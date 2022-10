"Affaire Lola : les derniers éléments de l'enquête, un nouveau témoignage"

MORT DE LOLA. L'enquête sur le meurtre de Lola, adolescente de 12 ans, se poursuit et les enquêteurs tentent de comprendre ce qu'il s'est passé. Le profil de la suspecte Dahbia B. se précise grâce aux différents témoignages mais le mobile reste encore un mystère.

Famille de Lola L'essentiel L'affaire Lola continue d'émouvoir, six jours après la mort effroyable de l'adolescente de 12 ans. Un hommage est prévu à Fouquereuil dans le Pas-de-Calais, là où les parents de Lola sont allés se ressourcer, vendredi 21 octobre avec une marche blanche. Aucune manifestation organisée avec l'accord de la famille n'est pour l'heure attendue à Paris.

L'enquête sur la mort de Lola avance . La principale suspecte dans l'affaire a reconnu lors de sa garde à vue avoir abusé et infligé des supplices à Lola de la tuer. Elle est mise en examen pour "meurtre sur mineur de 15 ans accompagné de tortures ou actes de barbarie" et "viol sur mineur" et placée en détention provisoire à la prison de Fresnes depuis la nuit du 17 octobre. Les enquêteurs peinent encore à définir le mobile du crime et suivent plusieurs pistes : le coup de folie ou l'acte de vengeance. Néanmoins, cette dernière hypothèse est mise à mal par les parents de la victime qui assurent ne pas connaître la suspecte.

La femme suspectée d'être à l'origine de la mort de Lola se nomme Dahbia B. et est âgée de 24 ans. Le profil de la jeune femme SDF et sans emploi se précise grâce aux témoignages de ses proches et des témoins dans l'affaire. Elle s'était marginalisée depuis plusieurs années et montrait des changements comportementaux et une forme d'instabilité psychique depuis quelques semaines. Née en Algérie, elle est arrivée légalement sur le territoire français en 2016 avec un titre de séjour étudié plus renouvelé depuis 2019. La suspecte est visée depuis le 21 août par une obligation de quitter le territoire. Depuis la révélation de ces informations, l'opposition d'extrême droite et de droite accuse le gouvernement de laxisme.

La suspecte, Dahbia B. sera-t-elle condamnée à la détention à perpétuité ? Les chefs d'accusation pour lesquels la suspecte est poursuivi sont passible de la réclusion criminelle à perpétuité incompressible mais pour l'heure la jeune femme reste présumée innocente. Le temps de l'instruction judicaire qui s'annonce longue, elle est incarcérée à Fresnes mais elle pourrait être transféré ailleurs pour recevoir des soins psychiatriques. Pour déceler "potentiels troubles psychiatriques" la suspecte doit prochainement se soumettre à une expertise.

Les chefs d'accusation pour lesquels la suspecte est poursuivi sont passible de la réclusion criminelle à perpétuité incompressible mais pour l'heure la jeune femme reste présumée innocente. Le temps de l'instruction judicaire qui s'annonce longue, elle est incarcérée à Fresnes mais elle pourrait être transféré ailleurs pour recevoir des soins psychiatriques. Pour déceler "potentiels troubles psychiatriques" la suspecte doit prochainement se soumettre à une expertise. Deux hypothèses s'ouvrent sur l'avenir judiciaire de la suspecte : une condamnation à perpétuité si les accusations se confirment, mais il n'est pas impossible que Dahbia B. soit aussi reconnue "pénalement irresponsable" de ces actes. Dans ce cas, si les experts estiment que son "discernement a été aboli", la justice peut ordonner son hospitalisation complète et des soins à vie.

