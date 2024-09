Xavier Dupont de Ligonnès se serait-il suicidé ? Une piste et de nouvelles fouilles

Le cimetière de Roquebrune-sur-Argens, dans le Var, a été passé au peigne fin la semaine dernière, révèle RTL. Ce n'est cependant pas la première fois qu'un cimetière est inspecté dans l'affaire Dupont de Ligonnès.

Treize ans après celle qu'on a un temps appelé à la "tuerie de Nantes", le principal suspect du quintuple meurtre non élucidé, Xavier Dupont de Ligonnès, est toujours activement recherché. Le père de famille, qui est soupçonné d'avoir tué son épouse et ses quatre enfants entre le 3 et le 6 avril 2011, n'a plus donné signe de vie depuis le 15 avril de cette même année. Il avait alors été aperçu sur la commune varoise de Roquebrune-sur-Argens. Selon les informations de RTL, le cimetière de cette commune de 13 000 habitants a été fouillé par des agents de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) la semaine dernière.

Plusieurs sources, dont la radio se fait l'écho, rapportent que la juge d'instruction nantaise en charge de la médiatique affaire Dupont de Ligonnès serait à l'initiative de ces nouvelles recherches. Des recherches qui auraient principalement consisté à l'inspection de nombreuses sépultures. Les agents auraient ainsi prêté attention aux portes de caveaux qui pouvaient s'ouvrir et à l'aspect des tombes présentes dedans. Étaient-elles entrebâillées ? Auraient-elles pu permettre à quelqu'un de se cacher pour s'y donner la mort ? La carabine 22 long rifle appartenant à Xavier Dupont de Ligonnès, utilisée pour le quintuple homicide, était également recherchée par les enquêteurs.

​​​​​​​Les agents de l'OCRVP suivaient la piste d'un potentiel suicide de Xavier Dupont de Ligonnès dans un caveau funéraire. Mais les recherches n'auraient rien donné, relaie RTL. Une fouille similaire avait déjà eu lieu dans cette affaire. En juin 2021, le cimetière de Grimaud, également dans le Var, situé à une trentaine de kilomètres de Roquebrune-sur-Argens, avait été inspecté.