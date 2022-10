"Changement d'heure : et revoilà l'heure d'hiver ! Comment ne pas se tromper ce week-end"

HEURE HIVER. On avance ou bien on recule d'une heure ? Avec le changement d'heure viennent les éternelles questions pratiques.

Questions / réponses

Change-t-on d'heure partout dans le monde ce week-end ? Les changements horaires saisonniers sont appliqués dans une soixantaine de pays. La mesure est parfois mise en place de façon hétérogène sur l'ensemble de certains territoires en raison de leurs dimensions, comme pour le Canada, les États-Unis ou le Brésil. D'autres pays ont pris la décision d'abandonner les changements d'heure saisonniers : la Turquie, la Russie, l'Argentine, l'Egypte, la Tunisie, l'Ukraine, l'Arménie... Quel est le décalage de fuseau horaire entre la France et les autres pays de l'UE ? Les pays de l'Union européenne changent tous d'heure aux mêmes moments de l'année, mais ils sont actuellement dispatchés sur trois fuseaux horaires distincts, les décalages horaires se maintiennent donc entre les pays de l'UE. Mais attention, les pays du continent européen qui ne sont pas dans l'UE ne sont pas concernés par cette réglementation du changement d'heure, ils sont libres de choisir leur fuseau horaire sans consultation. Voici ce qu'il faut retenir pour les pays de l'UE : Europe occidentale (GMT) : Portugal et Irlande ;

Europe centrale (GMT+1) : Allemagne, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, France, Autriche, Hongrie, Italie, Malte, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Luxembourg, Slovaquie, Slovénie et Suède ;

