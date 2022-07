Incendie dans le Gard : des images terribles, quelles solutions ?

Un "méga feu" a pris forme dans le Gard et les Bouches-du-Rhône le 7 juillet, causé par de multiples départs de feu. 900 agents sont déployés ce vendredi pour tenter de maîtriser l'incendie. Où en est-on ?

[Mis à jour le 8 juillet à 11h17] L'incendie en cours dans le Gard et les Bouches-du-Rhône devrait durer encore plusieurs jours, attisé par des rafales de vent de 60 à 80 km/h. Ce mistral est l'"ennemi absolu" des pompiers qui luttent contre la propagation des flammes, comme l'expliquait à l'AFP le lieutenant-colonel Éric Agrinier, président du SDIS du Gard. Pour autant, quelques bonnes nouvelles viennent nuancer le bilan : à 10h15 ce 8 juillet, la préfecture du Gard a publié un nouveau point sur la situation relativement rassurant à propos de l'incendie sur le secteur Bordezac/Bessèges : on y apprend que la situation évolue favorablement, "avec seulement quelques foyers de feu persistants".

Depuis le jeudi 7 juillet, 700 sapeurs-pompiers ont été déployés : 200 autres sont attendus en renfort ce 8 juillet. Hier, 18 d'entre eux ont été blessés dans une intervention, comme l'a rapporté ce matin sur BFMTV Caroline Cayeux, la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales. Ils devront lutter pied à pied contre ce "méga-feu", tel que l'ont qualifié les secours. Ils sont aidés par 200 véhicules, mais aussi par des largages aériens fréquents de la part d'avions Dash de la Sécurité civile.

Émission spéciale incendie sur @bleugardlozere ! Bordezac: entre 400 et 500 hectares touchés. Dimportants moyens terrestres et aériens sont engagés pour faire face. Restez chez vous. Ne vous déplacez sur les lieux dincendie. Ne gênez pas les secours. Écoutez la radio. pic.twitter.com/ZN8LWuVLvT — Sapeurs Pompiers du Gard (@pompiersdugard) July 7, 2022

Hier, jeudi 7 juillet, le département du Gard s'est enflammé. Aux alentours de 17h, le feu s'est déclenché dans le hameau de Bordezac, situé au Nord d'Alès : il s'est ensuite déployé jusqu'au secteur de Bessèges. Que ce soit par sécheresse ou par le souffle d'un fort mistral -l'origine n'ayant pas encore été déterminée- les départs de feu se sont multipliés, jusqu'à devenir incontrôlables : on en a enregistré plus de 30 dans la journée d'hier. D'après le lieutenant-colonel Éric Agrinier, porte-parole du SDIS du Gard, le 8 juillet, dans le département du Gard "entre 11h30 et 20 heures, nous avons enregistré plus de 30 départs de feu, dont 12 entre 16 et 18 heures. C'est une activité intense qui relève de l'exceptionnel", a-t-il expliqué sur BFMTV. Face aux 600 hectares de végétation brûlés, 180 engins de lutte sont engagés. "Le bilan humain, c'est 0 victime. C'est un miracle", a conclue Eric Agrinier.

Déjà à la mi-juin, les incendies se sont enchaînés dans le Gard, avec 51 départs de feu signalés au service départemental d'incendie et de secours du Gard (Sdis 30) du 11 juin. Au total, ces incendies avaient nécessité la mobilisation de 588 sapeurs-pompiers et de 172 véhicules. Les sapeurs-pompiers du Gard avaient alors rappelé que statistiquement, 90% des incendies sont d'origine humaine. "L'activité humaine est la principale cause de déclenchement d'incendies : 90% des départs de feu relèvent du fait d'une activité économique (chantiers de BTP, activités agricoles...) ou bien d'une activité du quotidien (mégots de cigarettes, barbecues ou feux de camps). La moitié de ces feux d'origine humaine sont dus à des imprudences et à des comportements dangereux, aussi bien de touristes que de riverains", avaient-ils rappelé sur les réseaux. Pour l'incendie de ce début juillet en revanche, aucune cause n'a encore été clairement identifiée. Une enquête va être ouverte par le procureur pour détermine les origines de ce "méga feu".

Retour PHOTOS sur l'incendie de Générac ! Courage et force à nos soldats du feu du Gard et d'ailleurs.



En savoir plus sur les feux dans le Gard, point de 7h: https://t.co/DEy11ssmxy... pic.twitter.com/Z8p8tIwAmz — Sapeurs Pompiers du Gard (@pompiersdugard) July 8, 2022

Face à l'ampleur de la catastrophe, des mesures ont déjà été prises. Elles concernent d'abord les renforts : les pompiers du Gard ont pu compter sur le soutien des colonnes venues des départements voisins : au total, ils étaient 700 soldats du feu et sauveteurs déployés le 7 juillet, comme le précisait un tweet de la sécurité civile. Ils ont également été aidés par l'intervention de 7 Canadair, 3 Dash, 2 Beech ainsi que le Dragon 131 qui ont repris leurs rotations aériennes vers 6h30 ce matin. Ce vendredi, le nombre d'agents en intervention avoisine les 900.

Niveau recommandations à la population, dans le Gard, la préfète s'apprête à prendre un arrêté interdisant les feux d'artifice prévus pour le 14 juillet par "mesure de précaution", a également rapporté Caroline Cayeux. A Bordezac plus précisément, les habitants "doivent rester confinés" à domicile, a indiqué la préfecture du Gard ce vendredi dans un communiqué, dans la mesure où le feu est encore actif. De la même manière, la RD51 (sortie nord) et la RD184 (accès nord) restent fermées. A Générac en revanche, dans le sud du département, le feu est désormais "fixé" : l'information a été transmise par les sapeurs-pompiers du Gard sur Twitter : "100 pompiers du Gard et 30 engins sont toujours déployés sur ce feu qui est fixé mais restera sous surveillance toute la journée", peut-on lire sur leur compte.