP. L'ancien président américain a brièvement été incarcéré à la prison d'Atlanta le jeudi 24 août 2023, après son inculpation pour tentative de manipulation de l'élection présidentielle de 2020. Ces faits peuvent-ils nuire à sa candidature pour 2024 ?

[Mis à jour le 25 août 2023 à 9h15] La quatrième inculpation de Donald Trump s'est soldée par une libération sous caution, après un rapide passage en prison. Si l'ancien président américain a toujours échappé à une incarcération lors de ces précédentes comparutions devant la justice, le tribunal d'Atlanta n'a pas fait cette faveur au milliardaire. L'homme, accusé d'avoir manipulé le résultat de l'élection présidentielle de 2020 dans l'Etat de Géorgie, s'était pourtant prémuni d'un passage, même bref, en prison par le versement préalable de 200 000 dollars de caution.

Une somme généreuse qui a finalement permis au candidat à l'élection présidentielle de 2024 d'être remis en liberté, l'égo très abîmé. Sur son propre réseau Truth Social, Donald Trump a d'ailleurs évoqué "un triste jour en Amérique" et dénoncé un "simulacre de justice" à son encontre. Cette affaire judiciaire n'est pas encore terminée, puisqu'avant la comparution la procureure Willis avait indiqué vouloir planifier un procès le 4 mars, ce qui doit être confirmé par un juge.

Case prison et "mugshot" pour Donald Trump

Après avoir échappé à trois reprises à une incarcération, Donald Trump a finalement fait un passage à la case prison après sa comparution au tribunal d'Atlanta le jeudi 24 août 2023 concernant sa tentative de manipulation de l'élection présidentielle de 2020. Un document du bureau du shérif consulté par CNN notifie l'incarcération du l'ancien locataire de la Maison Blanche. Mais ce passage en prison est à relativiser, car le milliardaire n'a passé que quelques instants derrière les barreaux de la prison d'Atlanta après s'être soumis au "mugshot", la prise d'une photo d'identité judiciaire de face et de profil.

La photo d'identité judiciaire de Donald Trump prise par la prison d'Atlanta © /AP/SIPA (publiée le 25/08/2023)

Donald Trump a rapidement été libéré sous caution puisqu'il avait déjà versé la somme de 200 000 dollars pour être remis en liberté à l'issue de sa venue au tribunal. Une incarcération courte donc, mais historique. Le magnat de l'immobilier est le premier ancien président des Etats-Unis à être allé en prison et à avoir sa photo d'identité judiciaire.

La popularité de Trump dans les sondages entachée par les inculpations ?

Alors que les différentes inculpations de Donald Trump interviennent à seulement quelques mois de la campagne présidentielle de 2024, ce passage même bref du milliardaire en prison est un nouvel élément qui risque de marquer la période électorale. Reste que ces déboires judiciaires ne sont pas des handicaps à la campagne de l'ancien locataire de la Maison Blanche, du moins pas au yeux de tous les électeurs. L'homme gagne même des points auprès des trumpistes et plus largement d'une frange des électeurs républicains qui voient dans ces affaires judiciaires une opération de disqualification et une "chasse aux sorcières".

Signe que la candidature de Donald Trump se porte bien : l'homme a décidé de bouder les débats de la primaire du parti Républicain convaincu d'être le candidat légitime de la droite américaine et conforté par son avance sur ses rivaux. "Un évènement boudé par Donald Trump, car selon lui "le public sait qui je suis et quelle présidence réussie j'ai exercée" s'est-il justifié. A la place, il s'est présenté devant la justice à Atlanta en vue de sa comparution pendant ledit débat. Et c'est lui qui a retenu l'attention.