Derniers éléments

12:38 - Où le meurtre de Lola a-t-il eu lieu ? En retraçant le parcours de Dahbia B. il est évident que le meurtre et les supplices infligés à Lola ont eu lieu dans l'appartement de la soeur de la suspecte, au sein même de la résidence où vit la famille de Lola. L'adolescente de 12 ans et la suspecte sont filmées par les caméras de surveillance entrant dans l''immeuble vers 15h20. De là, Lola est trainée de force dans l'appartement de la soeur de Dahbia qui héberge la mise en cause depuis plusieurs semaines et subie des violences avant d'être tuée asphyxiée. La suspecte est vue sortant de l'immeuble avec une valise qui transporte le corps de la collégienne à 17 heures. Mais où était la soeur de la suspecte pendant ce temps ? L'enquête a permis d'établir que la jeune femme de 26 ans était bien à son travail au moment du meurtre. Plus tard dans la soirée du vendredi 14 octobre, la suspecte est retournée dans l'immeuble du 19ème arrondissement de Paris avec l'idée de cacher la valise et donc le corps de Lola dans l'appartement de sa soeur. Mais le plan ne se déroule pas comme prévu à cause du refus de l'ainée de transporter la valise chez elle sans savoir ce qu'il y a dedans. A noter qu'à ce moment la police est présente dans tout le quartier pour retrouver Lola. Dahbia B. décide donc de laisser la valise dans un coin des parties communes de l'immeuble, à l'endroit où elle sera retrouvée par un SDF vers 23 heures. 11:40 - La suspecte "étrange mais pas stressée" après le meurtre de Lola Le dernier témoignage en date est celui du chauffeur VTC qui a conduit la suspecte Dahbia B. du domicile du second suspect Rachib N. à Asnières jusqu'à l'immeuble du 19ème arrondissement où elle a tué l'adolescente dans l'après-midi. Il est 22h30 quand le chauffeur prend en charge la jeune femme, il remarque alors les valises que la jeune femme transporte et sens une forte odeur d'eau de Javel; Souhaitant aider à porter les bagages dont la malle en plastique qui renferme le corps de Lola, il est interdit de toucher les valise par les deux suspects précise le Parisien qui a contacté le chauffeur. Après cette prise en charge particulière, le trajet se poursuit dans la même atmosphère avec une très courte discussion et surtout un silence de plomb. Après vingt minutes de route, le véhicule arrive au pied de l'immeuble où plusieurs voitures de police sont mobilisées, la suspecte imperturbable appelle sa soeur et lui parle sur un ton véhément selon le chauffeur qui retient une phrase de l'échange : "Descends m’aider, put… de ta race". Selon le récit du chauffeur, l'ainée de la suspecte est bien descendue mais a refusé de transporter les bagages sans savoir ce qu'il y avait dedans, chose qu'a refusé de révéler la jeune femme. Après avoir retiré les valises du coffre, Dhabia B. a demandé au chauffeur de la reconduire à Asnières en le payant au black mais mal à l'aide le conducteur a préféré s'en aller sans prendre la course de la suspecte. 10:34 - Plusieurs témoignages pour cerner le profil de la suspecte Dans l'affaire Lola, le profil de la suspecte continue de poser des questions près d'une semaine après la découverte du meurtre de la jeune adolescente. Il y a d'abord eu les déclarations des témoins qui ont aperçu la jeune femme lorsqu'elle transportait le corps de Lola dans une valise et qui ont dépeint le portrait d'une femme "étrange" marchant en chaussettes dans la rue, criant au téléphone et évoquant sans gène un trafic d'organes apparemment fictif. Ces premiers témoignages ont mis les enquêteurs sur la piste de la potentielle folie de la suspecte. Une thèse affinée par les propos de la soeur aînée de la mise en cause, un temps placée en garde à vue, et un ancien compagnon. D'après les déclarations des deux individus, la suspecte s'était marginalisée depuis plusieurs années et présentait des comportements étranges, changeants, ces derniers temps : des discours souvent décousus et parfois "obsessionnels" sur l'amour ou "le ciel", un attrait soudain pour la religion et plus particulièrement l'évangélisme avec la volonté de devenir chrétienne, des allusions fréquentes à la mort de ses parents qui l'aurait beaucoup affectée. Tous ces éléments confirment la fragilité psychologique de la jeune femme mais pour attester de l'existence de "troubles psychiatriques", une expertise est obligatoire. 