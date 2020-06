Résultat de Christian Estrosi aux municipales : nettement en tête selon les premiers scores

Arrivé nettement en tête au premier tour des élections municipales à Nice, tout en étant contraint à un second tour, Christian Estrosi est réélu sans surprise à la mairie de Nice selon les premiers résultats.

Après dépouillement de 215 des 252 bureaux de vote de Nice, Christian Estrosi se dirige vers une réélection tranquille à la mairie de Nice. Le maire sortant serait crédité de près de 60% des bulletins exprimés selon ces résultats partiels. La campagne du second tour des municipales à Nice avait été marquée par l'absence de Christian Estrosi au débat diffusé sur France 3 Côte d'Azur jeudi dernier. Une décision, déjà prise en 2014 par le maire sortant, que ses équipes ont justifié par le simple fait qu'il n'a pas consacré "une minute à la campagne". "Depuis la pandémie, Christian Estrosi consacre toute son énergie à sa fonction de maire et à accompagner les acteurs économiques qui vivent une crise sans précédent", ont-elles ajouté, citées par l'AFP.

Cette décision n'avait pas plu à ses adversaires, le candidat du Rassemblement national Philippe Vardon ayant par exemple jugé "aberrant que le maire actuel, candidat à sa réélection, refuse ce grand rendez-vous démocratique". Et pendant le débat, jeudi soir, son absence a naturellement fait parler. "Au cœur de la crise sanitaire il a fait le tour de toutes les télévisions. Je me suis amusé à relever ça. Entre le 15 mars et le 10 juin il fait 16 télévisions. (…) Au cœur de la crise il avait le temps et maintenant il n'a plus le temps", a déploré Philippe Vardon, quand Jean-Marc Governatori faisait remarquer, amer, que Christian Estrosi, à quelques heures du débat, "était en train d'inaugurer je ne sais quoi sur la promenade des Anglais".

Christian Estrosi a pourtant dû se plier à une nouvelle élection, avec tout le contexte que l'on sait. Le maire sortant de Nice pouvait humblement espérer être réélu dès le premier tour le 15 mars dernier (des sondages le donnaient à plus de 50%), mais ses 47,63% des suffrages obtenus lui ont imposé un passage par le second tour. Son avance apparaîssait conséquente, loin devant le candidat RN Philippe Vardon et ses 16,70% du premier tour, elle conférant un matelas confortable de voix, d'autant qu'aucune alliance ne s'était formée dans l'entre-deux tours. Pour rappel, le détail des résultats définitifs du premier tour des municipales dans la ville de Nice :

Christian Estrosi (LR) : 47,63%

Philippe Vardon (RN) : 16,70 %

Jean Marc Governatori (Nice écologique) : 11,3%

Mireille Damiano (divers gauche) : 8,91%

Benoit Kandel (divers droite) : 7,31%

Patrick Allemand (PS) : 6,57 %

Valéry Sohm (UPR) : 0,92%

Lutte ouvrière : 0,66%

Biographie courte de Christian Estrosi

Né en 1955 à Nice, Christian Estrosi, après une carrière de pilote moto qui le voit notamment remporter deux manches du championnat du monde 750cc, démarre sa carrière politique en étant d'abord élu conseiller municipal de Nice en 1983, conseiller général des Alpes-Maritimes en 1985, puis député de la cinquième circonscription des Alpes-Maritimes en 1988. Quatre années plus tard, cet ancien champion de moto devient vice-président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le palmarès se complète encore en 2003, lorsqu'il prend la tête du conseil général des Alpes-Maritimes.

Christian Estrosi entre au gouvernement en 2005 en tant que ministre délégué à l'Aménagement du territoire. Il est ensuite nommé secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer. Candidat aux élections municipales de Nice, il devient maire de la ville en 2008. En 2009, il est nommé ministre chargé de l'Industrie dans le gouvernement Fillon. Réélu en 2012 dans son fauteuil de député UMP, Christian Estrosi fait aussi partie de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Lors des élections régionales 2015, Christian Estrosi se présente dans la région PACA. Mais c'est le FN qui est en tête du premier tour. Le parti socialiste décide de retirer son candidat pour contrer le Front National. Christian Estrosi, seul candidat restant face à Marion Maréchal-Le Pen, est finalement élu au second tour avec 54.78% des suffrages. Mais le FN obtient tout de même 42 sièges sur les 123 que compte la région, dont le Parti Socialiste est totalement absent. Le 8 mai 2017, il annonce sa démission afin de redevenir maire de Nice pour remplacer Philippe Pradal, ville dont il reprend le fauteuil de maire le 15 mai 2017.

