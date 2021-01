Bonne année 2021 : des idées de textes, SMS, images et gifs pour vos voeux

BONNE ANNEE. L'année 2020 a pris fin, il est temps de célébrer l'année 2021. À la recherche de techniques originales pour souhaiter une "bonne année 2021" à vos proches ? Linternaute a rassemblé des exemples de textes, des images, des gifs et des cartes pour inspirer vos vœux.

Pour entamer l'année 2021, rien de mieux que d'envoyer ses meilleurs voeux à l'ensemble de ses proches et de ses connaissances. 2020 a été particulièrement éprouvante pour tout le monde, avec l'épreuve d'une pandémie mondiale. Raison de plus pour soigner ses messages et dire "bonne année 2021" avec joie. Que ce soit par SMS, à travers les réseaux sociaux, par mail, au téléphone, le moment est venu d'envoyer quelques mots à sa famille, ses amis ou encore à ses collègues de travail.

Des vœux cordiaux et efficaces pour la nouvelle année "Que le bonheur, la richesse et la santé soient au rendez-vous au sein de votre foyer pour l'année 2021. Je souhaite que ce Nouvel An vous apporte tout le bonheur que vous méritez. Bonne et heureuse année 2021 !"

Bonne année loin des drames "Que cette année 2021 qui démarre soit meilleure que celle que nous avons connue en 2020. Paix, amour, santé et bonheur pour tous, loin des conflits et des drames."

I wish you 365 days of joy.. "I wish you 365 days of joy, happiness, health and success for this new year. (Je te souhaite 365 jours de joie, de bonheur, de santé et de succès)"

Je vous souhaite de trouver le bonheur "Sur la route de 2021, je vous souhaite de trouver bonheur, santé, prospérité. Heureuse année !"

De la prospérité pour cette année "Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Que la santé, la joie et la prospérité soient avec vous et que vos souhaits se réalisent !"

Du bonheur pour 2021 "Tous mes vœux pour cette année 2021 : que la joie, le bonheur et la réussite inondent votre vie !"

En anglais : Enjoy 2021 ! "Every year, I promise myself not to write the same things in a greeting card. But I fail ! So : I wish you happiness and good health. Enjoy 2021 ! (Chaque année, je me promets de ne pas écrire les mêmes choses dans ma carte de bonne année. Mais j'échoue ! Donc je te souhaite du bonheur et une santé de fer. Profite de 2021 !)"

En anglais : Best wishes for 2021 "New year = new beginning, new adventures to enjoy, new people to meet, new happy moments to share…Best wishes for 2021. (Nouvelle année = nouveau départ, nouvelles aventures à vivre, nouvelles personnes à rencontrer, nouveaux moments de bonheur à partager… Meilleurs vœux pour 2021)"

La vie est courte ! "Un an de plus, un an de moins ! La vie est faite d'aléas, de bons et mauvais moments. Le passage à la nouvelle année nous rappelle que la vie est courte. Profites-en au maximum, vis ta vie à 100% ! Bonne année !"

Des vœux simples "Je vous présente mes meilleurs vœux et j'espère de tout cœur que vos souhaits, même les plus fous ou les plus impossibles, seront exaucés. Bonne et heureuse année 2021."

Happy new Year ! "Bonne année" en anglais "And finally, here we go… 5, 4, 3, 2, 1 : happy new year !! Wishing you 365 days of good luck (enfin, nous y voilà. 5, 4, 3, 2, 1 : bonne année ! Je te souhaite 365 jours de bonne fortune)"

Célébrons le renouveau ! "Une nouvelle année commence. En cette période de renouveau, je te souhaite réussite et succès dans tous tes nouveaux projets. Puissent-ils apporter joie et bonheur à toi et tous tes proches."

Bonne année 2021 les copains ! "Chers amis, copains, copines, que cette année 2021 vous comble, comme vous le méritez, de tous les petits bonheurs que la vie peut nous offrir. Je vous souhaite également l'amour, la réussite et la santé la meilleure possible. Et évidemment, j'espère passer encore beaucoup de moments de rire et de joie avec vous. Excellente année 2021 à tous."

Jusqu'à quand peut-on souhaiter la bonne année 2021 ? Comme chaque année, c'est LA grande question que l'on se pose. Après un Nouvel An parfois un peu trop arrosé, ou par simple flemme ou ennui de l'exercice, nombreux sont ceux qui n'ont pas encore commencé à envoyer leurs cartes, mails, Gifs ou encore SMS de meilleurs vœux pour souhaiter à leurs proches la bonne année 2021. Que les concernés se rassurent, ils ont jusqu'au 31 janvier 2020 pour s'y mettre, Néanmoins, pour les présenter, il ne faut pas attendre la dernière minute, car votre interlocuteur aurait l’impression que cela a été pour vous une corvée.