19/10/22 - 23:19 - La principale suspecte dans l'affaire Lola victime de "troubles de type schizophrénique" ? FIN DU DIRECT - Également interrogé par Le Point, le psychiatre et psychanalyste, Samuel Lepastier, avance, lui, deux hypothèses possibles. "Soit il y avait des troubles à bas bruit installés depuis un certain temps, de type schizophrénique, qui n'ont pas été repérés", propose-t-il, soulignant que "les mutilations sur le cadavre [...] vont dans le sens d'un tel trouble", soit "au fond, elle allait plutôt bien et c'est le rapprochement avec la victime qui l'a amenée à délirer brusquement". Le psychiatre évoque alors une possible bascule "devant l'angoisse de reconnaître un désir homosexuel envers cette jeune adolescente". Un passage du désir à la haine aurait ainsi pu se faire, conduisant au drame que l'on connaît. 19/10/22 - 22:42 - Le meurtre de Lola, résultat d'"un épisode délirant" ? Dans les colonnes du Point, un psychiatre le concède, l'opinion publique réagirait "sans doute mal" si la principale suspecte du meurtre de Lola, Dahbia B., venait à être jugée irresponsable de ses actes. Néanmoins, "une jeune femme déracinée qui erre en pleine ville, viole une gamine de 12 ans dans des conditions barbares, la tue et inscrit ensuite sur son corps des signes cabalistiques [...] je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière", souligne-t-il, avant de conclure : "Cet acte inqualifiable et totalement chaotique témoigne a priori d'un grand désordre et d'un épisode délirant. Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre." 19/10/22 - 21:18 - Le mobile raciste exclu dans l'affaire Lola ? Mercredi 19 octobre dans l'après-midi, l'avocat de la principale suspecte dans l'affaire Lola a de nouveau tenu à mettre les choses au clair. Selon le conseil de Dahbia B., le mobile raciste est à exclure. "Ce mobile n'est absolument pas vérifié, c'est faux, cela n'a jamais été envisagé", a-t-il déclaré. Me Alexandre Silva a, par ailleurs, appelé à faire cesser les "mésinformations voire les mensonges" dans ce dossier, à l'occasion d'un point presse qui s'est tenu au tribunal judiciaire de Paris. 19/10/22 - 20:26 - Le témoignage du chauffeur de VTC qui a conduit la principale suspecte dans l'affaire Lola le soir du drame Le Parisien relate mercredi soir le témoignage qu'aurait livré aux enquêteurs le chauffeur de VTC qui a conduit la suspecte principale dans l'affaire du meurtre de Lola vendredi soir, à l'occasion d'un trajet entre Asnières et le XIXe arrondissement de Paris. Dès sa rencontre avec la suspecte, le chauffeur aurait détecté quelques signaux suspects. Abdel l'aurait trouvée "étrange, mais plutôt relax, pas stressée". Ils auraient eu quelques échanges concernant le travail durant la course, mais l'ambiance était loin d'être chaleureuse, selon le conducteur. Après être arrivée sur place, Dahbia aurait appelé sa sœur pour qu'elle vienne l'aider avec ses valises, avant de tenter de repartir avec le chauffeur à Asnières. "Je vous paye au black", aurait-elle proposé. Ce qu'Abdel aurait refusé préférant partir. 19/10/22 - 19:17 - Le Rassemblement national ne participera finalement pas à la manifestation pour Lola Changement de plan. La délégation du Rassemblement national qui devait se rendre à la manifestation organisée par l'Institut pour la justice en réponse au meurtre de Lola, Jordan Bardella en tête, n'ira finalement pas, annonce mercredi soir Le Figaro. "J'ai le sentiment qu'il y a une captation partisane de la mobilisation qui ne correspond pas à l'état d'esprit initial d'une marche citoyenne apolitique. Cela ne correspond pas à la volonté qu'on avait de rendre un hommage public à Lola et à la volonté de la famille", s'est justifié auprès du quotidien le président par intérim du Rassemblement national. 19/10/22 - 18:30 - La récupération politique derrière des marches blanches La mairie du 19ème arrondissement de Paris a affirmé hier que pour l'heure aucune marche blanche n'est prévue en hommage à Lola pour respecter le deuil des parents. Le maire François Dagnaud a tout de même précisé qu'un hommage sera rendu à la jeune adolescente de 12 ans mais lorsque la famille l'aura décidé. Pourtant une marche aura bien lieu dans la capitale ce jeudi à l'initiative de l'Institut pour la justice (IPJ), une organisation de droite radicale qui entend défendre les victimes et plaide pour une justice plus sévère. Deux partis d'extrême droite, le Rassemblement nationale et Reconquête, ont déjà affirmé participer à la marche, ce sont eux aussi qui ont utilisé l'affaire Lola pour dénoncer des "francocides" et récupérer politiquement l'affaire pour faire valoir leur position politique. A noter que la marche blanche de l'IPJ s'organise malgré les déclarations publiques des parents de Lola qui ont refusé toutes les récupérations politiques. Pour l'heure, la seule marche blanche organisée en l'honneur de Lola et avec l'accord de la famille n'est pas prévue dans la capitale mais à Fouquereuil, ville du Pas-de-Calais où les parents de Lola se allés se réfugier. L'homme se tiendra vendredi 21 octobre à partir de 17h30 et en plus de la marge un livre de condoléances sera mis à disposition note Europe 1. 