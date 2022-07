"DIRECT. Incendies en Gironde : le feu fixé à Landiras ! La fin du désastre ?"

INCENDIES GIRONDE. Ce lundi 25 juillet 2022, la préfète de Gironde annoncé que le feu de Landiras était désormais fixé, après celui de La Teste-de-Buch. Les dernières infos.

En direct

Recevoir nos alertes live !

10:38 - L'enquête toujours en cours sur l'origine du feu de Landiras L'origine du feu de Landiras (Gironde), désormais fixé, n'est toujours pas connue avec exactitude. Ce lundi 25 juillet, la préfète de Gironde s'est refusée à faire tout commentaire, laissant le soin au parquet de Bordeaux de communiquer sur ce dossier. Ce dernier avait annoncé, vendredi, l'ouverture d'une information judiciaire pour "destruction par incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui de nature à exposer les personnes à un dommage corporel et à créer un dommage irréversible à l’environnement." Un homme avait été interpellé et placé en garde à vue lundi dernier, avant d'être remis en liberté. Une dizaine d'enquêteurs sont chargés de l'affaire. 10:06 - Tous les habitants peuvent rentrer chez eux Après les habitants de La Teste-de-Buch et des environs, c'est au tour de tous ceux résident à Landiras et autour de pouvoir rentrer chez eux. "Tous les habitants encore évacués vont donc pouvoir regagner leur domicile", a également déclaré la préfète de Gironde. 10:05 - Les feux pas encore éteints Si Fabienne Buccio, préfète de Gironde, a annoncé une très bonne nouvelle, elle prévient toutefois : "attention, ces feux sont fixés ils ne sont pas pour autant éteints. Cela signifie qu'il n'y a plus de foyer actif mais les risques de nouveaux départs ne sont pas pour autant écartés." 10:02 - Le feu de Landiras est fixé ! Le feu de Landiras (Gironde) est à son tour fixé annonce la préfète de Gironde ! 09:00 - Pas le moindre blessé depuis le début des incendies Si près de 21 000 hectares ont brûlé à cause des incendies en Gironde, aucune victime n'est à déplorer parmi les habitants des deux secteurs. Les évacuations auxquelles ont procédé les autorités ont permis de protéger tout le monde. Pas même un blessé n'a été recensé depuis dix jours. 08:57 - Un peu de pluie attendue à La Teste Quelques gouttes de pluie à La Teste-de-Buch (Gironde) ! C'est ce que prévoit Météo France ce lundi 25 juillet 2022. Une aide bienvenue pour les pompiers qui sont déjà parvenus à fixer le feu, cherchant désormais à l'éteindre complètement. Au cours de l'après-midi, de rares averses sont attendues sur la commune avec des températures autour de 25°C. De quoi éviter une reprise de l'incendie ? 08:48 - A Landiras, le danger du vent ce lundi ? Pendant des jours, les pompiers ont du lutter contre les flammes... et la chaleur à Landiras (Gironde). Désormais, alors que le feu est contenu, ils voient leur travail être appuyé par une météo bien plus clémente. Du moins côté mercure. En effet, ce lundi, les températures ne dépasseront pas les 27°C, tandis que le ciel verra apparaître quelques nuages. Cependant, des rafales de vent jusqu'à 45km/h sont attendues au cours de l'après-midi, entraînant un redoublement de vigilance de la part des pompiers pour empêcher toute propagation des flammes. 08:36 - Feu fixé et feu contenu, quelle différence ? Les deux incendies en Gironde connaissent désormais des trajectoires différentes. Celui de La Teste et fixé, quand celui de Landiras est contenu. Mais quelle est la différence entre les deux termes ? On dit d'un feu qu'il est fixé lorsque la tête de l'incendie n'avance plus, qu'il ne gagne plus de terrain. C'est le cas dans l'ouest du département alors que les flammes progressaient vers le sud. En revanche, le feu n'est que contenu à Landiras, c'est-à-dire qu'il est lui aussi stoppé dans sa progression mais que la situation n'est pas totalement sous contrôle et qu'une reprise de l'avancée n'est pas à exclure. 08:24 - 21 000 hectares, ça correspond à quoi ? Difficile de parvenir à se représenter une telle surface à la simple écoute des chiffres. Pour mieux se rendre compte de l'ampleur des incendies qui touchent toujours la Gironde, même si la situation est maîtrisée, c'est presque la totalité de la Seine-Saint-Denis qui est partie en fumée avec le feux de La Teste-de-Buch et Landiras. 08:11 - Combien d'hectares de forêt ont brûlé en Gironde ? Alors que l'évolution de la situation est sur la bonne voie, les incendies qui frappent toujours la Gironde ce lundi 25 juillet 2022 ont provoqué des dégâts colossaux dans la végétation. En effet, selon le dernier point chiffré de la préfecture donné vendredi soir, ce sont 20 800 hectares de forêt qui ont brûlé dans le département : 7000 à La Teste et 13 800 à Landiras. Depuis, les feux n'ont plus progressé. 08:07 - Les habitants de Landiras et des alentours toujours empêchés de rentrer chez eux Si les habitants de La Teste-de-Buch et de plusieurs communes alentours ont pu regagner leur domicile en fin de week-end, pour les personnes évacuées à Landiras et dans tout le secteur du deuxième incendie qui frappe la Gironde, l'autorisation n'a toujours pas été donnée par la préfecture. "Les autorités continuent d'étudier secteur par secteur la situation" indiquait-elle dimanche en fin de journée. 08:04 - "La situation continue à s'améliorer" assure la préfecture Dans son dernier bilan publié dimanche soir à 21 heures, la préfecture de Gironde a annoncé que "la situation continue à s'améliorer sur le front des incendies", confirmant que le feu est bien fixé à La Teste-de-Buch et qu'il est contenu à Landiras. Les autorités maintiennent toutefois une surveillance accrue face aux possibles reprises de feu. 08:01 - Bonjour à tous ! Bonjour à tous et bienvenue sur Linternaute pour suivre avec nous l'évolution des deux incendies qui frappent la Gironde depuis une dizaine de jours désormais, à Landiras et La Teste-de-Buch.

