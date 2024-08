Florent Manaudou a participé à l'émission Mariés au premier regard et voici le résultat

En quête d'une quatrième médaille olympique sur le 50m nage libre, Florent Manaudou est également apparu sur les écrans loin des bassins de natation.

Après Londres en 2012, Rio en 2016 et Tokyo en 2021, Florent Manaudou va participer à Paris à ses quatrièmes Jeux Olympiques. Spécialiste du 50m nage libre, l'épreuve de sprint par excellence, il a remporté le titre en 2012, ainsi que deux médailles d'argent en 2016 et 2021. En cas de médaille cet été à Paris, il deviendrait le premier nageur à remporter quatre médailles dans cette discipline.

Florent Manaudou n'est pas le seul nageur de la famille. Sa grande sœur Laure Manaudou a en effet remporté trois médailles olympiques, dont un titre, lors des Jeux d'Athènes en 2004 ainsi que trois titres de championne du monde.

Si on a beaucoup vu Florent Manaudou dans les bassins afin de préparer les Jeux olympiques, le nageur de 33 ans est également apparu sur les écrans de télévision dans des émissions de tout autre registre. Ainsi, en 2022, les téléspectateurs ont eu la surprise de le voir dans un épisode de la série de téléréalité de la chaine M6 Mariés au premier regard.

En effet, un de ses amis d'enfance et compagnon de formation de Florent Manaudou participe à l'émission. Lorsque ce dernier organise dans l'émission son mariage, Florent Manaudou apparait donc, et participe au mariage. Mais ce n'est pas le seul nageur présent. Frédérick Bousquet, ami de Florent Manaudou et du candidat de l'émission de téléréalité, apparait même avant le triple médaillé olympique du 50m, lorsque que le candidat annonce à ses amis sa décision.

Ce n'est pas la première fois que Florent Manaudou participe à des émissions de télévision. On l'avait déjà vu dans un épisode de la série Munch ainsi que dans un autre de la série Section de recherche en 2017 et 2018. Il a également été consultant pour France Télévision pour les championnats du monde de 2017 et les championnats d'Europe en 2018.

Il a également participé à une émission de téléréalité en tant que candidat, diffusée sur la plateforme Prime Video. Il s'agit de Celebrity Hunted, une émission durant laquelle un duo de célébrités doivent échapper à des "chasseurs" devant les retrouver. Il formait alors un duo avec sa sœur Laure.