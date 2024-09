Les élèves de cette académie vont profiter de vacances prolongées par rapport aux autres, avec un gros avantage

De nombreux élèves vont être avantagés cette année en profitant de vacances plus longues que les autres.

Alors que les élèves ont repris le chemin de l'école, les dates des vacances de l'année scolaire 2024-2025 sont déjà disponibles. Les premières, les vacances de la Toussaint, commenceront le 19 octobre, après sept semaines en classe, avec un retour le 4 novembre, suivi d'un week-end prolongé avec le 11 novembre, jour férié. Pour les fêtes, tous les élèves seront en congé du 21 décembre au 6 janvier.

Pour les vacances d'hiver et de printemps, les congés seront en revanche décalés, en fonction des zones A,B et C, afin d'étaler les dates de départ et donc de mieux gérer les flux de voyageurs. L'ordre cette année est le suivant : d'abord la zone B, puis la C et enfin la A. La Corse suivra les vacances de la zone C cette année. L'année scolaire se terminera le 5 juillet après 36 semaines de cours.

Ceci étant, certains élèves seront avantagés lors d'une période de vacances bien précise sur cette année scolaire. Il s'agit des élèves de la zone B et donc des académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg. Ils vont avoir des vacances plus longues au printemps, pause qu'ils entament le samedi 5 avril.

Les écoliers vont, en effet, gagner un jour, en reprenant un mardi plutôt qu'un lundi. L'explication est simple : les vacances de printemps doivent se terminer officiellement le 21 avril, date qui correspond en fait au lundi de Pâques, qui est un jour férié. La reprise se fera donc en douceur le mardi 22 avril. Ce hasard de calendrier peut permettre aux parents de légèrement décaler leurs vacances en famille s'ils le souhaitent.

Les autres zones ne profiteront pas de ce jour de repos supplémentaire puisqu'il est compris dans leur période de congés. Un scénario semblable se dessine d'ailleurs le 1er mai pour la zone A, comportant les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. Partant en vacances en dernière, elle est donc la moins chanceuse cette année.

La zone B aura aussi la chance d'être seule sur sa première semaine de vacances. Un autre gros avantage pour eux et leurs parents. La semaine la plus chargée au printemps sera celle du 14 avril où la zone B, la zone C et la Corse seront en congés en même temps, ainsi que celle du 21 avril avec en simultané la zone A, la zone C et la Corse.