La Commune de Paris fête ses 150 ans avec des expositions et des commémorations

Pour les 150 ans de la Commune de Paris, la ville propose de nombreux évènements à suivre dans les rues de la Capitale, mais également en ligne. Retrouvez le programme et l'histoire de cet épisode qui a débuté le 18 mars 1871.

Pour célébrer les 150 ans de la Commune de Paris, nous vous proposons de revenir sur cette période d'insurrection et de soulèvement populaire qui a marqué le début de la IIIe république. Quels ont été les éléments déclencheurs de cette révolte ? Comment la Commune s'est-elle organisée ? Quelles personnes se sont mobilisées durant cette dernière ? Comment la Commune a-t-elle été réprimée ? Quelles ont été les pertes et les conséquences de ces 71 jours de guerre civile ? Vous trouverez ci-dessous l'essentiel des informations à savoir sur la Commune de Paris de 1871. Nous vous invitons également à vous rendre sur le site officiel de la ville de Paris pour vous renseigner sur les différentes manifestations qui sont organisées dans les prochaines semaines. En ligne, les archives de Paris vous ouvrent leur fonds pour approfondir les évènements de 1871.

Gouvernement insurrectionnel principalement ouvrier, la Commune de Paris a dominé la capitale de mars à mai 1871. D'abord née d'un sentiment patriotique parisien issu de la guerre franco-allemande de 1870, elle prend également le visage d'un mouvement social. Mêlant blanquistes, proudhoniens et jacobins, elle aspirait à une république basée sur l'égalité sociale. Toutefois, par manque de consensus, de temps, de moyens, mais aussi parce qu'elle doit s'imposer face au gouvernement versaillais d'Adolphe Thiers, elle n'a pas la possibilité d'atteindre ses objectifs. En effet, la Commune est littéralement écrasée dans le sang, une fin terrible qui fait d'elle le mythe du mouvement ouvrier. Qualifiée de guerre civile ou de lutte des classes, comme l'affirme Karl Marx, cette période ouvre la voie à une nouvelle organisation sociale, qui ne serait plus régie par le profit capitaliste.

La Commune de Paris est née des événements de la guerre franco-allemande de 1870. Lorsque, le 4 septembre 1870, les Parisiens apprennent la défaite de Napoléon III à Sedan, il n'est pas question pour eux de renoncer aux combats. Aussi, la IIIe République est proclamée à l'Hôtel de ville et un nouveau gouvernement, dit de la défense nationale, est mis en place, avec à sa tête le général Trochu. Assiégée par les Prussiens à partir du 19 septembre 1870, la capitale résiste avec détermination à la faim, aux bombes et au froid glacial. Avec une longue tradition révolutionnaire derrière eux, les Parisiens sont convaincus qu'en levant les masses populaires, ils seront en mesure de vaincre leurs ennemis. Des comités de vigilance sont créés dans les arrondissements et un Comité central, composé de blanquistes, de jacobins et de socialistes de l'Internationale, fédère les bataillons de la Garde nationale. Toutefois, des dissensions apparaissent entre le gouvernement majoritairement bourgeois et la population, qui réclame une guerre à outrance.

Ces désaccords se renforcent sans cesse et conduisent aux soulèvements réprimés d'octobre 1870 et de janvier 1871. En effet, pendant que la population parisienne résiste au blocus de Paris avec courage, dans l'espoir de remporter la guerre, le gouvernement tente de négocier un armistice avec Bismarck. Finalement, l'armistice est signé le 28 janvier 1871. Paris capitule et doit, selon les clauses du traité, organiser l'élection d'une assemblée nationale pour le 8 février. Le résultat des urnes donne alors la victoire à une majorité de royalistes ruraux, partisans de la paix. La nouvelle Assemblée nationale s'installe à Bordeaux et Adolphe Thiers devient chef d'État, à la tête d'un gouvernement provisoire. Le Paris républicain et populaire se souvient encore du massacre ouvrier de juin 1848 et de la bourgeoisie qui avait amplement tiré profit de la révolution. Aussi, au fur et à mesure que l'Assemblée multiplie les mesures maladroites – défilé des Prussiens dans la capitale, installation de l'Assemblée à Versailles, suppression de la solde de la Garde nationale, fin du moratoire des effets de commerce et des loyers – l'exaspération populaire s'amplifie. Ainsi, depuis l'armistice, un sentiment très fort de trahison et d'humiliation envahit les Parisiens.

