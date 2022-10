Prix Nobel : c'est la semaine Nobel ! Dates et heures d'annonce des prix

PRIX NOBEL 2022. Littérature, paix, économie, médecine, physique et chimie... Six prix Nobel sont décernés début octobre, à des dates et à des heures bien précises.

[Mis à jour le 5 octobre 2022 à 10h32] Après la médecine lundi et la physique mardi, le millésime des Nobel 2022 se poursuit avec la chimie ce mercredi, la littérature jeudi, la paix vendredi et enfin l'économie lundi. Pour chaque discipline, une récompense d'un montant de 10 millions de couronnes suédoises (environ 920 000 euros) est remi au lauréat, ou partagé entre plusieurs récipiendaires. Les prix sont remis lors de cérémonies organisées à Stockholm (Suède) et Oslo (Norvège) le 10 décembre prochain.

Paix, littérature, économie, médecine, physique, chimie... Consultez les dates et heures des annonces du Nobel 2022 par catégories.

L'identité des lauréats des prix Nobel est, chaque année, dévoilée sur une semaine, début octobre. En 2022, le ou les nom(s) des lauréats des prix Nobel seront officialisés du lundi 3 au lundi 10 octobre, annoncés à Stockholm et Oslo ainsi que sur le site internet de la fondation, nobelprize.org. La "date du Prix Nobel" correspond à la communication des identités des lauréats pour chaque discipline et se fait donc sur plusieurs jours, qu'il s'agisse de la physique, de la médecine, de l'économie, de la chimie, de la littérature ou de la paix. Les heures sont chaque année données par le site officiel nobelprize.org en heure locale suédoise, identique à l'heure locale française. Quant à la remise des prix Nobel, elle a chaque année lieu le 10 décembre, jour anniversaire de la mort du "papa" des Nobel, le chimiste suédois Alfred Nobel. Une cérémonie de remise des prix se tient alors au Konserthuset Stockholm (la salle de concert de Stockholm) et un banquet a lieu à l'hôtel de ville de la capitale suédoise.

Côté agenda, la saison des Nobel 2022 débute lundi 3 octobre et s'achève le lundi 10 octobre. Et l'annonce des différents lauréats ponctue toute la semaine ainsi :

Lundi 3 octobre 2022 : annonce du Nobel de médecine à partir de 11h30

à partir de 11h30 Mardi 4 octobre 2022 : annonce du Nobel de physique à partir de 11h45

à partir de 11h45 Mercredi 5 octobre 2022 : annonce du Nobel de chimie à partir de 11h45

à partir de 11h45 Jeudi 6 octobre 2022 : annonce du Nobel de littérature à partir de 13h

à partir de 13h Vendredi 7 octobre 2022 : annonce du Nobel de la paix à partir de 11h

à partir de 11h Lundi 10 octobre 2022 : annonce du Nobel d'économie à partir de 11h45

C'est le paléogénéticien suédois Svante Pääbo qui décroche le prix Nobel de médecine 2022 pour ses découvertes concernant les génomes des hominidés éteints et l'évolution humaine. Selon le Larousse, l'hominidé est un "mammifère primate à locomotion partiellement ou totalement bipède, présentant de fortes aptitudes à la vie sociale et à l'apprentissage, tel que l'homme actuel et les espèces fossiles les plus voisines considérées comme des ancêtres possibles de notre espèce." Le scientifique suédois est primé pour ses travaux sur le séquençage du génome de l'homme de Néandertal et la paléogénomique. On pourrait le surnommer "L'homme qui fait parler l'ADN des hommes et femmes préhistoriques". "Ses découvertes ont donné la base à l'exploration de ce qui fait de nous, humains, des êtres aussi uniques", a salué lundi 3 octobre le jury du prix Nobel. "Les différences génétiques entre Homo Sapiens et nos plus proches parents aujourd'hui éteints étaient inconnues jusqu'à ce qu'elles soient identifiées grâce aux travaux de Pääbo", a précisé le comité Nobel.

Svante Pääbo (67 ans) a découvert qu'il y avait eu transfert de gènes entre ces hominidés aujourd'hui disparus et l'Homo sapiens (que nous sommes). Ce flux ancien de gènes vers l'homme d'aujourd'hui entraîne un impact physiologique. Il affecte par exemple la façon dont notre système immunitaire réagit aux infections. Le père de Svante Pääbo, Sune Bergström, avait lui aussi reçu le Nobel de médecine en 1982.

Le prix Nobel de physique 2022 revient à un trio franco-austro-américain de chercheurs pionniers du monde quantique, le Français Alain Aspect, l'Américain John Clauser et l'Autrichien Anton Zeilinger, pour leurs découvertes sur les mécanismes révolutionnaires de la physique quantique. Ils ont plus précisément travaillé sur "l'intrication quantique", un phénomène lors duquel deux particules quantiques sont parfaitement corrélées, quelle que soit la distance qui les sépare, a annoncé le jury Nobel.

