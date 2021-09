Paul Quilès : mort de l'ancien ministre, emporté par un cancer

PAUL QUILES. Paul Quilès est mort vendredi 24 septembre 2021. Ancien ministre sous la présidence de François Mitterrand, il était une figure du socialisme. Il s'est éteint à l'âge de 79 ans.

[Mise à jour le 24 septembre à 14h12] Quelques jours après l'annonce par erreur de sa mort, Paul Quilès est décédé ce vendredi 24 septembre 2021 a annoncé l'une de ses filles. Ancien ministre à plusieurs reprises lorsque François Mitterrand était président de la République, il s'est éteint à l'âge de 79 ans. Véritable poids lourd du PS, il avait, sous la présidence socialiste, été nommé à la tête de sept ministères différents, dont l'Intérieur. Député à plusieurs reprises entre 1978 et 2007, le diplômé de polytechnique avait été maire de Cordes-sur-Ciel entre 1995 et 2020.

Sur les réseaux sociaux, Gérald Darmanin a rendu hommage à l'un de ses prédécesseurs : "Toute sa vie, Paul Quilès aura servi la République", a salué le ministre de l'Intérieur. De son côté, le maire de Dijon et ancien ministre François Rebsamen a salué "un homme de combat et de conviction fidèle à Mitterrand, fidèle à la gauche, fidèle au socialisme."

Paul Quilès a été emporté par le cancer. Il se battait contre la maladie depuis plusieurs années. "Mon père s'est éteint ce matin à Paris. Il s'est battu jusqu'au bout comme il l'avait toujours fait dans sa vie pour les autres", a sobrement commenté sa fille à l'annonce du décès. Selon Le Figaro, cette figure politique avait même été prise en charge en soins palliatifs mardi 21 septembre 2021. La maladie a finalement emporté l'ex-homme politique.

Mardi 21 septembre, la mort de Paul Quilès avait été annoncée par erreur par plusieurs élus locaux du Tarn, relayés dans la presse. Un correspondant du journal local La Dépêche du Midi avait rapporté à sa rédaction que le septuagénaire était décédé, le nouveau maire de Cordes-sur-Ciel, Bernard Andrieu, confirmant l'information auprès du média, tout comme le président du Département du Tarn, Christophe Ramond. Le journal avait alors diffusé l'information, tout comme l'Agence France Presse. La famille de Paul Quilès avait rapidement démenti l'information. L'une de ses filles avait été obligée de préciser : "mon père n'est pas mort. Il est malade, mais il est vivant."

Né le 27 janvier 1942 à Saint-Denis-du-Sig, en Algérie française, Paul Quilès a suivi ses études à l'Ecole polytechnique. Il obtient son diplôme en 1961 et intègre la compagnie pétrolière Shell en qualité d'ingénieur. Alors âgé de 31 ans, il se lance en politique en 1973 et rallie le Parti socialiste, formation politique à qui il restera fidèle toute sa vie. Elu député de Paris en 1978, il devient, en 1981, directeur de la campagne présidentielle de François Mitterrand, qui aboutit au sacre de ce dernier. Après s'être présenté sans succès aux municipales en 1983 dans la capitale (battu par Jacques Chirac), et être tout de même entré au Conseil de Paris, il est propulsé ministre de l'Urbanisme et du Logement la même année, puis prend le portefeuille de la Défense de 1985 à 1986, année où il est réélu à l'Assemblée nationale.

En 1988, François Mitterrand reste à l'Elysée et Paul Quilès au palais Bourbon. Mais pas pour très longtemps. Après les élections, il devient ministre des Postes et Télécommunications, avant d'être en charge de l'Equipement, du Logement et du Transport en 1991, puis d'être propulsé ministre de l'Intérieur entre 1992 et 1993. Lors des législatives cette année-là, il se présente dans le Tarn et conforte son siège de député. En 1995, il se présente à la mairie de Cordes-sur-Ciel (Tarn) et remporte le scrutin. Il ne quittera son siège qu'en 2020.