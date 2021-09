Fabrice Di Vizio : une enquête met l'avocat anti-pass sanitaire sur la sellette

DI VIZIO. L'avocat des anti-pass sanitaire, Fabrice Di Vizio, est visé par une enquête du Conseil de l'ordre du barreau de Paris. Connu des plateaux TV, habitué de Twitter, adepte de Twitch, il a annoncé mardi 14 septembre 2021 se retirer de la vie publique...

Une banderole orange avec écrit en lettres épaisses blanches "Liberté !" Pour la tendre devant les caméras, plusieurs mains sont accrochées. Celles de Florian Philippot, ex-membre du RN devenu président des Patriotes, de Nicolas Dupont-Aignan, chef de Debout la France, de Martine Wonner, députée anciennement encartée LREM, du chanteur Francis Lalanne et celles de Fabrice Di Vizio. Au fil des mois de la crise du coronavirus en France, ce dernier est devenu l'un des visages les plus connus des mouvements contestataires qui défilent chaque samedi dans la capitale et dans plusieurs villes de France.

Avocat de métier, Fabrice Di Vizio défend depuis plus d'un an les opposants aux mesures sanitaires instaurées par le gouvernement pour endiguer l'épidémie. Port du masque obligatoire, pass sanitaire, hydroxychloroquine… tous ces sujets - jugés liberticides par certains - ont émaillé la gestion du Covid-19. Et l'avocat les a portés devant la justice. C'est même lui qui a saisi la Cour de justice de la République pour porter plainte contre plusieurs ministres, dont Agnès Buzyn, récemment mise en examen pour "mise en danger de la vie d'autrui".

Désormais, c'est Fabrice Di Vizio qui se retrouve dans le viseur de ses confrères. Selon une information révélée par France info mercredi 15 septembre 2021, le médiatique avocat est visé par une enquête déontologique ouverte par le Conseil de l'ordre du barreau de Paris. Habitué des plateaux TV sur C8 chez Cyril Hanouna, mais aussi adepte d'échanges virils sur les réseaux sociaux, celui qui défendait Didier Raoult a finalement annoncé se retirer de la vie publique et vendre les parts qu'il détient dans son cabinet. Hasard du calendrier ?

Je retournerai faire ce que jaime + que tout : moccuper de ma fille et de ses chevaux ! Dans quelques semaines je céderai mes parts détenues dans mon cabinet et je pendrai le large tant désiré ! Merci à mes détracteurs de mavoir permis de précipiter un projet qui 4/6 — Fabrice Di Vizio (@DIVIZIO1) September 14, 2021

Très peu d'informations ont circulé sur l'ouverture de cette enquête. Selon France Info, Fabrice Di Vizio se retrouve au cœur d'investigations assez larges de la part du Conseil de l'ordre du barreau de Paris. Son attitude lors de ses passages à la télévision, ses propos tenus sur les réseaux sociaux ou encore son comportement dans les diverses manifestations auxquelles il a pris part interrogent ses confrères. Par ailleurs, plusieurs clients de l'avocat auraient envoyé des plaintes auprès de l'organisation.

Si Fabrice Di Vizio est également connu des sphères anti-pass sanitaire, c'est que l'avocat a mis au point un site Internet permettant d'obtenir un modèle de plainte contre plusieurs membres du gouvernement (Jean Castex, Olivier Véran, Jean-Michel Blanquer) et les mesures édictées pour faire face au Covid-19. De quoi faciliter et multiplier les démarches en quelques clics et quelques minutes, moyennant 2 euros. C'est ainsi que la Cour de justice de la République a reçu plus de 16 000 plaintes sur la gestion de la crise du coronavirus dont, entre autres, celle du collectif de médecins (C19) ayant abouti à la mise en examen d'Agnès Buzyn le 10 septembre dernier. Mais Fabrice Di Vizio a annoncé la fermeture du site mardi 14 septembre 2021. "Le site nous coûte trop cher ! Nous avons fait ce que nous pouvions !", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Fabrice Di Vizio est un avocat français, âgé de 47 ans, inscrit au barreau de Paris depuis 2003. Diplômé de Panthéon-Assas, il accompagne un avocat au Conseil d'Etat à sa sortie d'études puis se lance en indépendant du côté de Tours (Indre-et-Loire). Rapidement, il s'intéresse à la désertification médicale. Il mène alors un tour de France des médecins, tant à la ville qu'à la campagne, avant de faire de la défense des professionnels de santé son cheval de bataille. Il est notamment cité comme conseil dans plusieurs affaires sanitaires, comme le Mediator, le Subutex ou encore les gélules amaigrissantes. Son nom s'est donc très vite retrouvé associé au Covid-19, Fabrice Di Vizio portant plainte contre l'Etat pour le manque de moyens alloués aux soignants, prenant ensuite la défense du Pr Didier Raoult, avant de devenir l'un des porte-paroles des anti-pass sanitaire. Depuis le début de l'épidémie, il défend ses positions et ses clients par divers biais : les plateaux TV en tout genre, son compte Twitter ou encore la plateforme de streaming Twitch.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

S'il défile aujourd'hui aux côtés des Patriotes ou de Debout La France, Fabrice Di Vizio s'est engagé en politique au début des années 2000 en soutenant Christine Boutin et son Parti chrétien démocrate. Mais l'avocat s'est vite éloigné du courant politique lorsque la cheffe de file est devenue la ministre du Logement de Nicolas Sarkozy. Il est aujourd'hui proche de Florian Philippot.