En savoir plus

Les incendies de Landiras et de La Teste-de-Buch, en Gironde, se sont déclarés mardi 12 juillet autour de 15 heures et à une heure d'intervalle. À La Teste-de-Buch, le départ de feu est accidentel, a affirmé le maire de la commune, Patrick Davet au micro de France Bleu Gironde, samedi 16 juillet 2022. Une hypothèse confirmée par plusieurs sources concordantes. La panne d'un véhicule thermique, type camionnette selon certains témoignages, est la cause du départ de feu. Le véhicule était stationné sur le bas côté de la piste 214 à l'orée de la pinède, permettant aux flammes de gagner en envergure en quelques minutes. Selon les informations des policiers rapportés par Sud-Ouest, le conducteur est un employé d'un camping qui se rendait à la déchetterie quand il est tombé en panne. Voyant les flammes, le conducteur a immédiatement prévenu les secours, mais n'a pas eu le temps de se servir de son extincteur. Une enquête est en cours pour "destruction involontaire par incendie de bois, forêt, dû à un manquement à une obligation de sécurité" a précisé le procureur de la République de Bordeaux, Frédérique Porterie, le 18 juillet. Le parquet a ajouté que, pour l'heure, le véhicule accidenté est inaccessible, mais que dès que la situation le permettra, il sera placé sous scellé et examiné pour "établir les causes de l'incendie".

