Affaire Pélicot : cette vidéo qui a fait basculer la tournure du procès

Alors que les co-accusés de l'affaire Mazan défilent à la barre, le président de la cour a souhaité limiter la diffusion des vidéos des viols subis par Gisèle Pélicot. Une décision contestée par les avocats de la victime et débattue ce vendredi.

Le procès de l'affaire des viols de Mazan se poursuit. Les co-accusés, jugés pour "viols aggravés", défilent à la barre. Gisèle Pélicot, droguée et livrée par son mari à des inconnus pendant des années, a décidé de ne pas demander de huis clos pour le procès et a accepté la diffusion des images des sévices filmées par son mari. Elle souhaite, par ce biais, sensibiliser à la soumission chimique et aux violences sexuelles. La volonté de la victime a toutefois été remise en cause par le président de la cour criminelle du Vaucluse, mais après la contestation des avocats de la victime, les conditions de diffusion doivent être débattues ce vendredi 4 octobre.

La polémique a débuté le 19 septembre, quand a eu lieu la première diffusion d'une vidéo, retrouvée dans les fichiers de Dominique Pélicot, montrant des hommes en train d'abuser de Gisèle Pélicot. Classés sous le nom de "Cunni et pipe Jacques", "Jacques doigtage" et "Pipe moi", trois courts extraits ont été diffusés dans la salle d'audience devant toute l'assemblée composées des parties au procès, mais aussi des journalistes et des personnes venues assister au procès. Jacques, le doyen des co-accusés, 72 ans, ne reconnait pas de viols mais "des atteintes sexuelles". La dernière vidéo apparait comme une fellation forcée par Dominique Pélicot lui-même. Des ronflements de la victime, manifestement inconsciente, sont entendus sur les images, rapporte 20 minutes.

Dès le lendemain de cette diffusion qui a secoué toute l'assemblée, le président de la cour a acté unilatéralement que seules les parties présentes au procès pourraient assister aux prochains visionnages. Cela concerne donc les avocats de la partie civile et de la défense ainsi que le ministère public, excluant alors journalistes et public. Il ne voulait pas non plus que les "vidéos de sexe", comme il les a nommées, soit systématiquement diffusées pour chaque accusé, souhaitant privilégier le "cas par cas". "J'ai indiqué que des vidéos seront projetées si c'est nécessaire à la manifestation de la vérité et qu'à ce moment-là, la salle sera évacuée, la connexion avec la salle de retransmission coupée et les diffusions réservées aux parties et à la cour", a-t-il précisé, comme le rapporte BFMTV.

Une décision en faveur de la défense ?

Les avocats de Gisèle Pélicot avaient alors, le 30 septembre, contesté une telle décision. Pour eux, le dossier repose énormément sur ces vidéos, permettant ainsi de confronter les co-accusés à leurs actes. Pour une majeure partie d'entre eux, ils nient avoir intentionnellement violé Gisèle Pélicot et assurent avoir été piégés par son mari. Cette dernière, qui sous l'effet de la drogue ne se souvient de rien, souhaite, pour sa part, que les vidéos soient diffusées devant la cour et les journalistes, mais sans le public.

Du côté de Dominique Pélicot, aucune opposition n'a été manifestée. "La diffusion de ces vidéos en présence de la presse reste du ressort de la volonté de Madame Pelicot, donc Monsieur Pelicot ne peut que se plier à cette exigence", a répondu son avocate Me Béatrice Zavarro à France 3 Provence-Alpes, qui juge cette diffusion "nécessaire". L'ex-mari de Gisèle Pélicot soutient que tous les co-accusés étaient au courant que sa femme était droguée à son insu.

A l'inverse, la défense s'est engouffrée dans la brèche, soutenant la décision du président de la cour. "Je n'ai pas besoin de voir un meurtre en direct pour savoir que c'est effroyable, j'ai du mal à voir ce que ça apporterait dans le débat", avait rétorqué Me Carine Monzat, avocate de l'un des accusés. La défense a, en effet, dénoncé un "déballage nauséabond" et un acte de "voyeurisme". Si la défense s'est opposée à la diffusion publique des images, c'est parce que ce serait dans son intérêt et celui des accusés qui plaident non-coupables selon l'association de la presse judiciaire. "M. Arata a accédé à une demande de certains avocats de la défense, qui ont bien entendu tout intérêt à ce que les journalistes ne soient pas présents pour voir leurs clients dans leurs œuvres, de nous mettre dehors au nom du "caractère indécent et choquant" des images", a déploré l'association dans un communiqué.

Non seulement de servir la défense, les restrictions pour la diffusion des images revient à considérer que Gisèle Pélicot est à l'origine d'un "trouble public" en refusant le huis clos, estime la journaliste et militante féministe Anna Toumazoff sur BFMTV. En ne diffusant pas les images des sévices "on cache le mode opératoire" regrette Me Isabelle Steyer, avocate spécialisée dans les dossiers de féminicides et de violences faites aux femmes. "Ces vidéos, c'est ce que le violeur demande à la violée. Pourquoi tairait-on une scène de viol ? C'est de l'information car, plus largement, ces images détruisent l'image du bon père de famille" utilisée comme défense par les accusés, et plus largement dans de nombreuses affaires de viol.