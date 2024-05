Eminem annonce le single "Houdini" avant un nouvel album

Le rappeur américain Eminem publiera une chanson baptisée "Houdini" cette semaine, premier extrait de son douzième album "The Death of Slim Shady."

Un premier single avant un nouvel album : Eminem fait un comeback retentissant et énigmatique sur le devant de la scène. Le mois dernier, le rappeur américain préparait ce retour en annonçant la sortie d'un prochain album, son douzième, baptisé The Death of Slim Shady. Sur les réseaux sociaux, l'artiste a révélé qu'il en publierait un premier avant-goût, un single intitulé Houdini. Sortie prévue ce vendredi 31 mai.

"Pour mon dernier tour, je vais faire disparaître ma carrière", lance Eminem dans une vidéo publiée sur Instagram et mettant en scène un appel en visio avec le magicien américain David Blaine. Pour l'heure, peu de détails ont filtré sur le nouveau projet du rappeur de 51 ans. En avril, il annonçait la parution prochaine de ce fameux disque en publiant une fausse nécrologie de Slim Shady, qui fut longtemps son alter ego.

"Connu pour ses paroles complexes, souvent critiquées et vulgaires, l'anti-héros connu sous le nom de Slim Shady avait beaucoup d'ennemis. Ses paroles vulgaires et ses facéties controversées l'ont conduit à sa mort", expliquait un journaliste dans la vidéo d'annonce, parodique, publiée sur les réseaux sociaux. Ce à quoi Eminem répondait : "Je savais que c'était une question de temps pour Slim."