Didier Raoult : des "dysfonctionnements graves" à l'IHU, que lui est-il reproché ?

RAOULT. Didier Raoult est à nouveau dans le viseur de la justice, après un rapport diligenté par deux ministères. Des "dysfonctionnements graves" ont été découverts au sein de l'IHU de Marseille qu'il dirigeait. Voici ce qui lui est reproché.

Didier Raoult est dans le viseur de la justice. L'ex-directeur de l'IHU de Marseille se retrouve au cœur d'un rapport administratif sur l'établissement qu'il a dirigé pendant 11 ans, diligenté par les ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi celui de la Santé, à la suite de "plusieurs signalements préoccupants" comme l'ont indiqué Sylvie Retailleau et François Braun, les détenteurs de ces deux portefeuilles ministériels. Les conclusions, dont les deux ministres ont eu connaissance, ont entraîné la saisie du procureur de la République de Marseille.

Que dit le dernier rapport qui vise Didier Raoult et l'IHU de Marseille ?

Selon le communiqué ministériel, "le rapport définitif met en lumière des dysfonctionnements graves de l'IHU concernant la qualité de ses activités de recherche et de soins." A tel point que, toujours selon ce même communiqué, "plusieurs éléments contenus dans le rapport [sont] susceptibles de constituer des délits ou des manquements graves à la réglementation en matière de santé ou de recherche."

La mission, menée par l'Inspection générale de l'Education, du Sport et de la recherche (IGESR) et l'Inspection générale des Affaires sociales (IGAS), a ainsi mis en lumière "certaines pratiques médicales et scientifiques inappropriées répandues au sein de l'IHU, ne respectant pas le réglementation en vigueur et pouvant générer un risque sanitaire pour les patients." Par ailleurs, il est fait part de "dérives dans les pratiques de management, pouvant générer harcèlement et mal-être au travail", ainsi que des "dérives dans la gouvernance", le tout corrélé d'une "dégradation progressive de la situation financière de l'établissement."

Une information judiciaire a été ouverte, c'est-à-dire que le juge d'instruction doit à présent déterminer s'il y a eu une ou plusieurs infraction(s) au sein de l'établissement hospitalier sous la direction du controversé professeur.

Didier Raoult déjà visé par une enquête de Médiapart

En octobre 2021, une enquête de Mediapart et de L'Express révélait que plusieurs essais cliniques, réalisés à l'IHU de Marseille sous l'autorité du Professeur Didier Raoult, "bafouaient" la réglementation en matière scientifique. D'après l'enquête, à partir de 2017 et jusqu'en mars 2021, l'IHU avait prescrit un traitement à base de quatre médicaments que l'Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) s'y était pourtant opposée car ce cocktail était toxique plutôt qu'efficace. "Les dernières révelations sont une tempête dans un verre d'eau" avait réagit Didier Raoult le 25 octobre.

Deux jours plus tard, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) avait diligenté une inspection et saisie le parquet de Marseille sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale comme l'a confirmé le procureur de la République de Marseille, Dominique Laurens. "Après des signalements réalisés en mai 2021, sur de possibles manquements de l'IHU Méditerranée Infection à la réglementation des essais cliniques (…), nous considérons que certaines études auraient dû être menées conformément à la législation encadrant les recherches impliquant la personne humaine. Ceci n'est pas admissible" avait expliqué l'ANSM. Mais en juin 2022, le rapport d'inspection publié par l'ANSM a blanchi Didier Raoult, ne mettant aucunement en évidence de la recherche impliquant la personne humaine non autorisée.