Accident sur l'A7 : Renault responsable du drame dans la Drôme ?

ACCIDENT A7 - L'accident sur l'autoroute A7, dans la Drôme ce lundi soir, est-il imputable à Renault, la marque du véhicule accidenté ? Pour l'avocat de la famille endeuillée, cela ne fait pas de doute.

[Mis à jour le 23 juillet 2020 à 14h37] Renault pourrait être à l'aube d'un scandale considérable. Trois jours après l'accident sur l'autoroute A7 ayant causé la mort de cinq enfants, la tension monte entre l'avocat de la famille endeuillée, dont étaient issus les neuf passagers, et la marque française. Selon les premiers éléments de l'enquête, le drame est bien imputable à une défaillance technique, en l'occurrence du turbo de ce Scénic, un monospace familial. "Le conducteur se trouvait alors dans la quasi-impossibilité d'arrêter le moteur, car la panne neutralise tous les systèmes d'assistance du freinage, d'où une sensation d'un freinage qui ne fonctionne pas, évoquée par le conducteur avant qu'il ne perde connaissance", a expliqué à la presse Alex Perrin, le procureur de Valence.

Des témoins ont d'ailleurs assuré que le conducteur, alors qu'il était sur le point de perdre connaissance, avait bien fait savoir qu'il n'était pas parvenu à freiner, avant que son véhicule prenne feu et réalise plusieurs tonneaux. Pour maître Nicolas Cellupica, désormais, il convient que Renault réponde "de ses actes et de ses responsabilités". Selon l'avocat, cela ne fait aucun doute, "le problème est technique, il n'y a pas de faute humaine, c'est un emballement du moteur en raison d'un problème du turbo qui a déclenché l'incendie".

Des témoignages de cas similaires avec des Renault Scénic

Et de cibler directement Renault, dont le Scénic accidenté avait une quinzaine d'années : "15 ans pour une pièce automobile n'est pas non plus très ancien. Donc, si Renault fait des véhicules qui ne peuvent durer que 15 ans, il y a forcément un problème. (...) De manière plus générale, s'il y a un problème sur les véhicules Renault Scénic avec les turbos, là, c'est une information générale qui doit circuler au delà de ce cas précis".

Depuis ces déclarations, Me Cellupica a reçu des "dizaines de témoignages", selon BFM TV, de personnes ayant utilisé un Renault Scénic ces dernières années et qui se seraient retrouvées dans la même situation, sans que cela ne provoque d'accident grave comme celui de l'autoroute A7. Des témoignages évoquant une "fumée noire qui remplit l'habitacle, et freins qui ne répondent plus", exactement comme dans le cas du drame de la Drôme ce lundi.

Accident de l'A7 : depuis son passage sur @BFMTV l'avocat du conducteur a reçu des dizaines de témoignages de personnes ayant frôlé le drame suite à un turbo cassé sur un Renault Scénic : fumée noire qui remplit l'habitacle, et freins qui ne répondent plus — Cécile Ollivier (@cecileollivier) July 23, 2020

L'accident sur cette portion d'autoroute au niveau d'Albon, au nord de la Drôme, est survenu en début de soirée ce lundi 20 juillet 2020. Neuf personnes se trouvaient à bord du véhicule : six enfants, entre 3 et 14 ans, et trois adultes. La météo, calme ce lundi soir, ne semble pas avoir participé à l'accident, qui a eu lieu dans le sens sud-nord de l'autoroute A7. Selon le récit d'Alex Perrin, le procureur de la République de Valence, le véhicule a "manifestement" pris feu, avant que le conducteur n'en perde le contrôle et qu'il ne parte "en tonneaux". Selon le préfet de la Drôme, sur les caméras de surveillance, "on voit de la fumée, le véhicule commence à prendre feu. Manifestement le conducteur a cherché à se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais les freins n'ont pas fonctionné", a expliqué Hugues Moutouh sur Franceinfo.

L'accident survenu ce lundi soir sur l'autoroute A7 a donc provoqué la mort de cinq enfants, âgés de 3 à 14 ans. Au total, neuf personnes étaient présentes dans le véhicule. Les quatre autres, un enfant et trois adultes, sont blessés et trois d'entre eux, dont l'enfant, sont en état d'urgence absolue. Il s'agit d'une famille originaire de Vénissieux, dans la banlieue de Lyon. Le procureur de Valence Alex Perrin a fait savoir que le conducteur, encore en vie, était le père de famille. Il voyageait avec ses quatre enfants, leur mère, et une belle-sœur avec deux enfants.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La famille circulait dans un Renault Grand Scénic de 2005. Dans ce véhicule de sept places, neuf personnes se trouvaient à bord. Toutefois, "la cause de l'accident n'est manifestement pas dans le nombre de personnes à bord, c'est manifestement une cause technique", a expliqué le procureur au micro de France Bleu. Selon BFMTV, le turbo de l'automobile présentait des défaillances. Ces problèmes techniques seraient à l'origine du départ de feu et des problèmes de freinage.