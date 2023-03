"Calendrier du ramadan : les heures des prières de mars et avril 2023, horaires clés du jeûne"

Le ramadan n'est pas qu'une période de jeûne pour les musulmans. C'est aussi une série de rituels quotidiens régis par un calendrier et des heures de prières sans doute plus importants encore pendant ce mois sacré...

Le ramadan 2023 débute ce jeudi 23 mars 2023. Un mois de jeûne qui remet au centre du quotidien des musulmans le calendrier hégirien, un calendrier lunaire indispensable à la pratique de l'Islam. Pour les millions de musulmans qui vont pratiquer le ramadan en France, en plus du jeûne, chaque jour sera rythmé par la prière (la salât), suivant un rituel et des horaires des plus précis. Les cinq prières quotidiennes - Fajr à l'aube, Dohr à midi, Asser l'après-midi, Maghreb au coucher du soleil et Ichaa au crépuscule - font en effet partie des cinq principaux piliers de l'Islam, avec le jeûne du mois de ramadan lui même ou le pèlerinage à la Mecque.

Dans le calendrier du ramadan, l'heure de la prière de Maghreb, correspondant au moment où le soleil se couche, est particulièrement importante. Elle sonne l'heure de "l'Iftar", ce moment où les croyants peuvent rompre le jeûne chaque soir. Or les horaires de début et de rupture du jeûne, comme ceux des cinq prières quotidiennes peuvent différer de près d'une heure selon la localisation géographique en France. L'apparition de l'aube et le coucher du soleil ne se produisent en effet pas à la même heure dans l'Hexagone. Les horaires du jour et donc les heures de prière changent également d'une journée à l'autre.

Quel est le calendrier du ramadan 2023 avec les horaires des prières ?

Toutes les prières de la journée de ramadan suivent le mouvement du soleil, puisque le temps du jeûne est déterminé par la levée du jour et la tombée de la nuit. Les musulmans, suivant les injonctions du ramadan, doivent ainsi avoir sous la main un calendrier précis des heures de prière, puisque les horaires changent chaque jour, du fait de l'allongement de la durée du jour jusqu'au solstice d'été. Voici les horaires de prière qui prévalent en mars et en avril pour le mois de ramadan, pour la ville de Paris (selon la Grande Mosquée de Paris).

MARS FAJR CHOUROUK DOHR ASSER MAGHREB ICHAA mardi 21 mars 2023 05:14 06:51 12:59 16:19 19:08 20:32 mercredi 22 mars 2023 05:12 06:49 12:59 16:20 19:09 20:33 jeudi 23 mars 2023 05:10 06:47 12:58 16:21 19:11 20:34 vendredi 24 mars 2023 05:07 06:45 12:58 16:22 19:12 20:36 samedi 25 mars 2023 05:05 06:43 12:58 16:23 19:14 20:37 dimanche 26 mars 2023 06:03 07:41 13:57 17:23 20:15 21:39 lundi 27 mars 2023 06:01 07:39 13:57 17:24 20:17 21:40 mardi 28 mars 2023 05:59 07:37 13:57 17:25 20:18 21:42 mercredi 29 mars 2023 05:57 07:34 13:57 17:26 20:20 21:43 jeudi 30 mars 2023 05:55 07:32 13:56 17:27 20:21 21:45 vendredi 31 mars 2023 05:53 07:30 13:56 17:27 20:23 21:46

AVRIL FAJR CHOUROUK DOHR ASSER MAGHREB ICHAA samedi 1 avril 2023 06:13 07:28 14:00 17:28 20:23 21:35 dimanche 2 avril 2023 06:11 07:26 13:59 17:29 20:24 21:37 lundi 3 avril 2023 06:09 07:24 13:59 17:29 20:26 21:38 mardi 4 avril 2023 06:06 07:22 13:59 17:30 20:27 21:40 mercredi 5 avril 2023 06:04 07:20 13:58 17:31 20:29 21:42 jeudi 6 avril 2023 06:02 07:18 13:58 17:32 20:30 21:43 vendredi 7 avril 2023 05:59 07:16 13:58 17:32 20:32 21:45 samedi 8 avril 2023 05:57 07:14 13:58 17:33 20:33 21:47 dimanche 9 avril 2023 05:55 07:12 13:57 17:34 20:35 21:49 lundi 10 avril 2023 05:53 07:10 13:57 17:34 20:36 21:50 mardi 11 avril 2023 05:50 07:08 13:57 17:35 20:38 21:52 mercredi 12 avril 2023 05:48 07:06 13:56 17:36 20:39 21:54 jeudi 13 avril 2023 05:46 07:04 13:56 17:36 20:41 21:56 vendredi 14 avril 2023 05:43 07:02 13:56 17:37 20:42 21:58 samedi 15 avril 2023 05:41 07:00 13:56 17:38 20:44 21:59 dimanche 16 avril 2023 05:39 06:58 13:55 17:38 20:45 22:01 lundi 17 avril 2023 05:36 06:56 13:55 17:39 20:47 22:03 mardi 18 avril 2023 05:34 06:54 13:55 17:40 20:48 22:05 mercredi 19 avril 2023 05:32 06:52 13:55 17:40 20:50 22:07 jeudi 20 avril 2023 05:30 06:50 13:55 17:41 20:51 22:09 vendredi 21 avril 2023 05:27 06:48 13:54 17:42 20:53 22:11

A noter dans le calendrier pour ceux qui respectaient les privations : le ramadan débute le 23 mars. La Grande mosquée de Paris doit valider le début du mois sacré ce 21 mars lors de la Nuit du doute, mais de nombreuses organisations ont adopté cette date comme celle du lancement du jeûne.

Pour ceux qui préfèrent une version PDF du calendrier du ramadan, sachez qu'il est disponible sur le site de la Grande Mosquée de Paris. Une version est également consultable et imprimable depuis ce bouton.

Le calendrier du ramadan en PDF

Les prières ont toutes leur importance pendant le mois de jeûne musulman. Les croyants de l'Islam s'adonnent en effet à des parenthèses d'introspection, de réflexion et de méditation sur leur situation ainsi que les relations avec autrui. Le fait de prier plusieurs fois dans la journée fait partie des injonctions morales du ramadan. Et ces prières rythment véritablement la journée :

Fajr (ou Fejr) : la prière de l'aube. C'est la première prière obligatoire de la journée. Elle marque le début de l'interdiction de boire et de s'alimenter, qui durera toute la journée. Elle a lieu après l'Imsak, période pendant laquelle le croyant peut encore se restaurer et le suhûr, "repas de l'aube".

Dohr (ou Dhuhr) : la prière du début d'après-midi.

Asser : la prière de la fin d'après-midi.

Maghreb : la prière à pratiquer au moment du coucher du soleil.

Ichaa : la prière qui doit être accomplie avant minuit

La prière du Chourouk (ou Chourouq) est une prière facultative recommandée après l'apparition du soleil.

Qu'est-ce que l'iftar, rupture du jeûne pendant le ramadan ?

L'iftar est le moment de la journée lors duquel les pratiquants peuvent à nouveau manger et boire pendant le mois de ramadan. L'iftar est un repas traditionnel que régissent des coutumes ancestrales.

C'est la prière dite, Maghreb, en fin de journée, au moment du coucher du soleil, qui marque le temps de l'iftar, l'heure à laquelle celui qui pratique le ramadan peut prendre son repas du soir. Le repas doit rester léger, a contrario du repas pris le matin avant d'entamer à nouveau le jeûne. C'est un dîner qui marque la fin d'une journée d'ascèse physique et mentale.