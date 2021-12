"Bonne année 2022 : images, gif, textes avec humour ou sérieux... Tout pour des voeux parfaits"

BONNE ANNEE. Textes humoristiques, images drôles ou sérieuses, modèles de message... Voici tout ce qu'il faut pour trouver l'inspiration, envoyer un gif ou une carte de voeux pour souhaiter comme il se doit une "bonne année 2022".

Il est enfin (presque) venu le temps de clore cette année et de passer à la suivante. Un nouveau chapitre en janvier 2022 et un bon départ commence par l'éternel exercice des voeux : souhaiter une "Bonne année" à ses proches est une tradition un peu formalisée, mais qui fait beaucoup de bien ! Un joli message sincère et appliqué est toujours très apprécié. Pour ne pas se tromper, il faut savoir quoi envoyer, ce qui n'est pas si simple. Un message avec humour et décalage pour certains proches, une belle image "Bonne image 2022" pour les grands parents, une carte virtuelle épurée pour les relations de travail... A chaque destinataire des voeux appropriés, tout dépend de votre interlocuteur et du message que vous souhaitez faire passer pour souhaiter une bonne année 2022 ! Pour vous aider à trouver l'inspiration, Linternaute vous propose une liste de messages, d'images et de textes, à retrouver sur cette page.