19/10/22 - 16:18 - La vengeance est-elle vraiment le mobile du crime dans l'affaire Lola ? La vengeance est considérée comme un mobile potentiel dans l'affaire Lola depuis que la suspecte a parlé d'une altercation l'opposant à la mère de la collégienne de 12 ans qui est aussi la gardienne de l'immeuble dans lequel la famille vivait et la suspecte squattait l'appartement de sa soeur. Selon la jeune femme la dispute a éclaté après le refus de la gardienne de lui fournir un badge d'accès à la résidence. Mais du côté des parents de Lola il n'est jamais fait mention d'une quelconque altercation ni même d'une rencontre avec la suspecte. "Ils ne connaissent même pas cette personne. La seule fois qu'ils l'ont vue, c'est sur la vidéo. Ils m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas", a insist" auprès d'Europe 1, Gérard Ogiez, le maire de Fouquereuil, ville du Pas-de-Calais dans laquelle la famille de Lola s'est réfugiée après le drame. Le couple a tenu le même discours devant les enquêteurs. Aussi, la piste de la vengeance est-elle toujours envisageable pour expliquer le mobile du crime ? 19/10/22 - 15:02 - La principale suspecte de l'affaire Lola risque-t-elle la prison à vie ? Si Dahbia B. a avoué avoir abusé sexuellement de Lola, l'avoir violentée avant de la tuer lors de son audition, elle reste présumée innocente tant que la justice ne s'est pas prononcée sur l'affaire. Mais cette décision devrait mettre du temps à être prise entre l'instruction judiciaire et le procès. Reste que pour l'heure la suspecte est mise en examen pour "meurtre sur mineur de moins de 15 ans en lien avec un viol commis avec actes de torture et de barbarie" et "viol sur mineur de moins de 15 ans avec actes de torture et de barbarie". Ces chefs d'accusation font partie des rares à pouvoir être punis de la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, soit un emprisonnement de 30 ans sans aucun aménagement de peine possible avant la fin de la période de sureté. Cette peine et cette période de sureté longue de trois décennies est permise par la loi 94-89 du 1er février 1994 qui apporte des modifications au code pénal notamment à l'article 221-3 qui pose que "lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie [...] la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné". Les fameuses mesures prévues à l'article 132-23 du code pénal sont tous les aménagement de peine normalement possibles : "la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle". 19/10/22 - 13:49 - Le gouvernement appelle à stopper les récupérations politiques de l'affaire Lola L'affaire Lola a pris un tournant politique cette semaine avec des membres de l'opposition de droite et d'extrême droite qui ont repris le crime atroce comme argument à leur politique sur l'immigration ou des sujets qui ont émergé comme l'application des obligations de quitter le territoire dont la suspecte faisait l'objet. Le gouvernement souhaite mettre un terme à cette tendance et l'a fait savoir via son porte-parole. Ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres, Olivier Véran a appelé à faire preuve de "dignité" et de "respect". "Le moment n'est pas venu de faire un procès politique ou de la surexploitation politicienne comme nous le voyons faire depuis quelques jours, c'est le souhait des parents", a-t-il ajouté au lendemain de la visite des parents de Lola à l'Elysée. 19/10/22 - 12:39 - Dahbia B. à la santé fragile se serait tournée vers la religion C'est une information révélée par un compagnon de Dahbia B. sur BFMTV dans la soirée du 18 octobre : ces dernières semaines la jeune femme de 24 ans serait pleinement tournée vers la religion. "Elle a commencé à rentrer dans l’évangélisme. Je l’ai vu dessiner au style un triangle avec un œil, a-t-il confié avant de juger ce changement brutal. Elle déraillait par rapport à la religion. Elle me disait ‘je vais aller faire la croix, je vais être chrétienne, je vais aller à l’église". La jeune femme aurait expliqué à demi-mot prendre le chemin de l'évangélisme à cause de la mort de ses parents, un événement dont elle a beaucoup souffert selon sa propre soeur. Cet intérêt prononcé et soudain pour l'évangélisme, et éventuellement la satanisme selon des rumeurs très vite balayées par l'avocat Me Alexandre Silva, alimente les interrogations sur la stabilité psychique de la suspecte.