Europe orientale (GMT+2) : Bulgarie, Chypre, Finlande, Grèce, Estonie, Lettonie, Lituanie et Roumanie. Allons-nous faire des économies d'énergie à la maison avec le changement d'heure ? Oui, le changement d'heure - plus exactement le passage à l'heure d'hiver - va nous permettre de réaliser quelques économies d'électricité, mais très modestement. Il faut savoir en effet que la facture d'énergie des Français, en hiver, est surtout alourdie par le chauffage - qui peut représenter 60% de la consommation en hiver. La consommation électrique de l'éclairage est de plus en plus marginale, surtout avec l'utilisation des ampoules à faible consommation, qui se sont répandues ces dernières années. Mais le changement d'heure peut toutefois avoir un impact non négligeable cette année, où chaque gigawatt est considéré. On estime que le changement d'heure permet chaque année une diminution de 3 GW de la puissance appelée à 19h. Le changement d'heure a-t-il lieu en même temps qu'Halloween cette année ? La réponse est non ! Halloween a toujours lieu le 31 octobre, à la veille du jour de la Toussaint, quand la date exacte du changement d'heure d'hiver est variable. En 2022, le passage à l'heure d'hiver a lieu la veille d'Halloween, dimanche 30 octobre. Mais puisque de nombreuses festivités sont organisées ce week-end en France et en Europe pendant cette fête, on peut dire que le changement d'heure et le passage à l'heure d'hiver auront un impact sur certaines soirées déguisées ! Découvrez à ce sujet notre page spéciale "Halloween" et 10 idées pour passer une soirée terrifiante à Paris à cette occasion ! Lire l'article Halloween 2022 : à quelle date tombe la fête des monstres ? On change d'heure bientôt mais quelle heure est la plus proche du soleil ? L'heure d'hiver est celle que nous utilisions toute l'année avant la mise en place du changement d'heure dit d'été. Néanmoins, il y a un décalage d'environ une heure entre l'heure légale d'hiver et l'heure du lever du soleil. Mais avec l'heure d'été, l'écart est d'environ deux heures. Ainsi, le soleil est à son zénith à environ treize heures en heure d'hiver, et quatorze heures en heure d'été. En France, nous sommes en effet plus proches de l'heure solaire lors de l'heure d'hiver. Ce choix d'heure crée un décalage plus ou moins prononcé avec les autres pays du monde, en fonction de leur fuseau horaire : certains pays font de le choix d'être très collés à l'heure solaire, d'autres non. Si on restait à l’heure d’été toute l’année, à quelle heure se lèverait le soleil en hiver ? Si l'heure d'été était choisie par la France, à quelles heures le Soleil se lèverait-il et se coucherait-il en hiver selon les régions ? Les différences seraient grandes entre l'est et l'ouest de la France. Le 21 décembre, jour le plus court de l'année, le Soleil se lèverait ainsi à 9h41 à Paris, et 10h06 à Brest. À Strasbourg, le jour pointerait à 9h18 et à Nice à 9h01. Des différences notables qui pourraient influer sur la décision concernant la fin du changement d'heure en France. Rappelons que si les Français consultés par l'Assemblée nationale ont majoritairement plébiscité l'heure d'été, la France n'a pas encore pris de décision. La fin du changement d'heure sera-t-elle vraiment appliquée un jour en France ? Rien n'est certain en réalité, tant le processus pour mettre tous les Européens d'accord sur le sujet paraît bien plus complexe que prévu. Il faudra en effet que les débats nationaux, qui doivent suivre le vote du Parlement européen, débouchent sur un consensus dans tous les pays membre de l'Union européenne. Mais surtout, il faudra sans doute que des expertises nouvelles, robustes et indépendantes soient effectuées sur les possibles économies d'énergie que pourrait permettre le changement d'heure. Considérées comme marginales ou modestes, ces économies d'énergie pourraient bien désormais devenir un obstacle considérable à la fin du changement d'heure. Le 23 octobre, Thierry Breton, le Commissaire européen au marché intérieur, a fait savoir sur LCI qu'il considérait le changement d'heure comme toujours utile dans cette perspective. "Tout ce qui économise de l'énergie est bon et donc je soutiens, en tout cas pendant cette période, le fait qu'il faille maintenir ce petit effort que nous devons consentir". Quels appareils changent d'heure automatiquement à la maison ? Certains appareils changent d'heure tout seuls ! C'est le cas des ordinateurs, smartphones ou tablettes, mais aussi des montres, réveils, décodeurs, horloges de certaines voitures, ou encore de certains appareils de la maison dits "intelligents" ou "connectés". A contrario, pour tous les appareils non-numériques, c'est la main de l'homme qui doit agir afin de remettre les pendules à l'heure... Comment vérifier si mon smartphone est bien réglé ? Vous vous demandez déjà comment vous vérifierez si votre smartphone est bien réglé après le changement d'heure d'hiver qui nous attend en fin de semaine ? Avec les smartphones, vous n'avez pas besoin de vous occuper du changement d'heure, il est automatiquement fait. Mais il vaut mieux vérifier que tout est en ordre. Pour cela, si vous possédez un téléphone qui fonctionne sous Androïd, rendez-vous dans vos paramètres, puis Général ou Système, puis Dates et heure. Vous pouvez ainsi voir si les cases "Date et heure automatique" et "Fuseau horaire auto" sont cochées. Dans les iPhone, vérifiez que la "Règle automatique" est activée dans Réglages, Général, Date et heure. Fin du changement d'heure : pouvons-nous encore garder l’heure d’hiver ? Rien n’est encore fixé sur l’arrêt du changement d’heure en France. Pour l’instant, si la réforme est votée, ce sera à chaque État de choisir à quelle heure rester toute l’année. Il faudra le faire en fonction des autres États pour ne pas perturber les transports. En résumé, même si les Français ont voté à 59% pour rester à l’heure d’été, rien n’est encore acté. Il y a toujours une chance sur deux que nous restions à l’heure d’hiver, en fonction de ce que souhaiterons les autres États et de comment la Commission européenne tranchera. LIRE PLUS

Ce qu'il faut absolument retenir

Le changement d'heure d'hiver 2022 a lieu dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2022 en France, avec un recul de l'heure : à 3h, on revient à 2h du matin. Chaque année depuis 1976, la date du passage à l'heure d'hiver se situe ainsi fin octobre, une date immuable pour que les Français puissent se souvenir de cet instant.

