"DIRECT. Fin du Ramadan : découvrez la date de l'Aïd 2021"

RAMADAN. Le CFCM a déjà tranché sur la date du ramadan en France. La Grande Mosquée de Paris et les associations qui se retrouvent ce mardi pour "la nuit du doute" se prononcent aujourd'hui. Suivez leur décision en direct.

Calendrier et horaires du ramadan La date fin du ramadan 2021 a déjà été communiquée par le Conseil français du culte musulman (CFCM) dans un communiqué : l'Aïd el-Fitr 2021 a lieu ce jeudi 13 mai 2021, le dernier jour du ramadan est donc mercredi 12 mai. Le CFCM se fonde sur les calculs astronomiques, qui permettent de déterminer avec précision quand la nouvelle Lune est visible dans le ciel et donc quand un nouveau mois lunaire débute.

La date de l'Aïd 2021 doit-elle être confirmée ? Quatre organisations dissidentes au CFCM estiment qu'il est nécessaire d'observer le ciel, pour suivre la tradition, afin de déterminer la date de fin du ramadan en France. A cet effet, une "nuit du doute" est organisée à la Grande Mosquée de Paris ce mardi 11 mai à partir de 18h30. A l'issue de l'observation du ciel et d'une consultation, leur décision sera rendue publique. Sauf surprise, elle devrait suivre celle du CFCM.

Suivez sur ce direct la décision de la Grande Mosquée de Paris sur l'Aïd 2021.

17:49 - Deux prières organisées à la Mosquée de Paris pour l'Aïd Si on ignore encore quand aura lieu l'Aïd selon la Grande Mosquée de Paris, celle-ci a déjà pris les devants en annonçant qu'une prière aurait lieu à 9h puis une seconde à 9h45. Reste à savoir si cet événement aura lieu ce mercredi ou bien ce jeudi. 17:36 - La date de l'Aïd 2021 annoncée "solennellement" à 19h La Grande Mosquée de Paris a indiqué dans un communiqué que la date de l'Aïd el-Fitre "sera définitivement déterminée et solennellement annoncée à la Grande Mosquée de Paris ce mardi 11 mai 2021 à 19h". Le verdict sera mis en ligne sur cette page. 17:25 - Le plus grand pays musulman du monde célèbre l'Aïd el-Fitr ce jeudi 13 mai Le ramadan prend fin ce mercredi soir en Indonésie. Le ministre des affaires religieuses de ce pays a fait savoir dans un communiqué qu'après observation du ciel, la Lune n'étant pas visible à l'horizon, le mois du ramadan durerait bien 30 jours. L'Aïd sera célébrée dans le pays ce jeudi. L'Indonésie compte 230 millions de musulmans, il s'agit du pays le plus musulmans du monde en nombre de pratiquants de cette religion. 17:18 - Le ramadan 2021 s'achève mercredi 12 mai en Malaisie La Malaisie, qui compte plus de 16 millions de musulmans, a tranché : les autorités du culte musulman ont indiqué que l'Aïd 2021 aurait lieu ce jeudi 13 mai 2021. La fin du ramadan est donc pour ce pays mercredi 12 mai. Comme chaque année, lors de la journée dite de la nuit du doute, les annonces de fin du ramadan parviennent d'abord des pays de l'Asie du Sud-Est. 17:00 - Comment l'aumône de fin du ramadan se verse-t-elle ? Dans un communiqué publié le 11 avril, le Conseil français du culte musulman précise : "Son versement qui intervient généralement à la fin du Ramadan peut se faire dès son premier jour. La charge de distribution de cette aumône peut être déléguée à une personne physique ou morale". 16:30 - à qui est destinée l'aumône "Zakat El Fitr" ? Toujours dans son communiqué du 11 avril, le CFCM précise à propos de l'aumône de fin du ramadan : "Elle est destinée aux pauvres indépendamment de leur appartenance religieuse. Il est recommandé d’en faire bénéficier les nécessiteux du lieu de résidence de la famille". 16:00 - Quel est le montant de l'aumône "Zakat El Fitr" cette année ? Dans son communiqué du 11 avril dans lequel il a notamment annoncé la date de fin du ramadan 2021, le Conseil français du culte musulman, principale instance représentative de l'islam en France, a également clarifié le montant de l'aumône "Zakat El Fitr" : "L’aumône 'Zakat El Fitr', religieusement exigible de toute famille musulmane, a été évaluée cette année à 7 euros par personne'", y précise l'instance. 15:30 - Qu'est-ce que l'hilal ? Employé lors de la "nuit du doute", ce terme désigne le fin croissant de lune que les autorités religieuses cherchent à discerner quand elles scrutent le ciel. S'il est visible, le ramadan débute ou se termine le lendemain. Si ce n'est pas le cas, un trentième jour est ajouté au mois et le début ou la fin du ramadan est reporté d'un jour. 15:00 - Les grands rassemblements seront-ils possibles pour l'Aïd el-Fitr ? D'après une récente circulaire du ministère de l’Intérieur et des cultes, les jauges valables pour l'ensemble des établissements religieux (pour rappel, une rangée sur deux et deux sièges de libre entre chaque personne de foyer différent ou "entité familiale") devront être respectées dans l'intégralité du territoire hexagonal jusqu'au mardi 18 mai (un assouplissement est prévu à partir du mercredi 19 mai)... et donc lors de l'Aïd el-Fitr, qui se tient le jeudi 13 mai selon le CFCM.