À Landiras, les incendies seraient d'origine criminelle. Le procureur de Bordeaux a fait savoir que "les techniciens en identification criminelle ont pu effectuer des constatations qui accréditent un acte volontairement malveillant". L'enquête pour destruction par incendie de bois, forêt pouvant causer un dommage aux personnes a été confiée à la Brigade de recherches de Langon qui s'est interrogée sur des liens éventuels entre l'incendie et d'autres départs de feu constatés le même jour. Une piste qu'aucun élément ne confirme pour le moment, mais selon le parquet, "des indices restent à exploiter afin d'éliminer ou de retenir la thèse d'un même auteur ". Lundi 18 juillet, un homme a été placé en garde à vue et auditionné. Il est suspecté d'être à l'origine de certains feux, mais pas de l'incendie principal, selon France Bleu Gironde. Il a finalement été remis en liberté et est hors de cause, mercredi 20 juillet.

Contrairement au feu de La Teste-de-Buch, celui de Landiras, commune du Sud-Gironde, n'est pas encore fixé. Il est seulement contenu selon le communiqué de la préfecture de Gironde de ce samedi 23 juillet 2022. Au micro de franceinfo, le maire de Landiras, Jean-Marc Pelletant, s’est même montré particulièrement inquiet à propos des incendies sur son secteur, ce dimanche après-midi : "Le feu est loin d’être maîtrisé, loin d’être fixé, il est à la limite du contenu, mais il reste encore actif" sur le secteur. En outre, selon le premier édile, le "feu a repris" par endroits.

En tout, plus de 13 800 hectares ont été brulés autour de Landiras et de l'arrondissement de Langon selon la préfecture de Gironde. Le feu de forêt s'étend sur une circonférence de plus de 15 km de long et de large. La baisse des températures, la retombée du vent et l'augmentation de l'humidité sont des conditions plus favorables aux pompiers, mais n'ont pas encore permis de fixer les feux. Les pare-feux ont contribué au ralentissement des incendies et continuent d'être renforcés sur plusieurs fronts le long des 66 km de lisière de l'incendie. Celui-ci n'est toutefois pas fixé et les risques de reprises sont "importants" en particulier sur les "multiples points chauds à l’intérieur de la zone d’incendie".

À La Teste-de-Buch, l'incendie est considéré comme fixé par le Sdis. La préfète de Gironde l'a annoncé samedi 23 juillet au soir. Ainsi, 7 000 hectares ont brûlé près du bassin d'Arcachon. Le feu s'est étendu au sud de la dune du Pilat et a gagné l'océan, brûlant notamment des parcelles de forêt à l'orée des plages du Petit Nice et de la Lagune. Côté perte, l'incendie n'a fait aucune victime, cependant cinq campings de la commune de Pyla-sur-Mer ont été détruits à hauteur de 90%.

Où se situent et vers où se propagent les incendies qui se sont déclarés en Gironde ? D'abord, un premier feu est situé à l'ouest du département, sur la commune de La Teste-de-Buch, près d'Arcachon, le long de la Dune du Pilat et de l'océan Atlantique. Le feu se dirige vers le sud, en direction des Landes et de la commune de Biscarosse. Plus à l'est, c'est de Landiras que le second incendie est parti, à 45 km au sud de Bordeaux.

Les feux sont d'une telle vigueur et les fumées ont pris une telle dimension qu'il est possible d'observer le phénomène depuis le ciel et l'espace. Le programme européen d'imagerie satellite Copernicus a capté des images impressionnantes, où l'on peut très bien voir la progression des fumées sur le territoire du département, vers l'ouest.

Voici la carte des incendies provenant du site spécialisé Feux de forêt en France, qui permet de visualiser en direct les avancées des sinistres en Gironde, mais aussi dans les Landes et dans les autres territoires de l'Hexagone. Il s'agit d'une carte qui référence les incendies signalés par une communauté d'internautes, en temps réel.

À ce stade, les deux incendies qui se sont déclarés à Landiras et La Teste-de-Buch (Gironde) n'ont pas fait de victime. Personne n'a, pour l'heure, été blessé ou n'est décédé. Seule la végétation a brulé. Ces feux de forêt ont tout de même entraîné le déplacement de 36 750 personnes dans le département, dont plus de 16 000 sur la seule journée du 18 juillet.