"La première révolution quantique nous a donné les transistors, les semi-conducteurs, les ordinateurs et les lasers", a expliqué à l'AFP Mohamed Bourennane, professeur d'informatique quantique à l'Université de Stockholm. "Mais la deuxième, fondée sur la superposition et l'intrication, va nous permettre à l'avenir d'avoir des ordinateurs quantiques, ou des inscriptions quantiques utiles pour l'imagerie ou les capteurs".

En somme, les trois chercheurs ont démontré que des particules initialement jointes ("intriquées) se comportaient comme une seule unité, même en étant séparées. Leur travail ouvre ainsi la voie à des nouvelles technologies dans l'informatique quantique, les communications ultra-sécurisées et les capteurs quantiques ultra-sensibles.

Le 4 octobre 2022, l'Académie royale des sciences de Suède a attribué le prix Nobel de physique 2022, pour leurs "expériences révolutionnaires" sur la mécanique quantique, à trois physiciens dont un Français : le Français Alain Aspect, l'Américain John F. Clauser et l'Autricien Anton Zellinger. Discipline de la physique, la mécanique quantique analyse les phénomènes fondamentaux à l'oeuvre dans les systèmes physiques. Elle décrit notamment ce qui se passe à l'échelle subatomique et atomique. La mécanique quantique a permis de résoudre des mystères comme celui de la structure de l'atome.

Les trois chercheurs sacrés l'ont été pour leurs travaux pionniers sur "l'intrication quantique". Il s'agit d'un mécanisme lors duquel deux particules quantiques sont corrélées d'une façon parfaite, quelle que soit la distance les séparant. Par la mise en évidence de cette propriété de l'intrication quantique, le trio de septuagénaires a ouvert la voie à des technologies innovantes dans l'informatique quantique et les communications ultra-sécurisées, ou encore les capteurs quantiques ultra-sensibles susceptibles de permettre des mesures extrêmement précises, à l'instar de celle de la gravité dans l'espace. La mécanique de l'intrication quantique avait beau être prédite par la théorie quantique, même Einstein n'y croyait pas vraiment, qualifiant l'intrication de "mouvement à distance qui fait froid dans le dos".

Le prix Nobel de littérature le plus récent a été attribué au romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah, pour "sa pénétration intransigeante et compatissante des effets du colonialisme et du sort du réfugié dans le gouffre entre les cultures et les continents". L'écrivain écrit en anglais et vit au Royaume-Uni. Le plus connu de ses romans est "Paradise".

Le dernier prix Nobel de la paix en date a été décerné aux journalistes d'investigation Maria Ressa et Dmitry Muratov, "pour leur combat pour la sauvegarde de la liberté d'informer, condition préalable à la démocratie et à la paix durable". Une liberté d'expression menacée par la répression, la propagande, la censure et la désinformation. Selon la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, à Oslo, les deux lauréats sont ainsi "les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables". En 120 ans d'histoire, il s'agit du premier prix Nobel de la paix qui récompense la liberté d'information en tant que telle.

Maria Ressa, 58 ans, est une journaliste et autrice philippino-américaine. Elle a co-fondé le site web d'information gratuite Rappler, en 2012. Elle en est la rédactrice en chef. Avant cela, elle a officié pendant près de deux décennies comme journaliste d'investigation principale en Asie du Sud-Est pour CNN. Maria Ressa a mis en lumière "la campagne antidrogue controversée et meurtrière du régime [du président philippin Rodrigo] Duterte", a souligné le comité Nobel. "Un monde sans faits signifie un monde sans vérité et sans confiance", a quant à elle déclaré Mme Ressa au cours d'un entretien mené et diffusé en direct par son propre média d'investigation Rappler.

Dmitry Muratov, 59 ans, est un journaliste russe, rédacteur en chef du journal russe le plus indépendant, Novaya Gazeta, qu'il a cofondé en 1993. Selon le Comité pour la protection des journalistes, il s'agit du "seul journal vraiment critique avec une influence nationale en Russie aujourd'hui". Le trihebdomadaire a notamment mis au jour "la corruption, les violences policières, les arrestations illégales, la fraude électorale et les 'fermes de trolls' " et l'a payé au prix fort, a fait valoir le comité : six de ses journalistes ont été tués, dont Anna Politkovskaïa, il y a près de quinze ans. Cité par l'agence de presse publique Tass, Dmitry Muratov a déclaré dédier son prix à son journal, mais aussi à ses collègues assassinés dans le cadre de leur travail et de leurs enquêtes : "Ce n'est pas mon mérite personnel. C'est celui de Novaïa Gazeta. C'est celui de ceux qui sont morts en défendant le droit des gens à la liberté d'expression". Et de lister les noms des six journalistes de Novaïa Gazeta assassinés.

