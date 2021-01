Bonne année 2021 : des exemples de textos, des images et des gifs pour vos voeux

BONNE ANNEE. 2020 est finie, vive 2021. Pour bien commencer l'année, il ne faut pas faire l'impasse sur les vœux. En manque d'inspiration ? Découvrez des idées originales de textes, de cartes et d'images pour souhaiter une "bonne année 2021" à vos amis et à votre famille.

L'année 2020 n'a été facile pour personne, avec une pandémie mondiale et de multiples confinements. Tout ce que l'on peut faire désormais, c'est souhaiter que la suivante soit meilleure. Pour mettre toutes les chances de notre côté, il faut commencer par souhaiter une "bonne année 2021" à tous ses proches, amis, famille, collègues, etc... Que ce soit par texto, par mail, dans une vidéo, avec une photo, un poème, une citation ou une image animée, l'important, c'est d'envoyer ses meilleurs vœux. Adeptes des souhaits classiques ou des expressions plus originales, si vous avez du mal à trouver l'inspiration, Linternaute.com a rassemblé des idées, des textes, des cartes de vœux pour envoyer les plus beaux messages à ceux que vous aimez.

Les SMS du Nouvel An en baisse L’habitude du texto envoyé en minuit se perd de plus en plus. Même si le 31 décembre et le 1er janvier sont des moments particulièrement chargés pour les SMS, leur nombre baisse ces dernières années, explique le site spécialisé MonPetitForfait. En effet, les jeunes générations utilisent moins leurs textos, mais des applications comme WhatsApp ou passent par les réseaux sociaux pour envoyer leurs meilleurs vœux à leurs proches.

La porte de 2020 se ferme La porte de 2020 se ferme et derrière elle, une année difficile, marquée par des événements inédits. Mais celle de 2021 s’ouvre, sur une perspective d’espoir et de renouveau. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Des vœux en espagnol "Le extiendo mis mejores deseos y espero sinceramente que sus deseos sean cumplidos. Feliz año nuevo 2021", ce qui donne en Français : "Je vous présente mes meilleurs vœux et j'espère de tout cœur que vos souhaits seront exaucés. Bonne et heureuse année 2021."

Que cette année vous apporte de la joie "Après une année 2020 compliquée, que l’année 2020 vous apporte de la joie, du bonheur, de la gourmandise, du plaisir. Qu’elle soit douce et heureuse pour vous et pour l’ensemble de votre famille."

Pourquoi faut-il adapter ses vœux professionnels ? Le 1er janvier, on envoie et reçoit des sms pour la nouvelle année. Cependant, quand il s’agit de contacts professionnels, il faut adapter le ton et l’envoi. Au-delà des mots employés qui doivent être plus formels, il vaut mieux attendre un peu pour adresser ses souhaits de bonheur. Au moins une semaine après le 1er janvier, les personnes rentrent généralement de vacances et les boîtes mails sont moins saturées.

N’oubliez pas les messages de remerciement ! Une fois qu’on a envoyé ses meilleurs vœux à sa famille et ses amis, encore faut-il répondre aux messages que l’on a reçu. Pour cela, un message personnalisé est nécessaire. "Merci mon ami pour ces beaux vœux de bonheur que tu m’as envoyé. Je te souhaite également le meilleur pour cette année 2021", par exemple.

Davantage de temps ensemble en 2021 Très bonne année 2021 ! Je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Le temps passe et nous ne nous voyons pas assez, il est indispensable que nous passions plus de temps en 2021 que nous l’avons fait en 2020. Je t’embrasse !

2021 l'année du grand renouveau "La Santé, encore et toujours ! Tous mes voeux pour des succès par dizaine cette année, mais avant tout tous mes voeux pour une nouvelle année en pleine santé. Cette année verra le Covid-19 mis sous contrôle, et les retrouvailles n'en seront que plus belles 2021 c'est l'année du grand renouveau !"

Une nouvelle année de rêves à réaliser ! "2021 marque une nouvelle année qui démarre. Qu'elle soit remplie de bonheur pour vous et pour vos proches. Que vos rêves se réalisent de manière prospère, avec une santé et une réussite pleine cette année."

Prospérité, accomplissements et bonheurs en tous genres ! 2021 débute, c’est donc l’occasion pour moi de te souhaiter que tes projets les plus ambitions s’accomplissent. Que cette année t’accorde de l’amour et prospérité, accomplissements et bonheurs en tous genres !

Bonne année loin du Covid 19 ! "Je te souhaite pour 2021 une année pleine de petits et grands bonheurs. Et surtout de prendre soin de toi. Espérons très vite que l'on se prenne dans les bras, une fois débarrassés du Covid-19. Plein de baisers tendres.

Des vœux cordiaux et efficaces pour la nouvelle année "Que le bonheur, la richesse et la santé soient au rendez-vous au sein de votre foyer pour l'année 2021. Je souhaite que ce Nouvel An vous apporte tout le bonheur que vous méritez. Bonne et heureuse année 2021 !"

Bonne année loin des drames "Que cette année 2021 qui démarre soit meilleure que celle que nous avons connue en 2020. Paix, amour, santé et bonheur pour tous, loin des conflits et des drames."

I wish you 365 days of joy.. "I wish you 365 days of joy, happiness, health and success for this new year. (Je te souhaite 365 jours de joie, de bonheur, de santé et de succès)"