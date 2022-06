Yaël Braun-Pivet : de ministre à présidente de l'Assemblée nationale ?

YAEL BRAUN-PIVET. Ancienne membre du parti socialiste et députée LREM depuis 2017, Yaël Braun-Pivet est la candidate de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. De quoi, déjà, susciter une polémique dans les outre-mer, dont elle est ministre.

Une femme pour la première fois au perchoir ? C'est désormais très probable. Yaël Braun-Pivet a été désignée candidate de la majorité présidentielle à la présidence de l'Assemblée nationale. Fraîchement réélue députée de la 5e circonscription des Yvelines, elle a remporté l'élection interne de LREM face à Roland Lescure, président sortant de la commission des affaires économiques, par 105 voix contre 85. Au premier tour, Barbara Pompili, Joël Giraud et Sophie Errante avaient été éliminés. Selon toutes vraisemblances, Yaël Braun-Pivet devrait être élue présidente de l'Assemblée nationale. En effet, si à l'issue des deux premiers tours, aucune majorité absolue n'est obtenue par l'un des candidats, un troisième tour est organisé. Le gagnant est alors celui qui récolte le plus grand nombre de suffrages exprimés. Avec 245 députés sur 577, la candidate d'Ensemble (LREM, MoDem, Agir, Horizons) devrait donc remporter cette élection. Si elle est élue mercredi prochain, elle devra démissionner de son poste de ministre des Outre-mer, ce qui ne manque pas d'interpeller.

En effet, la candidature au perchoir de Yaël Braun-Pivet crée la polémique dans les territoires ultra-marins. Ce revirement soudain de la ministre n'est pas du goût de Karine Lebon, députée de la 2e circonscription de La Réunion, qui regrette que "le ministère des outre-mer soit vu comme un lot de consolation". Dans la même veine, Élie Califer, député de la 4e circonscription de Guadeloupe, s'est montré particulièrement offensif : "Une fois de plus, ce gouvernement fait peu de cas de nos outre-mer. Sans oser parler de mépris, je dirais simplement qu'au-delà de belles paroles entendues il y a peu, de la nouvelle considération gouvernementale affichée après le cri de colère exprimé dans les urnes par nos populations, ce gouvernement conserve bel et bien la même attitude brutale, distante, voire indifférente à l'égard de nos territoires", écrit-il dans un communiqué. Il est vrai que ce changement d'objectif de Yaël-Braun Pivet est pour le moins surprenant : lors de son investiture le 20 mai 2022, son discours était plein d'entrain à l'égard de la nouvelle fonction occupée.

A 51 ans, Yaël Braun-Pivet a été nommée ministre des outre-mer par Emmanuel Macron le 20 mai 2022. Son discours d'intronisation était alors particulièrement engagé : "Cinq ans après, me voilà en charge d'un magnifique ministère, avec une responsabilité énorme sur mes épaules. Et avec un sens de l'engagement qui ne s'est pas démenti et qui ne s'est pas affaibli, bien au contraire." Et d'ajouter : "Le portefeuille des outre-mer est le plus beau portefeuille qui soit." Un poste particulièrement important, puisque la défiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron est très forte dans ces territoires qui ont voté contre le chef de l'État aux deux tours de l'élection présidentielle. Par ailleurs, lors des législatives, seuls trois candidats de la majorité présidentielle ont été élus députés.

Cependant, l'ancienne membre du Parti socialiste ne devrait pas rester en fonction. Elle brigue en effet la présidence de l'Assemblée nationale et représentera le groupe présidentiel lors du scrutin, mardi 28 juin. Un petit tour à l'hôtel de Montmorin et puis s'en va, la pilule est difficile à digérer pour les députés des territoires d'outre-mer... Karine Lebon, députée de la 2e circonscription de La Réunion, regrette, par exemple, que "le ministère des outre-mer soit vu comme un lot de consolation". Le patron des socialistes, Olivier Faure, s'en est lui aussi ému dans un tweet : "Ce sauve-qui-peut est aussi insultant pour madame Borne que ses ministres fuient, que pour nos concitoyens ultra-marins qui découvrent que le ministère des outre-mer n'est finalement pas "le plus beau portefeuille qui soit"."

Députée de la 5e circonscription des Yvelines et présidente de la commission des Lois, Yaël Braun-Pivet s'est vu confier en 2018 la présidence de la commission d'enquête de l'affaire Benalla, après les événements de la Contrescarpe. Alexandre Benalla, ex-chargé de mission de l'Élysée, avait été renvoyé en juillet 2018. Il avait été été identifié sur des vidéos en train d'interpeller violemment des manifestants à Paris, à l'occasion des manifestations du 1er mai. À l'époque, l'ancienne militante socialiste est une novice en politique et sa nomination interroge. Il n'a pas été simple de mener des débats qui ont été rudes à l'intérieur de la commission et des tensions sont apparues avec le co-rapporteur de la mission Guillaume Larrivé (LR). Yaël Braun-Pivet a finalement clos la commission le 1er août 2018.

Le 1er janvier 2019, Yaël Braun-Pivet a rejeté la mise en place d'une nouvelle commission dans cette affaire Benalla : "Les dernières révélations relatives aux agissements de M. Benalla ne relevant pas du périmètre précis fixé en juillet", avait-t-elle expliqué dans un communiqué. Cette réponse est intervenue après la demande des députés socialistes, le 31 décembre 2018.

Yaël Braun-Pivet est mariée à son amour de jeunesse, Vianney. Ce dernier est cadre chez L'Oréal. Durant la première partie de sa vie, elle l'a suivi lors de ses déplacements à l'étranger. Désormais, c'est son conjoint qui s'adapte à la vie de la députée, comme elle le précisait à Marie-Claire en septembre 2018 : "Quand j'ai rencontré Vianney, on était au lycée, en première. On s'est toujours accompagnés, soutenus. Quand, pour sa carrière, il a été envoyé à Taïwan, puis au Japon et au Portugal, je l'ai suivi avec les enfants. À notre retour, lui aussi a respecté mes choix. Il est venu à ma première réunion publique quand je me suis lancée en politique."