La mort de Lola a de quoi retourner les estomacs. La jeune collégienne de 12 ans a été retrouvée morte asphyxiée dans une malle laissée dans la cour de l'immeuble du 19ème arrondissement de Paris dans lequel elle vivait avec ses parents, dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 octobre 2022. Les enquêteurs ont rapidement mis la main sur six suspects et en ont interrogé quatre durant le week-end, avant de resserrer l'étau, dès le lundi 17 octobre, autour de deux personnes : la principale suspecte, une femme SDF de 24 ans prénommée Dahbia B., et un homme d'une quarantaine d'années, Rachid N., soupçonné d'être le conducteur du véhicule ayant transporté le corps de Lola. La première a été mise en examen dès le lundi soir et placée en détention provisoire à Fresnes (Val-de-Marne), tandis que le second a également été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

Du côté de l'enquête et du mobile de l'assassinat, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris lundi 17 octobre pour plusieurs chefs d'accusation qui traduisent l'horreur de l'affaire : meurtre sur mineure de moins de 15 ans en lien avec un viol commis avec actes de torture et de barbarie, viol sur mineur de 15 ans avec actes de torture et de barbarie et recel de cadavre. Les raisons qui ont motivé le crime effroyable sont encore inconnues mais les enquêteurs creusent deux pistes : celle de la vengeance après une altercation entre la suspecte et la mère de Lola et celle d'un meurtre gratuit sur fond de marginalité.

Seulement quelques heures après la découverte de la mort de la collégienne Lola, six personnes ont été placées en garde à vue le samedi 15 octobre, quatre le sont restées dimanche mais une femme s'est démarquée comme étant la principale suspecte. Il s'agit de Dahbia B., une jeune femme de 24 ans née en Algérie, sans domicile fixe et sans travail qui logeait chez sa soeur dans le même immeuble que la famille de Lola au moment des faits. Les derniers éléments de l'enquête révélés par BFMTV précisent que la suspecte est en situation irrégulière et visée par une obligation de quitter le territoire sous 30 jours qui court depuis le 21 août 2022. Dahbia B. est arrivée en France légalement en 2016 avec un titre de séjour étudiant mais n'est plus en situation régulière depuis la péremption de ce titre.

