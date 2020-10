"Changement d'heure : la date du passage à l'heure d'hiver approche, que pensent les Français ? [Sondage exclusif]"

DATE CHANGEMENT HEURE HIVER 2020. D'après un sondage exclusif commandé par Linternaute.com à YouGov, 58% des Français sont favorables à l'heure d'été permanente. Découvrez les autres réponses.

Selon une enquête exclusive YouGov pour Linternaute.com, réalisée sur 1035 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus, en ligne, du 15 au 16 Octobre 2020, 54% des sondés sont pour la suppression du changement d'heure, et 34% sont contre. Dans le détail, 32% y sont "tout à fait favorables", 22% "plutôt favorables", 16% "plutôt défavorables", 18% "tout à fait défavorables" et 12% "ne savent pas". Voici le récapitulatif des autres réponses données par les sondés représentatifs des habitants de l'Hexagone, à l'approche du deuxième changement d'heure sur fond de pandémie de Covid :

Etes-vous plutôt favorable à l'heure d'été permanente ou à l'heure d'hiver permanente ?

Favorable à l'heure d'été : 58%

Favorable à l'heure d'hiver : 28%

Je ne sais pas : 15%

Selon vous, le passage à l'heure d'hiver (l'horloge recule d'une heure) a-t-il des effets positifs ou négatifs ?

Beaucoup d'effets positifs : 8%

Un peu d'effets positifs : 13%

Ni d'effets positifs, ni d'effets négatifs : 30%

Un peu d'effets négatifs : 23%

Beaucoup d'effets négatifs : 19%

Je ne sais pas : 7%

Au total, 21% des sondés pointent des effets davantage positifs du passage à l'heure d'hiver, et 42% des sondés, des effets davantage négatifs.

Selon vous, le passage à l'heure d'été (l'horloge avance d'une heure) a-t-il des effets positifs ou négatifs ?

Beaucoup d'effets positifs : 18%

Un peu d'effets positifs : 20%

Ni d'effets positifs, ni d'effets négatifs : 28%

Un peu d'effets négatifs : 15%

Beaucoup d'effets négatifs : 13%

Je ne sais pas : 6%

Au total, 38% des sondés pointent des effets davantage positifs du passage à l'heure d'hiver, et 28% des sondés, des effets davantage négatifs.

Sauriez-vous expliquer l'origine du changement d'heure ?

Oui, tout à fait : 25%

Oui, plutôt : 36%

Non, pas vraiment : 22%

Non, pas du tout : 13%

Je ne sais pas : 4%

Au total, 60% des sondés connaissent globalement l'origine du changement d'heure, et 35% des sondés ne savent pas spécialement ce qu'il signifie.

© YouGov

Vous faites partie des nombreux français qui se demandent quand la suppression du changement d'heure saisonnier va réellement intervenir ? Hé bien sachez qu'en cette période de pandémie du Covid-19, même la fin du changement d'heure est reportée ! Normalement, chacun des Etats membres de l'Union européenne peut choisir son heure permanente favorite (autrement dit, celle d'hiver ou celle d'été), et c'était prévu que chacun exprime son choix le 1er avril 2020... ce qui n'a pas eu lieu. C'est ensuite dans leur ensemble ou par groupe d'Etats que les pays de l'UE devaient se coordonner. A partir de là, les pays souhaitant se maintenir en permanence à l'heure d'été auraient dû changer pour la dernière fois d'heure le 28 mars 2021, et ceux qui souhaitaient trancher définitivement pour l'heure d'hiver, le 31 octobre 2021. Le hic ? En pleine crise sanitaire du Covid-19, le Conseil européen n'a tout simplement toujours pas arrêté de date ne serait-ce que pour évoquer le sujet. Dixit Karima Delli, l'eurodéputée EELV à l'initiative de la résolution pour abolir le changement d'heure, "Je pense que cela va être un peu compromis pour 2021."

Le changement d'heure d'hiver 2020 est programmé dans la nuit du samedi 24 octobre au dimanche 25 octobre 2020. La France gagnera alors artificiellement une heure de sommeil dès le dimanche en question, pour perdre une heure de lumière naturelle le soir venu. A 3 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche, les aiguilles reculeront immédiatement à 3 heures. L'heure d'hiver durera ensuite cinq mois, jusqu'à ce que nous repassions à l'heure d'été, fin mars 2021 !