Le changement d'heure nous fait plus précisément basculer dans l'heure d'hiver lors du dernier week-end complet d'octobre. Cette nuance de date crée facilement la confusion : en 2020, ce qui pouvait sembler être le dernier week-end d'octobre était ainsi, en réalité, à cheval sur novembre, ce qui avait, cette année-là, placé le changement d'heure sur le week-end précédent, celui des 24 et 25 octobre. L'année dernière, le changement d'heure avait en revanche eu lieu sur les tout derniers jours du mois, les 30 et 31 octobre.

Lors du changement d'heure d'hiver, à 3 heures du matin, il faut toujours faire revenir les aiguilles de sa vieille montre ou de son horloge ancestrale en arrière d'une heure. À 3 heures du matin, la France entière repasse donc à 2 heures. Bien évidemment, les smartphones comme tous les appareils connectés passent à l'heure d'hiver automatiquement, sans qu'aucune intervention ne soit nécessaire. La manœuvre fait artificiellement gagner une heure de sommeil, mais perdre également une heure de luminosité naturelle en fin de journée, en plus du raccourcissement naturel et progressif des journées à l'approche du solstice d'hiver, en décembre.

Le changement d'heure saisonnier existe depuis plus de 45 ans et vise ainsi à économiser de l'énergie électrique en s'adaptant aux heures d'éclairage naturel. S'il est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total, ce changement d'heure obligatoire est aussi vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités et des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière. Plusieurs votes importants sur le changement d'heure ont déjà eu lieu et un processus est en cours pour mettre un terme à cette mesure.

Avec l'heure d'hiver, "on dort plus ou moins" ? La réponse est "plus", puisque le basculement dans l'heure d'hiver nous ajoute artificiellement une heure de sommeil au cadran. Lors du changement d'heure d'hiver, à 3 heures du matin nous reculons en effet à 2 heures. Résultat, nous dormons plus, mais il y a une contrepartie : en fin de journée, le soleil se couche "une heure plus tôt", et nous bénéficions moins longtemps de la luminosité naturelle. Il est donc conseillé de profiter de la lumière du soleil le matin, qui fait son arrivée une heure plus tôt.

Comment bien se préparer au changement d'heure d'hiver 2022, qui a lieu dans trois petites semaines ? Chaque année, le passage à l'heure hivernale a en effet lieu en octobre et donc en automne en France, une saison lors de laquelle notre organisme est déjà mis à rude épreuve. Mais d'abord, pourquoi faudrait-il s'y préparer physiquement ? Le changement d'heure, notamment d'hiver, influe sur notre "horloge biologique" interne. Et cette dernière régule nos fonctions physiologiques de base (faim, sommeil...). Elle s'appuie sur un rythme dit "circadien", d'environ 24 heures. Or, le changement d'heure désynchronise notre horloge biologique. "Il faut parfois plusieurs jours ou semaines pour que notre corps s'adapte au changement d'heure et que nos tissus et organes fonctionnent à nouveau en harmonie.", soulignait ainsi récemment la chercheuse Gisela Helfer via le site de vulgarisation scientifique The Conversation.

Si cette perturbation de notre rythme circadien est susceptible de nuire à notre bien-être, il existe justement des solutions pour aider notre organisme à mieux s'adapter à la nouvelle heure, dont celles-ci, citées par la spécialiste de la physiologie et du métabolisme :

Habituer son corps à la nouvelle heure progressivement en changeant lentement son horaire de sommeil, sur une semaine environ. Méthode progressive conseillée pour les enfants, les personnes âgées ou les personnes souffrant de troubles du sommeil, plus sensibles aux changements de rythme : concrètement, il s'agit de se coucher un quart d'heure plus tard à chaque fois pendant les quatre jours qui précèdent le changement d'heure ; ou bien une demi-heure plus tard à chaque fois pendant les deux jours précédant le changement d'heure, de manière à se coucher une heure plus tard la nuit du changement d'heure d'hiver. Il est même conseillé de décaler de ces tranches horaires tous les moments importants de la journée (lever, repas, siestes, coucher). Méthode plus radicale conseillée pour un adulte "classique" : la technique préconisée par la médecine du sommeil consiste ici à se coucher directement une heure plus tard la nuit du changement d'heure, pour recaler son horloge biologique avec la nouvelle heure dès la nuit même du passage à l'heure d'hiver.

en changeant lentement son horaire de sommeil, sur une semaine environ. S'exposer à la lumière du soleil le matin. Cela entraîne à la fois une meilleure synchronisation de notre horloge biologique, une meilleure humeur et une meilleure vigilance au cours de la journée et un meilleur sommeil la nuit venue.

