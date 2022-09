"Adrien Quatennens et la gifle à son épouse : ce que dit la loi sur ce type de violence"

QUATENNENS. Objet d'une main courante pour des faits de violences sur sa femme, Adrien Quatennens a reconnu plusieurs épisodes. Mais que risque le député LFI aux yeux de la loi ?

[Mise à jour le 19 septembre à 11h35] Adrien Quatennens est dans la tourmente. Le député LFI du Nord est acculé depuis la révélation, par le Canard enchaîné, du dépôt, par sa femme, d'une main courante à son encontre pour plusieurs épisodes de violence au sein du couple, dans un contexte de divorce en cours. Si sa compagne avait pourtant demandé à ce que la main courante ne fuite pas et que la presse ne s'en fasse pas l'écho, sa démarche est tombée dans le giron médiatique. Si Céline Quatennens est restée discrète, ne diffusant qu'un communiqué après les révélations du Canard enchaîné, l'élu, lui, a été sommé de s'expliquer. Dans un communiqué publié dimanche 18 septembre, il est revenu sur les faits de violence en question et annoncé sa mise en retrait de sa fonction de "coordinateur de la France insoumise". A présent, que risque le bras droit de Jean-Luc Mélenchon ?

Quels faits de violences Adrien Quatennens a-t-il reconnu ?

Dans le communiqué diffusé dimanche, Adrien Quatennens est revenu sur les faits de violences qui pèsent contre lui. Le député LFI a avoué avoir "donné une gifle" à sa compagne, il y a un an, "dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle." Par ailleurs, il a expliqué avoir "saisi le poignet" de sa compagne lors d'une dispute. Puis, lors d'une autre -la dernière selon ses dires-, il a indiqué avoir pris le téléphone de sa femme, laquelle lui a alors sauté sur le dos. "Je me suis dégagé et, en me relâchant, elle s'est cognée le coude", a-t-il détaillé.

Que risque Adrien Quatennens pour avoir donné une gifle à sa femme ?

L'épisode de la gifle donnée par Adrien Quatennens à sa femme est le plus marquant. Si politiquement, l'avoir reconnu pourrait ne pas être sans conséquences pour celui qui était le numéro 2 de LFI, judiciairement, un risque existe également. Mais pour cela, il faudrait un dépôt de plainte, ce qui n'a pas été fait par sa femme, laquelle a simplement signé une main courante. Si une plainte venait à être enregistrée, cela changerait la donne.

Dans la loi, il existe plusieurs types de gifle. D'abord, celle étant jugée "simple", "comme violence légère." Elle est définie par l'article R 624-1 du code pénal qui encadre les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail. Elle est sanctionnée d'une amende maximum de 750 euros.

Par ailleurs, une gifle peut également être qualifiée de "violence volontaire plus ou moins aggravante", cette appréciation étant évaluée selon le nombre d'ITT (plus ou moins de huit jours). Ainsi, les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours (même 0) sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises sur conjoint. Les violences ayant entraîné une ITT pendant plus de huit jours sont punies cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur conjoint.

Le journal utilise des termes très explicites pour rendre compte des relations tendues entre Adrien Quatennens et son épouse. "Adrien Quatennens est soupçonné de s'être livré à des violences conjugales.". Le Canard rappelle aussi la démarche de l'épouse du député et sa volonté de ne pas porter plainte. Le journal a également contacté l'avocat du parlementaire, qui insiste sur le fait que cette main courante a été déposée "à la suite d'une dispute dans le but de se prémunir en cas de litige autour de ce divorce". Mais c'est surtout l'aspect politique de cette affaire qui fait l'objet de l'article du Canard Enchaîné. "Déjà, la mise en cause par plusieurs femmes d'un fidèle de Jean-Luc Mélenchon, Eric Coquerel [...] avait mis le feu au sein de La France Insoumise", écrit le journal qui cite un élu LFI, manifestement inquiet : "Adrien est l'un de ceux qui incarnent l'avenir du parti, l'après-Mélenchon. Cette nouvelle affaire ne peut que provoquer un tremblement de terre".

Qu'est-ce qu'une main courante, dont fait l'objet Adrien Quatennens ?

Adrien Quatennens n'est pas visé par une plainte. C'est une main courante qui a été déposée à son encontre, par sa compagne Céline. Et la différence est loin d'être anodine. La main courante n'a pas pour objectif "d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur des fait, mais de signaler la nature et la date des faits aux forces de l'ordre", explique le site Service public, donnant même un exemple qui pourrait s'apparenter à la procédure visant Adrien Quatennens : "dater le départ de votre époux(se) du domicile peut par exemple servir en cas de divorce."

Mais le couple Quatennens doit pourtant bien désormais composer avec une exposition médiatique très forte. Pour deux raisons : d'abord parce que le parquet de Lille a été saisi du dépôt de la main courante, comme l'indique BFMTV, bien que celui-ci n'ait pas voulu s'exprimer dans la presse pour commenter l'information. Le parquet devrait donc donné une suite judiciaire à cette main courante, avec l'ouverte d'une enquête : lors d'un dépôt de main courante dans le cadre d'un conflit familial, il est en effet d'usage que le parquet demande des éclaircissements, pour s'assurer que la volonté de ne pas déposer plainte est bien réelle et qu'il n'y a pas de situation d'emprise psychologique. C'est même la procédure à suivre par les fonctionnaire de police en cas de suspicion de violences intrafamiliales. Et cela, même si les deux personnes composant le couple demandent expressément qu'il n'y ait pas de suite judiciaire

Qui est Céline Quatennens, la compagne d'Adrien, député LFI ?

Adrien Quatennens est toujours resté très discret sur sa vie privée, ne s'affichant jamais publiquement en couple. Pourtant, le député LFI du Nord est bien marié, à une prénommée Céline. Mais le couple est donc en instance de divorce, ainsi qu'il l'a annoncé dans un communiqué. Jamais mentionnée dans les portraits consacrés au trentenaire insoumis, elle semble donc préférer l'ombre. Ensemble, le couple a une fille, comme s'en était fait l'écho La Voix du Nord.