Les sondages s'accordent aussi à dire que Donald Trump est en tête dans l'opinion des électeurs républicains au regard de toutes les études parues en 2023. Son principal concurrent, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, pourrait obtenir 15% des suffrages contre plus de 50% pour Donald Trump. En cas de duel avec Joe Biden, l'actuel président des Etats-Unis, les deux scores des candidats sont estimés à 43% ! Les nombreuses inculpations à l'encontre de Donald Trump ne semblent donc pas le desservir dans la course à la présidentielle de 202

S'il trône en tête des sondages, Donald Trump peut-il vraiment espérer être candidat à l'élection présidentielle 2024 avec toutes les affaires judiciaires qui le suivent ? Rien ne s'oppose à ses ambitions politiques dans la loi américaine. L'article 2 de la Constitution américaine qui prévoit les conditions d'éligibilité du président des Etats-Unis ne fait pas mention de l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge. Les inculpations, la tenue d'un procès et même une condamnation à une peine de prison n'empêchent donc pas à Donald Trump d'être candidat à l'élection en 2024. Il est toutefois le premier ancien chef d'Etat à sa présenter après des inculpations.

Parmi les procédures menées contre Donald Trump, une seule pourrait être un obstacle à sa candidature : l'enquête fédérale sur l'insurrection du 6 janvier 2021 plus connue comme l'assaut du Capitole dans lequel l'ancien chef d'Etat aurait joué un rôle clé. Etre responsable ou avoir participé à une rébellion contre les Etats-Unis est bien un critère d'inégalité à la présidence américaine. Si après une enquête parlementaire la commission de la Chambre des représentants à retenu quatre motifs de poursuite dont une "incitation à l'insurrection", aucune charge n'a encore été retenue contre le milliardaire. Il faudrait également que l'enquête aboutisse à l'inculpation de Donald Trump et que les poursuites et les procès interviennent avant 2024 et l'élection présidentielle pour remettre la candidature du Républicain en question.

L'affaire sur le rôle de Donald Trump dans l'assaut du Capitole

Donald Trump est aussi inculpé pour son rôle dans l'assaut contre le Capitole par ses partisans en 2021. C'est la troisième inculpation au pénal qui vise le milliardaire républicain depuis son départ de la Maison blanche. Le candidat dans la course à la présidentielle pour 2024 a comparu le jeudi 3 août devant un tribunal fédéral de Washington, un fait sans précédent pour un ancien président américain. Le principal intéressé a dénoncé une "persécution politique". La prochaine audience de cette affaire aura lieu le 28 août. Que risque-t-il sur le plan judiciaire ?

Dans l'acte d'accusation publié par l'AFP et de nombreux médias américains, il est indiqué que "Malgré sa défaite, l'accusé était déterminé à rester au pouvoir. Par conséquent, durant plus de deux mois après le scrutin du 3 novembre 2020, l'accusé a diffusé des mensonges selon lesquels il y avait eu des fraudes ayant modifié le résultat et qu'il avait en fait gagné". L'acte d'accusation précise ensuite que Donald Trump était bel et bien conscient que les informations qu'il relayait étaient des mensonges, "mais le prévenu les a répétées et les a largement diffusées malgré tout".

Concrètement, que risque l'ex-président ? Les chefs d'inculpation contre Donald Trump sont passibles de 5 à 20 ans d'emprisonnement. Pour complot contre l'État, le milliardaire risque jusqu'à 5 ans de prison. Et c'est pour avoir tenté de faire obstruction à la justice américaine qu'il pourrait être condamné à 20 ans d'emprisonnement. L'actuel favori des primaires républicaines avait annoncé, à la réception d'une lettre de Jack Smith l'informant de l'enquête en cours le 18 juillet, qu'il maintiendrait sa campagne même s'il venait à être condamner.

Donald Trump est aussi accusé d'avoir "orchestré" plusieurs paiements afin d'étouffer trois affaires jugées embarrassantes dans les mois qui ont précédé l'élection présidentielle de 2016. Dans le détail, Donald Trump aurait versé :

30 000 dollars à un portier de la Trump Tower qui affirmait avoir des informations concernant un enfant caché,

130 000 dollars à l'actrice porno Stormy Daniels pour l'empêcher de parler d'une prétendue relation extraconjugale,

150 000 dollars à une femme qui assurait être une ancienne maîtresse Donald J. Trump Indictment by Stefan Becket

Or, selon la mise en accusation, le milliardaire a fait passer ces dépenses dans les "frais juridiques" de la Trump Tower, sa société. Cependant, selon la justice, cela pourrait s'apparenter à des dépenses de campagne. Il a donc été inculpé pour "falsifications de documents comptables", détaillées dans 34 chefs d'inculpation.