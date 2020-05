Fin du ramadan 2020 : la date de l'Aïd el-Fitr fixée, quelle fête pour les musulmans ?

11:20 - À quoi correspondent les six jours de Chawal qui suivent le ramadan ?

Alors que la date de fin de ramadan a été fixée au dimanche 24 mai et sera célébrée par l’Aïd el-Fitr, de nombreux musulmans poursuivront le jeûne durant six jours de plus. Ce sont les six jours de Chawal, un rituel non-obligatoire qui permet, selon les savants, de s’affranchir de ses péchés, et qui équivaut donc à jeûner toute l’année. Le jeûne de Chawal commence deux jours après l’Aïd el-Fitr, soit le 26 mai cette année, et il est possible d’étaler ces six jours en plusieurs fois.