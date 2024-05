Seine-et-Marne : un mort et une dizaine de blessés après un carambolage sur l'autoroute 104

Un carambolage possiblement causé après qu'un conducteur de poids lourd se soit assoupi au volant fait un mort et une dizaine de blessés, dont plusieurs en urgence absolue, ce samedi 25 mai, en Seine-et-Marne.

Le bilan est déjà lourd et continue d'évoluer. Un important carambolage impliquant un poids lourd et onze autres véhicules s'est produit ce samedi 25 mai, sur l'autoroute 104 au niveau de Villeparisis, en Seine-et-Marne, vers 11 h 45.

D'après les informations du Parisien, l'accident aurait causé la mort d'une jeune femme. Une dizaine d'autres personnes ont été blessées, dont au moins trois ont été prises en charge par les secours en urgence absolue.

"Les patients les plus gravement atteints ont été évacués à Marne-la-Vallée, Bobigny et Paris. Six ambulances de réanimation sont intervenues sur place, sans parler des véhicules de pompiers. Ce dispositif était bien dimensionné pour prendre en charge très rapidement les patients, et il est désormais quasiment levé", a indiqué le Samu du département aux journalistes du quotidien. Deux hélicoptères ont également été envoyés sur place.

Un plan Blanc pourrait être activé pour permettre aux hôpitaux de faire face à l'afflux de victimes.

Le chauffeur du poids lourd en garde à vue

Les premiers éléments de l'enquête permettent d'émettre l'hypothèse que le chauffeur du poids lourd, circulant sur l'autoroute 104 dans le sens extérieur (Paris-Province), se serait assoupi au volant. Le véhicule, incontrôlé, a alors percuté une dizaine d'autres qui étaient sur sa route.

Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Meaux. Le conducteur du camion a été placé en garde à vue, ajoute Le Parisien.