Cela entraîne à la fois une meilleure synchronisation de notre horloge biologique, une meilleure humeur et une meilleure vigilance au cours de la journée et un meilleur sommeil la nuit venue. Éviter la lumière vive le soir. La lumière bleue des téléphones et autres appareils électroniques est bien sûr concernée. Ce type de lumière perturbe la libération de la mélatonine, l'hormone du sommeil, ce qui retarde notre horloge interne.

La lumière bleue des téléphones et autres appareils électroniques est bien sûr concernée. Ce type de lumière perturbe la libération de la mélatonine, l'hormone du sommeil, ce qui retarde notre horloge interne. Manger à horaires réguliers et éviter les repas tardifs. À l’instar de l'exposition à la lumière, le rythme de l'alimentation fait partie des paramètres environnementaux pouvant aider à synchroniser notre horloge biologique.

En février 2018, le Parlement européen a sondé les citoyens de l'UE au sujet du changement d'heure. Parmi les 4,6 millions d'Européens qui ont répondu, 84% se sont dit à l'époque pour la suppression de la mesure. Et lors d'une consultation organisée par l'Assemblée nationale en France début 2019, c'est également la fin du changement d'heure qui avait été largement plébiscitée, par 83,71% des Français. En mars 2019, le Parlement européen adoptait un projet à la majorité pour y mettre fin. Ledit projet de directive prévoyait une suppression du changement d'heure à dater de 2021. Pour ce faire, chaque Etat membre devait trancher entre l'heure d'hiver et l'heure d'été. Le Parlement européen avait d'ailleurs plaidé pour une coordination entre les Etats membres, et la Commission européenne pour que l'application des heures permanentes (d'hiver et d'été) dans les différents pays ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur.

Une échéance avait même été fixée pour remiser le changement d'heure au placard : octobre 2021. La directive devait être adoptée par le Conseil à la fin 2020, puis transposée par les Etats membres, souligne le site officiel Vie Publique. Seulement, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, du Brexit, puis par la suite des bouleversements occasionnés par la guerre en Ukraine, sans oublier les hésitations des dirigeants européens, le texte en question sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour "et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", conclut le site de l'administration française. La suppression de l'alternance entre heure d'hiver et heure d'été, et donc la fin du changement d'heure, n'est par conséquent pas pour tout de suite !

Lire aussi

L'harmonisation entre les Etats membres semble en effet périlleuse. L'Union européenne connaît trois fuseaux horaires aujourd'hui et une directive de l'UE suggère de laisser chaque Etat choisir de supprimer ou non le changement d'heure, pour ensuite passer soit à l'heure d'hiver soit à l'heure d'été permanente. Pour que le processus avance, il faut donc que les pays de l'Union européenne réussissent à harmoniser leur choix d'heure légale. Objectif : éviter l'effet patchwork de fuseaux horaires entre voisins. Or, comme l'a déploré l'eurodéputée EELV Karima Delli auprès de Sud Ouest l'année dernière, plusieurs États d'Europe du Sud ne se montrent "pas spécialement favorables à la fin du changement d'heure" à l'inverse de pays d'Europe du Nord, chacun ayant "son idée".

Pour ce qui est de la France, une consultation citoyenne, menée auprès de 2,1 millions de participants via le site de l'Assemblée nationale, a aussi donné en mars 2019 une nette préférence (de 83,71%) pour la fin du changement d'heure et même pour rester définitivement à l'heure d'été (59%).