Tous les pays de l'Union européenne passent à l'heure d'hiver à la même date. Le changement d'heure saisonnier a été mis en place en 1976 en France, suite au choc pétrolier. Objectif : économiser de l'énergie électrique en s'adaptant au rythme de vie de la population. Grâce à l'heure d'hiver, on profite en effet plus tôt de la lumière naturelle du jour le matin, de novembre à mars ; quand l'heure d'été permet à son tour de bénéficier plus tard de la lumière du jour, d'avril à octobre.

Le changement d'heure d'hiver 2020 devrait en outre tout de même être l'un des derniers, l'Union européenne étant engagée depuis plus de deux ans dans un processus censé mettre un terme à cette mesure tant décriée. Après proposition de la Commission européenne, le Parlement européen a en effet voté la suppression du changement d'heure le 26 mars 2019. En France, c'est l'heure d'été qui pourrait bien être conservée toute l'année. La décision doit encore être validée par l'ensemble des Etats membres de l'UE. La mesure n'entrera pas en vigueur avant 2021 au plus tôt (et sans doute après, voir ci-dessus). Retrouvez toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le changement d'heure 2020 ci-dessous.

Le changement d'heure d'hiver et d'été tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré en 1973, suite au choc pétrolier. Objectif d'alors : mieux faire coïncider éclairage naturel et activités humaines, pour faire, à la clé, des économies d'énergies. C'est l'ADEME qui a initié cette mesure, en tant qu'agence gouvernementale chargée de veiller à l'optimisation de la facture énergétique. Preuve à l'appui, l'organisme explique alors que les habitants de l'Hexagone se lèvent entre 6h et 7h et du matin en moyenne, et qu'il fait jour vers 6h l'été et vers 8h l'hiver. Le changement d'heure a été harmonisé à l'échelle européenne dès 1998.

La date du changement d'heure reste fixée de la même manière chaque année : le dernier week-end de mars pour le changement d'heure d'été et le dernier week-end d'octobre pour le changement d'heure d'hiver. Concrètement, le changement d'heure a toujours lieu dans la nuit du samedi au dimanche, à 2 heures ou 3 heures du matin. Quand on passe à l'heure d'été, on saute une heure pour passer directement de 2 à 3 heures. Quand on passe à l'heure d'hiver c'est l'inverse, on recule de 3 heures à 2 heures. Le passage à l'heure d'été nous fait donc artificiellement perdre une heure de sommeil et nous décale de deux heures de l'heure GMT. Le changement d'heure d'hiver nous offre, lui, une heure de sommeil en plus tout en nous plaçant dans un décalage d'une heure par rapport à l'heure solaire.

Le changement d'heure nous fait basculer dans l'heure d'hiver lors du dernier week-end d'octobre. Dans la nuit du samedi 24 octobre au dimanche 25 octobre 2020, à trois heures du matin, les aiguilles sauteront alors en arrière d'une heure, repassant directement à deux heures et nous faisant artificiellement gagner une heure de sommeil. Mais nous perdrons également une heure de lumière en fin de journée, en plus du racourcissement naturel et progressif des journées à l'approche du solstice d'hiver, en décembre.

Ce changement d'heure 2020 fait probablement partie des derniers. S'il existe depuis plus de 40 ans et est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total, le changement d'heure obligatoire en France est aussi vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités et des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière. Plusieurs votes importants sur le changement d'heure ont déjà eu lieu et un processus est en cours pour mettre un terme à cette mesure.

Une première grande consultation en ligne auprès des citoyens européens a été réalisée à l'été 2018 : 84% des 4,6 millions de sondés ont dit "oui" à la fin du changement d'heure".

: 84% des 4,6 millions de sondés ont dit "oui" à la fin du changement d'heure". La France a lancé 6 mois plus tard, en février 2019, un grand questionnaire en ligne auquel ont participé 2,1 millions de personnes, un nombre record pour une consultation organisée par la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale. Résultat : 83,71% des Français se sont dit favorables à la fin du changement d'heure et 59,17% ont dit préférer rester à l'heure d'été qu'à l'heure d'hiver.

Le 26 mars 2019, les eurodéputés se sont également prononcés sur la fin du changement d'heure. Verdict ? "Pour" à 410 voix versus 192 voix "contre", 51 se sont abstenus. Des votes qui n'actent pas encore la fin du changement d'heure en tant que telle mais la valident, et constituent des prises de positions sur lesquelles s'appuieront les négociations ultérieures avec la Commission européenne (les représentants des Etats membres).