Dahbia B. a été vue entrer dans l'immeuble où vivait sa soeur et la famille de Lola au même moment que la jeune adolescente par les caméras de vidéosurveillance de la résidence. Elle a ensuite été filmée en train de quitter l'immeuble sans Lola mais avec deux valises. Des témoins disent l'avoir vue en fin d'après-midi chargeant les valises dans une Dacia conduite par le deuxième suspect mis en examen, l'un d'eux explique même avoir aidé la jeune femme et avoir remarqué qu'une valise était "tachée de sang" et qui "sentait fortement l'eau de javel". La jeune femme a pris la route à bord du véhicule pour se rendre chez le second suspect à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) avant de revenir chez sa soeur en VTC toujours munie des valises. Dahbia B. a toutefois laissé les malles dans la cour de l'immeuble avant de remonter dans l'appartement de sa soeur. Interpellée et mise en examen, la principale suspecte est en détention provisoire à la prison de Fresnes (Val-de-Marne).

La suspecte soumise à une expertise psychiatrique

Les témoignages ont décrit une jeune femme au comportement étrange dans l'après-midi du vendredi 14 octobre. Des passants disent l'avoir vue en chaussettes, d'autres assurent l'avoir entendue dire "Il l'a fait ! Il l'a fait ! Il l'a fait !" au téléphone. Le plus troublant est que, selon un témoin, Dahbia B. aurait parlé de trafic d'organes. Certaines déclarations de la soeur de la suspecte, reprises par le Parisien, donnent de nouveaux éléments sur la santé mentale de Dahbia B. La jeune femme se serait marginalisée depuis quelques années et aurait, depuis, des discours décousus. Plus jeune, la suspecte aurait aussi souffert de la mort de ses parents.

Les propos de Dahbia B. lors des auditions montrent aussi des facettes de la jeune femme. Elle a d'abord été très prolixe et a fini par raconter en détails la mort de Lola avec un certain détachement, selon les informations d'Europe 1. Mais au fil des auditions, la jeune femme est revenue sur sa première version, expliquant avoir décrit un rêve plutôt que la réalité et a prétendu s'être défendue contre un agresseur non identifié et s'être battue contre un fantôme. Pour que sa santé mentale soit examinée afin de déceler l'existence de "potentiels troubles psychiatriques", la suspecte va prochainement passer une expertise. Pour l'heure, elle semble en mesure de répondre d'elle-même et peut être jugée responsable de ses actes selon les experts.

Les parents de Lola, gardiens d'immeuble dans le 19ème arrondissement de Paris, ont signalé la disparition de leur fille le vendredi 14 octobre en milieu d'après-midi alors que Lola n'était pas rentrée après ses cours au collège Georges-Brassens. La dernière fois qu'une trace de Lola est enregistrée, c'est par la caméra de vidéosurveillance placée à l'entrée de sa résidence : autour de 15h20, la jeune fille est aperçue en train de rentrer dans l'immeuble, accompagnée d'une femme dont la description physique correspond à celle de Dahbia B. À 23 heures le même jour, un SDF signale la découverte du corps de Lola dans une malle déposée dans la cour du même immeuble de l'arrondissement de l'est parisien. Lola est retrouvée le visage scotché, pieds et poings liés avec une plaie béante à la gorge. Selon les conclusions de l'autopsie, la jeune fille est morte par asphyxie.

Les déclarations de Dahbia B. lors de son audition devant les policiers, rapportées par Europe 1, permettent de savoir ce qui s'est passé entre le moment où Lola est entrée dans l'immeuble et celui où elle a été retrouvée sans vie. La suspecte dit avoir entrainé la jeune fille dans l'appartement de sa soeur. Là, elle a demandé à Lola de se doucher avant de la contraindre à des actes sexuels lors desquels la suspecte précise avoir joui selon le média. Après quoi la jeune femme raconte avoir scotché le visage de la jeune fille et asséné son corps de plusieurs coups de ciseaux et de couteaux, dont deux à la gorge. A la fin de ce récit déjà atroce, la suspecte ajoute avoir bu un peu de sang de la victime et en avoir conservé dans un flacon. Le contenant n'a pas été retrouvé. Le corps de Lola a ensuite été placé dans une malle avec laquelle la suspecte s'est déplacée durant la fin de journée. Il s'agit de la même valise avec laquelle la jeune femme a été vue quittant l'immeuble un peu avant 17 heures. Le trajet du corps de Lola suit ensuite celui de la suspecte : il est chargé dans la voiture du deuxième suspect pour aller jusqu'à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) avant de revenir devant l'immeuble du 19ème arrondissement et d'être trouvé par un SDF dans la cour de la résidence à 23 heures.

