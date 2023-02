"Changement d'heure : quelles date et règles pour le passage à l'heure d'été 2023 ?"

CHANGEMENT D'HEURE D'ETE. Quelles sont les infos clés sur le changement d'heure d'été ? Date et heure mais aussi règles, ou encore dernières données sur la fin du changement d'heure... Consultez notre page spéciale passage à l'heure d'été 2023 pour vous mettre dans le bain !

[Mis à jour le 24 février 2023 à 16h08] Le changement d'heure d'été en France est pour bientôt : il a lieu dans la nuit du samedi au dimanche du dernier week-end complet de mars, et plus précisément dimanche 26 mars prochain. De l'origine du dispositif amené à disparaître aux règles du passage à l'heure d'été, en passant par l'hypothèse d'une heure d'été toute l'année en France et ce qu'elle entraînerait, naviguez dans notre page spéciale pour vous éclairer sur le changement d'heure.

Le changement d'heure saisonnier existe depuis plus de 45 ans et vise ainsi à économiser de l'énergie électrique en s'adaptant aux heures d'éclairage naturel. S'il est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total, ce changement d'heure obligatoire est aussi vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités et des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière. Plusieurs votes importants sur le changement d'heure ont déjà eu lieu et un processus est en cours pour mettre un terme à cette mesure.

Le changement d'heure d'été 2023 a lieu dans la nuit de samedi 25 au dimanche 26 mars 2023 en France, avec une avancée de l'heure. Chaque année depuis 1976, la date du passage à l'heure d'été se situe ainsi fin mars (plus précisément le dernier dimanche du mois), une date immuable pour que les Français puissent se souvenir de cet instant.

Lors du changement d'heure d'été, à 2 heures du matin, il faut toujours faire partir les aiguilles de sa vieille montre ou de son horloge ancestrale en avant d'une heure. À 2 heures du matin, la France entière repasse donc à 3 heures. Bien évidemment, les smartphones comme tous les appareils connectés passent à l'heure d'été automatiquement, sans qu'aucune intervention ne soit nécessaire. La manœuvre fait artificiellement perdre une heure de sommeil, mais gagner également une heure de luminosité naturelle en fin de journée, en plus du rallongement naturel et progressif des journées à l'approche du solstice d'été, en juin.

La France se dirige vers la suppression du (double) changement d'heure et vers le maintien de heure d'été toute l'année, même si ce choix reste à confirmer. En tenant compte des fuseaux horaires existants, le 20 décembre, soit la journée la plus courte de l'année, le soleil se lèvera à 10h06 pour Brest et 9h18 pour Strasbourg, au lieu de respectivement 9h06 et 8h18 en heure d'hiver. le décalage sera aussi visible en soirée, ce qui n'est pas sans impact sur la vie quotidienne.

Avantages. Le maintien de l'heure d'été toute l'année nous permettrait de synthétiser plus de vitamine D vitale à notre organisme, puisque nous profiterions de plus de lumière naturelle en fin de journée. La convivialité serait aussi renforcée, avec des soirées apéros en plein air plus longues. Dixit Olivier Fabre, fondateur de l'association européenne pour l'heure d'été et maire de la commune de Mazamet (Tarn) qui s'est exprimé dans Le Parisien le 24 mars 2019, l'heure d'été (pour rappel, +2 heures de décalage par rapport à l'heure légale) favorise aussi l'économie du tourisme "car les gens sortent et consomment plus quand il fait jour". Les sportifs pratiquant leur loisir à l'extérieur devraient aussi opiner du chef.

Inconvénients. Si on se base sur l'heure réelle (astronomique), le coucher du soleil a lieu à 20h en France lors des jours les plus longs de la deuxième quinzaine de juin, avec évidement des disparités de quelques minutes selon l'endroit où l'on se trouve sur le territoire. La nuit quant à elle ne tombe pas avant 21h et il ne fait pas nuit noire avant 23h. Si les Français peuvent alors bénéficier de très longues soirées ensoleillées, les enfants de 6-7 ans doivent, eux, se coucher en plein jour (vers 20h30, soit plus de deux heures avant la tombée de la nuit), et les personnes âgées qui dînent tôt se voient servir leur dîner à l'heure "réelle" du goûter.

En hiver, le maintien de l'heure d'été aurait aussi des conséquences non-négligeables sur le lever des enfants. En heure astronomique, aux mois de décembre-janvier, le soleil retarde son lever jusqu'à environ 7h30, le jour commençant à montrer le bout de son nez une heure avant, vers 6h30. Sous l'heure d'été, la levée du jour sera donc artificiellement reportée à 9h ou 10h du matin. L'heure de lever et le chemin des enfants vers l'école se fera donc totalement dans la nuit, et il ne fera pas complètement jour quand ils commenceront leurs activités scolaires. Quant au petit-déjeuner, un des seuls moments des journées d'hiver où l'on peut profiter de la lumière naturelle non-électrique, il se fera encore davantage à la lumière électrique qu'avec l'heure d'hiver.

L'heure européenne se verrait également sérieusement perturbée l'hiver : la France afficherait alors potentiellement l'heure légale de la Grèce, deux heures de plus que l'Angleterre et une heure de plus qu'en Allemagne. De quoi mettre à mal l'organisation des communications et des transports, et obliger les Etats concernés à modifier leur propre système horaire pour plus de cohérence. Enfin, l'environnement ne serait pas à la fête : le Sénat précise dans un texte sur le choix de l'heure suite à la suppression du changement d'heure que les économies d'énergies estimées sur l'ensemble de l'année via le changement d'heure actuel, soit 1,5 milliard de kilowatts-heure, seraient surpassées par les dépenses de chauffage et d'éclairage impliquées par les sombres matinées d'hiver.

Non, le changement d'heure 2023 n'est pas le dernier. En mars 2019, le Parlement européen a adopté un projet à la majorité pour mettre fin au changement d'heure, mais elle ne sera pas mise en place avant plusieurs années. Ledit projet de directive prévoyait une suppression du changement d'heure rapide : pour ce faire, chaque Etat membre devait trancher entre restrer à l'heure d'hiver ou rester à l'heure d'été. Le Parlement européen avait d'ailleurs plaidé pour une coordination entre les Etats membres, et la Commission européenne pour que l'application des heures permanentes (d'hiver et d'été) dans les différents pays ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur. La directive devait être adoptée par le Conseil à la fin 2020, puis transposée par les Etats membres, souligne le site officiel Vie Publique. Seulement, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, du Brexit, puis par des bouleversements occasionnés par la guerre en Ukraine, sans oublier les hésitations des dirigeants européens, le texte en question sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour "et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", conclut le site de l'administration française. Et une fois remis sur la table, les débats devraient être longs : "C'est à chaque Etat membre de décider de l'heure légale qu'il souhaite adopter" a ainsi confirmé la Commission européenne à Euronews à l'automne 2022.