Le dernier prix nobel d'Economie est revenu à un trio : d'une part au Canadien David Card, "pour ses contributions empiriques à l'économie du travail" et d'autre part, conjointement, au binôme composé de l'Américano-Israélien Joshua D. Angrist et de l'Américano-Néerlandais Guido W. Imbens, "pour leurs contributions méthodologiques à l'analyse des relations causales". D'après des experts interrogés par l'AFP sur les pronostics pour le Nobel d'économie 2021, les domaines les mieux placés pour décrocher le petit dernier des Nobel, le marché du travail faisait justement partie des favoris, avec la macroéconomie et les cycles du crédit, et l'économie de la santé.

Testament de l'inventeur suédois Alfred Nobel, père du prix éponyme. © BERTIL STILLING / AP / SIPA

Née en 1896, cette prestigieuse distinction se divisait dès le début en cinq catégories - la paix, la littérature, la physique, la chimie et la médecine - auxquelles est venue s'ajouter plus tard une sixième (l'économie). Le père du Prix Nobel a voulu laisser l'image d'un homme bon après sa mort. Dans ses dernières volontés, via son testament du 27 novembre 1895, qui tenait sur une page (ci-contre), le chimiste suédois Alfred Nobel, inventeur de la dynamite et vu par certains comme "un marchand de mort", a donc fait un voeu de taille : le produit de la succession sera distribué à ceux qui, au cours de l'année écoulée, auront rendu "les plus grands services à l'humanité".

A sa mort en 1896, Alfred Nobel est l'un des hommes les plus riches du monde. 32 millions de couronnes suédoises (plus de 3 millions d'euros) sont ainsi mis au service d'une nouvelle fondation. Cette dernière est chargée de verser chaque année les revenus accumulés via le capital du millionnaire aux détenteurs des cinq prix Nobel, créés par la même occasion. Réservé à certains des meilleurs scientifiques, écrivains et artisans de paix du monde entier, le Prix Nobel a depuis acquis une renommée internationale. Il est même aujourd'hui considéré comme le Prix le plus prestigieux de tous.

Les cinq tout premiers prix de la fondation Nobel ont été décernés le 10 décembre 1901, par le roi de Suède ainsi que le Parlement de Norvège, quand les deux pays partageaient encore la même couronne (depuis 1815). A leur séparation, en 1905, une répartition des prix s'est faite : un prix Nobel de la paix dorénavant remis par la Norvège et des prix Nobel de littérature, physique, chimie et médecine remis par la Suède. Quant au prix Nobel d'économie, il a été créé en 1968 par la banque de Suède. S'il ne s'agit pas à proprement parler d'un prix "Nobel" car Alfred Nobel ne l'a pas couché dans son testament, il est couramment qualifié de "Nobel d'Economie".

Dans la foulée de cette intégration, la Fondation Nobel a décidé de geler la liste des prix pour qu'aucune nouvelle discipline ne soit créée. Il n'y aura donc a priori jamais de Nobel de mathématiques. A ce sujet, la légende veut que le père du Nobel ait voulu se venger d'un rival en amour, un mathématicien du nom de Gosta Mittag-Leffler qui aurait séduit sa maîtresse, en ne créant pas de Nobel de maths. Mais selon deux auteurs suédois publiés dans la revue Mathematical Intelligencer, Lars Garding et Lars Hömander, cette version est contestable. D'après eux, deux raisons coexistent pour expliquer l'absence de cette discipline clé dans le panel du Nobel : A l'époque de la création du Prix Nobel, il existait déjà un prix scandinave de mathématiques ; et Alfred Nobel "n'aimait pas trop" cette discipline, qui heurtait sa nature pratique.

Le montant de la récompense du Nobel, plusieurs centaines de milliers d'euros par prix

Le Prix Nobel est né des dernières volontés d'Alfred Nobel, richissime industriel et chimiste inventeur de la dynamite (avec un objectif premier d'utilisation dans les travaux publics) mais aussi fervent défenseur de la paix. Depuis, les Nobel récompensent chaque année des personnes "ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité ", par leurs inventions, découvertes et améliorations de la connaissance ; par l'œuvre littéraire la plus impactante ; ou encore par leur travail pour promouvoir la paix. Connaissez-vous le montant actuel de la récompense du Nobel ? Les lauréats de chaque prix Nobel se partagent un montant de 10 millions de couronnes suédoises (environ 920 000 euros).