L'enquête sur l'affaire Lola progresse mais les policiers recherchent encore le mobile ou les raisons qui ont poussé la principale suspecte à agir comme elle l'a fait, selon ses propres aveux. Deux pistes sont pour le moment retenues. D'abord les enquêteurs ont privilégié la piste "d'un meurtre gratuit et insensé sur fond de marginalité" comme l'a révélé le Parisien. Mais dans la soirée du lundi 17 octobre, après les révélations sur une altercation entre la principale suspecte, Dahbia B., et la mère de Lola, la thèse de la vengeance est mise sur la table. Lors de son audition, la jeune femme de 24 ans a dit avoir eu une dispute avec la mère de la collégienne, qui est aussi la gardienne de l'immeuble dans lequel vit sa soeur, après avoir essuyé un refus d'obtention d'un badge d'accès à la résidence. Reste qu'aucun coup n'a été échangé lors de l'altercation et que les supplices physiques et sexuels infligés à Lola semblent démesurés par rapport au mobile. Autre limite à la piste de la vengeance : les parents de Lola ont tous les deux dit ne pas connaître la suspecte à la vue des images de vidéosurveillance. Ces éléments poussent les enquêteurs à douter mais ils n'écartent pas la thèse pour autant.

Evoquée plus tôt dans l'enquête, l'autre piste sur un possible trafic d'organes n'est plus poursuivie par les enquêteurs. Les déclarations d'un témoin avaient incité les enquêteurs à creuser dans ce sens : la suspecte aurait, durant ses déplacements avec la valise renfermant le corps de Lola, demandé à un passant de l'aider en échange d'un peu d'argent obtenu via des transactions liées à un trafic d'organes. Mais rien dans l'affaire Lola, à part ce témoignage, n'a à voir avec ce genre de trafic. L'avocat de Dahbia B. a lui même balayé l'hypothèse le 17 octobre sur BFMTV, de même que celles évoquant des "rituels sataniques sur des enfants".

Les parents de la jeune adolescente sont les premiers à souffrir de la mort de Lola et de l'affaire qui en découle. Ce sont eux qui ont donné l'alerte sur la disparition de leur fille le 14 octobre, quelques heures avant qu'elle soit retrouvée morte dans une valise à l'intérieur même de l'immeuble dans lequel ils habitent et assurent le gardiennage. Les parents de Lola sont restés très discrets depuis la funeste découverte et n'ont jamais pris la parole dans les médias. Selon BFMTV, le couple a préféré quitter Paris, leur appartement du 19ème et leur travail au sein de la résidence le temps de faire le deuil de leur petite fille de 12 ans. Ils ont trouvé refuge dans le Pas-de-Calais, à Fouquereuil, chez la grand-mère paternelle de Lola. S'ils ont refusé d'être filmés, ils ont expliqué aux journalistes leurs difficultés "à penser à autre chose qu'à Lola".

Mardi 18 octobre, quatre jours après la découverte du corps de Lola, les parents de l'adolescente ont été reçus à l'Elysée par le président de la République a-t-on appris dans les médias. Le chef de l'Etat, qui était resté silencieux jusqu'alors, a assuré son soutien et sa solidarité à la famille. Pour soutenir la famille après la mort de Lola, des rumeurs sur l'organisation d'une marche blanche en hommage à la jeune fille devant la mairie du 19ème arrondissement dans les prochains jours ont circulé. Mais dans l'après-midi du 18 octobre, la marie a démenti prévoir de tels événements cette semaine. Une marche blanche ou d'autres hommages à Lola seront organisés mais "au moment voulu par la famille".