La fin du changement d'heure a été donc mise sur la table par le Parlement européen dès septembre 2018. Pour avoir lieu, la fin du double changement d'heure saisonnier (d'été et d'hiver) doit être actée par le Parlement européen (c'est chose faite) et la Commission européenne, mais aussi s'appuyer sur les décisions de chacun des Etats-membres de l'UE sur quel fuseau horaire garder. Pour assurer toutes ces étapes menant vers la fin du changement d'heure ainsi que sa mise en oeuvre technique, le délai de fin effective du changement d'heure a été repoussé de 2019 à 2021 (au plus tôt, une échéance à nouveau repoussée par la gestion de la crise mondiale du coronavirus).

La France se dirige donc elle aussi vers la suppression du (double) changement d'heure et vers le maintien de heure d'été toute l'année, même si ce choix reste à confirmer. En tenant compte des fuseaux horaires existants, le 20 décembre, soit la journée la plus courte de l'année, le soleil se lèvera à 10h06 pour Brest et 9h18 pour Strasbourg, au lieu de respectivement 9h06 et 8h18 en heure d'hiver. Le décalage sera aussi visible en soirée, ce qui n'est pas sans impact sur la vie quotidienne.

Avantages. Le maintien de l'heure d'été toute l'année nous permettrait de synthétiser plus de vitamine D vitale à notre organisme, puisque nous profiterions de plus de lumière naturelle en fin de journée. La convivialité serait aussi renforcée, avec des soirées apéros en plein air plus longues. Dixit Olivier Fabre, fondateur de l'association européenne pour l'heure d'été et maire de la commune de Mazamet (Tarn) qui s'est exprimé dans Le Parisien le 24 mars dernier, l'heure d'été (pour rappel, +2 heures de décalage par rapport à l'heure légale) favorise aussi l'économie du tourisme "car les gens sortent et consomment plus quand il fait jour". Les sportifs pratiquant leur loisir à l'extérieur devraient aussi opiner du chef.

Inconvénients. Si on se base sur l'heure réelle (astronomique), le coucher du soleil a lieu à 20h en France lors des jours les plus longs de la deuxième quinzaine de juin, avec évidement des disparités de quelques minutes selon l'endroit où l'on se trouve sur le territoire. La nuit quant à elle ne tombe pas avant 21h et il ne fait pas nuit noire avant 23h. Si les Français peuvent alors bénéficier de très longues soirées ensoleillées, les enfants de 6-7 ans doivent, eux, se coucher en plein jour (vers 20h30, soit plus de deux heures avant la tombée de la nuit), et les personnes âgées qui dînent tôt se voient servir leur dîner à l'heure "réelle" du goûter.

En hiver, le maintien de l'heure d'été aurait aussi des conséquences non-négligeables sur le lever des enfants. En heure astronomique, aux mois de décembre-janvier, le soleil retarde son lever jusqu'à environ 7h30, le jour commençant à montrer le bout de son nez une heure avant, vers 6h30. Sous l'heure d'été, la levée du jour sera donc artificiellement reportée à 9h ou 10h heures du matin. L'heure de lever et le chemin des enfants vers l'école se fera donc totalement dans la nuit, et il ne fera pas complètement jour quand ils commenceront leurs activités scolaires. Quant au petit-déjeuner, un des seuls moments des journées d'hiver où l'on peut profiter de la lumière naturelle non-électrique, il se fera encore davantage à la lumière électrique qu'avec l'heure d'hiver.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'heure européenne se verrait également sérieusement perturbée l'hiver : la France afficherait alors potentiellement l'heure légale de la Grèce, deux heures de plus que l'Angleterre et une heure de plus qu'en Allemagne. De quoi mettre à mal l'organisation des communications et des transports, et obliger les Etats concernés à modifier leur propre système horaire pour plus de cohérence.Enfin, l'environnement ne serait pas à la fête : le Sénat précise dans un texte sur le choix de l'heure suite à la suppression du changement d'heure que les économies d'énergies estimées sur l'ensemble de l'année via le changement d'heure actuel, soit 1,5 milliard de kilowatts-heure, seraient surpassées par les dépenses de chauffage et d'éclairage impliquées par les sombres matinées d'hiver.