Jusqu'au 19 mai, l'interdiction d'occuper gymnases, salles polyvalentes ou stades reste en vigueur, ainsi que l'interdiction des rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique. 14:44 - Cérémonies religieuses : quelle est la jauge actuelle ? Le 10 mai au soir, le Premier ministre Jean Castex a donné des précisions sur les modalités du déconfinement progressif en France. Il a notamment confirmé qu'il faudrait attendre le mercredi 19 mai pour pouvoir occuper un siège sur trois lors des cérémonies religieuses. Pour l'heure, une rangée sur deux doit être laissée libre entre chaque personne d'un foyer différent ou "entité familiale", ainsi que deux sièges de libres sur une même rangée. LIRE PLUS

Le ramadan 2021 (1442) a débuté le mardi 13 avril et s'achève dans la soirée du 12 mai 2021, l'Aïd el fitr étant célébré le jeudi 13 mai. Ces dates ont été déterminées dès le début du mois d'avril par le Conseil français du Culte musulman (CFCM) selon le calcul astronomique, et expliquées dans un communiqué. Mais la coordination dissidente au CFCM, composée de la Grande Mosquée de Paris (GMP), du Rassemblement des musulmans de France (RMF), de Musulmans de France (MF) et de la Fédération française des associations islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles (FFAIACA) tiennent à organiser une Nuit du doute, pour officialiser, selon la tradition, la fin du mois de ramadan. Objectif : donner un cadre traditionnel à la détermination de la fin du mois de jeûne musulman.

Selon le calendrier établi et mis en ligne sur le site de l'institution, la Grande mosquée de Paris organise une "nuit du doute" ce mardi 11 mai 2021. Lors de ce rendez-vous, la date de fin du ramadan fait l'objet d'une discussion après observation du ciel. Un communiqué devrait être rédigé et rendu public vers 19h.

Lorsque le jeûne s'achève, les musulmans croyants célèbrent la fin du ramadan : l'Aïd el-Fitr (fête de la rupture). Selon les années, et une nouvelle fois en fonction de l'observation de la Lune, elle a lieu 29 ou 30 jours après le début du ramadan. Cette année, le CFCM a donc indiqué que l'Aïd-el-Fitr avait lieu jeudi 13 mai. Mais l'Aïd el-Fitr n'est pas que l'occasion de faire la fête. La célébration rassemble les familles et amis qui se présentent vœux de bonheur et de santé en ce jour de fraternité. Dans le monde entier, les musulmans la célèbrent en préparant un repas riche avant de se livrer à des prières. Il est également du devoir des croyants de garder une partie de la nourriture pour les plus pauvres.

Des attentions spéciales à la famille sont également d'usage, telles que des cadeaux ou un coup de fil. C'est aussi un jour d'auto-évaluation et de réflexion où chaque musulman peut faire le point sur le mois de jeûne écoulé. De nombreux rituels complètent le programme, du bain rituel d'avant la prière du matin à la consommation de dattes en nombre impair avant de sortir de chez soi, en passant par l'acte du "takbir". Ce dernier consiste à chanter sur le chemin de son lieu de prière, à la gloire d'Allah.