Dans ce climat de tension, Adolphe Thiers se méfie plus que jamais de la population. C'est la raison pour laquelle il ordonne, dans la nuit du 17 au 18 mars 1871, de reprendre les canons parisiens, installés à Montmartre et Belleville et achetés par souscriptions. La population en est informée et se réunit aussitôt pour empêcher les soldats d'agir. Dans un mouvement d'abord pacifique, la foule encercle les troupes qui fraternisent avec elle. Inquiet par la tournure que prennent les événements, Lecomte, le général chargé de la mission, donne l'ordre d'ouvrir le feu sur la foule. Les soldats s'y refusent. L'événement ravive la haine du peuple, qui capture les généraux Lecomte et Thomas et les fusille malgré l'intervention du maire du XVIIIe arrondissement, Georges Clemenceau. Dans la panique, Thiers, à Paris depuis le 15 mars, fuit aussitôt la capitale avec le gouvernement et s'installe à Versailles. Désormais sans entrave, les Parisiens prennent possession de l'Hôtel de ville. Le Comité central de la Garde nationale invite la population à se rendre aux urnes pour choisir ses représentants. C'est ainsi que le 26 mars 1871, le Conseil de la Commune est élu. Il se compose principalement de membres de la petite et moyenne bourgeoisie et d'ouvriers. Tous sont issus des mouvements blanquistes, proudhoniens ou jacobins.

Chronologie Commune de Paris © Linternaute

Le 28 mars 1871, la Commune prend place à l'Hôtel de ville et s'organise. L'objectif principal est de renforcer la République. Mais des désaccords naissent rapidement entre communards. Certains se positionnent en faveur d'une dictature parisienne sur toute la France et d'autres veulent obtenir l'association des communes françaises pour former une grande fédération. Ainsi, les multiples tendances qui forment le gouvernement insurrectionnel freinent l'élaboration d'un chemin politique précis. Les séances de la Commune sont difficiles et se compliquent encore avec l'éclatement des conflits armés contre les versaillais. En effet, les esprits sont accaparés par les stratégies militaires à adopter. Si de grands changements ne sont pas immédiatement entrepris, quelques décisions sont toutefois appliquées : adoption du drapeau rouge et du calendrier révolutionnaire, séparation de l'Église et de l'État, laïcisation, obligation et gratuité de l'enseignement, élection des fonctionnaires, interdiction du travail de nuit dans les boulangeries, récupération des biens du mont-de-Piété… Le faible développement de la Commune peut également s'expliquer par le fait qu'elle se refuse à puiser des fonds à la banque de France, contrairement à Thiers, qui n'hésitera pas.

Très vite isolée des provinces françaises, malgré quelques mouvements communaux rapidement étouffés, la Commune de Paris doit s'imposer face au gouvernement de Thiers. Surnommés "versaillais", les partisans de ce dernier ne tardent pas à prendre les armes. Le 2 avril, les premiers affrontements ont lieu à Courbevoie. Dès le lendemain, les fédérés répliquent, mais sont défaits au mont Valérien. Deux de leurs chefs, Flourens et Duval, sont alors fusillés par les versaillais. À partir de cet instant, les combats qui opposent versaillais et fédérés, ou plus globalement, bourgeois et ouvriers, se prolongent autour de la capitale durant près de deux mois. Les forces sont très inégales : on compte environ 130 000 hommes sous les ordres de Mac-Mahon, du côté de Thiers et à peine 30 000 pour les insurgés. L'issue du conflit semble déjà évidente. Tour à tour, les forts surplombant la capitale cèdent devant les versaillais.

Le 21 mai, un fédéré informe les versaillais que l'un des bastions des remparts, le Point-du-Jour, près de la porte de Saint-Cloud, est laissé sans garde. Mac-Mahon saute sur l'occasion et parvient à entrer dans Paris, où 500 barricades se dressent dans tous les arrondissements. La ville est envahie, les quartiers tombent les uns après les autres, les massacres se multiplient, les monuments brûlent… C'est la semaine sanglante. Le 28 mai 1871, les dernières résistances sont étouffées après la tuerie au cimetière du Père-Lachaise. La folie semble s'être emparée des deux partis : les Parisiens, femmes, enfants, vieillards inclus, ont été littéralement massacrés. On compte plus de 1300 morts du côté des versaillais pour 25 000 du côté des fédérés. Le nombre de prisonniers parisiens s'élève à près de 40 000, dont la plupart passeront devant les conseils de guerre. Bon nombre d'entre eux seront condamnés à la prison ou à la déportation en Algérie ou en Nouvelle-Calédonie, et quelques centaines à la peine de mort et aux travaux forcés.

"La proclamation de la Commune fut splendide ; ce n'était pas la fête du pouvoir, mais la pompe du sacrifice : on sentait les élus prêts pour la mort" (Louise Michel). En effet, la Commune se clôt sur un bilan funeste, que certains justifieront par une folie massive. Malgré sa brièveté, elle a profondément marqué l'histoire de France. Ce nouvel épisode révolutionnaire français est notamment interprété par le théoricien allemand Karl Marx comme la première révolte prolétarienne des temps modernes. Mais les circonstances et les actions désordonnées de la Commune donneront lieu à de grands débats : est-elle vraiment née d'une profonde idéologie socialiste ? A-t-elle simplement donné lieu à une guerre civile issue du patriotisme parisien ou à une véritable guerre des classes entre bourgeoisie et petit peuple, comme l'affirmera Marx ? Quoiqu'il en soit, la Commune, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, n'affectera pas la République. Au contraire, celle-ci sortira plus forte de l'insurrection, qui, aux yeux des Bourgeois et des paysans, lui a permis de prouver sa capacité à rétablir l'ordre social.

Commune de Paris : dates clés