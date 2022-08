Hassan Iquioussen : pourquoi pourrait-il être expulsé ?

HASSAN IQUIOUSSEN. Nouvel épisode dans l'affaire Hassan Iquioussen. Le Conseil d'État se réunit ce vendredi 26 août 2022 pour étudier la décision du tribunal administratif de Paris qui a décidé d'annuler l'expulsion de l'imam.

L'imam Hassan Iquioussen va-t-il être finalement expulsé ? Depuis 11 heures, vendredi 26 août 2022, le Conseil d'État est réuni pour statuer sur le sort de celui qui est dans le collimateur de Gérald Darmanin. En effet, le ministre de l'Intérieur est parti en guerre contre l'imam de Denain depuis fin juillet... C'est d'ailleurs le premier policier de France qui a présenté une demande en annulation de la décision du tribunal administratif d'empêcher l'expulsion d'Hassan Iquioussen. Selon le tribunal, bien que ce dernier ait tenu des "des propos rétrogrades" sur la place de la femme dans la société française, cela ne pouvait toutefois pas justifier l'expulsion d'un homme "né en France où il réside depuis sa naissance avec son épouse et ses cinq enfants français et ses quinze petits-enfants français".

Dès le 28 juillet dernier, Gérald Darmanin avait annoncé l'expulsion de l'imam. En cause ? Sa proximité avec l'Islam et "un discours prosélyte incitant à la haine et la discrimination et porteur d'une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République". Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a indiqué début août que Hassan Iquioussen était fiché S depuis 18 mois. Le Conseil d'État doit donc désormais juger la légitimité de la décision de justice du tribunal administratif. Dans le cas contraire, il pourra demander l'exécution de l'arrêté d'expulsion présenté par le ministère de l'Intérieur.