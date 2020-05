Fin du ramadan 2020 : la fête de l'Aïd el-Fitr perturbée par le coronavirus

RAMADAN. Ce dimanche 24 mai, c'est la fin du Ramadan et la fête de l'Aïd el-Fitr. Une fête particulière cette année en raison des consignes sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus.

Pour l'heure, les recommandations de la Grande mosquée de Paris sur la célébration de l'Aïd el-Fitr ont été largement respectées par la communauté musulmane et les mosquées en France. Les musulmans pratiquants "ont été disciplinés et, même avec la mosquée fermée, il n’y a eu aucune contestation" explique Faouzi Jawadi, aumônier de l’association cultuelle et culturelle des Marocains de l’Indre, dans les colonnes de La Nouvelle République. Faute de rassemblements organisés dans beaucoup de régions, les fidèles peuvent recevoir quelques conseils pour célébrer leurs prières. "Pour la fête de l’Aïd, ce dimanche, chacun est autorisé à faire la prière chez soi, nous avons renseigné les gens sur la manière de conduire leur prière individuellement", ajoute Faouzi Jawadi.

Le ramadan 2020 est terminé. Les musulmans de France célèbrent ce dimanche la fête de l' Aïd el-Fitr ou Aïd el-Seghir (petite fête), une journée généralement festive qui mêle prière, visites aux proches et repas en famille pour marquer la fin du jeûne. Cette célébration de la fin du ramadan aura pourtant un goût amer. L'épidémie de coronavirus va perturber cette journée clé du calendrier musulman, l'une des deux dates les plus importantes de l'année avec l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice. Malgré le déconfinement et la réouverture des mosquées depuis hier, les autorités musulmanes ont appelé les fidèles à faire chez eux la prière de l'Aïd el-Fitr. "Nous recommandons vivement d'envisager une reprise progressive (du culte, ndlr) à partir du 3 juin", a déclaré Mohammed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman.

16:06 - Quels sont les rituels pratiqués le jour de la fête de l'Aïd el-Fitr ? (1/2) Il existe plusieurs rituels le jour de la fête de l'Aïd el-Fitr. Parmi les plus importants rituels, les pratiquants font de grandes ablutions (un bain rituel) avant de se rendre à la prière de l'Aïd. Il s'agit également de faire le takbîr (louanges, glorification d'Allah) pendant la nuit puis tout au long du chemin vers le lieu de prière jusqu'à l'arrivée de l'imam.

15:46 - L'Aïd el-Fitr, une occasion de célébrer la fraternité et la réconciliation Si l'Aïd el-Fitr marque la fin du ramadan, c'est aussi l'occasion pour les musulmans pratiquants de célébrer les valeurs de fraternité, de pardon et de réconciliation, d'où l'importance d'offrir des cadeaux pendant cette fête.

15:31 - L'Aïd el-Fitr : une fête culinaire Pendant toute la journée de l'Aïd el-Fitr, les musulmans pratiquants se réunissent en famille et entre amis "autour de grandes préparations culinaires, souvent des pâtisseries orientales, en buvant un thé ou un café", explique Cnews. Les principales pâtisseries dégustées sont le ftour, la zlabia, les cornes de gazelles, la chebakia et les dattes fourrées à la pâte d'amande sont de véritables stars.

15:12 - Rappel des cinq piliers de l'Islam Petit rappel des cinq piliers de l'Islam : Saoum : jeûner de l'aube jusqu'au crépuscule pendant le Ramadan.

Chahada : croire qu’il n’y a pas d’autre Dieu hormis Allah qui est le Seul et l’Unique et que Mahomet est son dernier prophète envoyé à l’humanité.

Zakât : l'aumône légale. Chaque musulman est tenu de calculer chaque année lunaire ce montant et de le donner aux nécessiteux.

Salât : prier cinq fois par jour.

Hajj : si possible, chaque musulman doit faire le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie.

14:49 - Comment souhaiter un bon Aïd à un musulman pratiquant ? Pour souhaiter un bon Aïd à un musulman pratiquant qui termine le mois du ramadan, il faut utiliser la formule "Aïd moubarak !". Cette formule signifie "Bonne fête de l'Aïd". Elle peut être utilisée à l'occasion de deux célébrations : l'Aïd el-Fitr, fête de la fin du jeûne du ramadan ; et l'Aïd el-Kébir ("fête du sacrifice").

14:48 - Le numérique pour remplacer les rassemblements physiques En pleine crise du coronavirus, les musulmans pratiquants respectent à la lettre les mesures sanitaires recommandées par la Grande mosquée de Paris qui déconseille tout rassemblement même à l'occasion de la fin du ramadan, ce dimanche 24 mai. Les fidèles se sont organisés autrement comme le rapporte le témoignage de Wafa dans les colonnes de France bleu. "Il y a des vidéos sur Internet qui montrent comment faire la prière de l'Aïd", une première, explique la jeune étudiante qui habite Gerzat, dans le Puy-de-Dôme.

14:28 - Indre : les mosquées restent fermées pour la fin du ramadan "Il n’y aura pas de prière, c’est trop risqué", a indiqué Faouzi Jawadi, aumônier de l’association cultuelle et culturelle des Marocains de l’Indre. En effet, "les familles musulmanes de l’Indre vont fêter aujourd’hui, chacune chez elles, une des plus importantes fêtes du calendrier musulman, l’Aïd-el-fitr, qui marque la fin du ramadan", explique La Nouvelle République.

14:11 - Les mosquées de Drôme et d'Ardèche fermées pendant tout le week-end Les mosquées de Drôme et d'Ardèche resteront fermées ce week-end alors que des millions de musulmans célèbrent l'Aïd-El-Fitr, marquant la fin du mois de ramadan. Une décision sanitaire pour éviter toute propagation du coronavirus, mais qui rend la fête un peu triste. "Les gens ne s'empêcheront pas de se dire bonjour et une fête, ce n'est pas pour stresser. Vous imaginez qu'on ouvre et que la maladie se répande ? Donc il n'y aura aucune prière, la mosquée sera fermée. Ceux qui ont une petite famille seront réunis mais ceux qui sont seuls resteront seuls. C'est désolant mais on espère ne plus revivre ce genre de choses", explique Moussa Elkhal le porte-parole de l'association qui gère la mosquée de Tournon-sur-Rhône (Ardèche).

13:54 - Nouvelle-Calédonie : une cinquantaine de fidèles à la mosquée de Nessadio Une cinquantaine de musulmans se sont réunis à la mosquée de Nessadiou en Nouvelle-Calédonie à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. "Le jour de la rupture du jeûne, le musulman est satisfait et heureux de ce qu’il a accompli comme adoration", explique Abdelaziz Tinaji, qui a dirigé la prière.

13:31 - Le ramadan : comment les fidèles célèbrent cette pratique (2/2) ? Pendant le mois du ramadan, les musulmans pratiquants doivent s'abstenir de boire et d'avoir des rapports sexuels entre le lever et le coucher du soleil. Le jeûne est obligatoire pour tous les musulmans, à l'exception des malades, des femmes ayant leurs menstruations ou enceintes, des voyageurs et des personnes âgées. Les jours de jeûne manqués peuvent être rattrapés pendant le reste de l'année, soit en une fois, soit un jour ici et là.

13:14 - Le ramadan : comment les fidèles célèbrent cette pratique (1/2) ? Pendant le ramadan, les musulmans jeûnent : ils cherchent à grandir spirituellement et à consolider leurs relations avec Allah. Ils le font en priant et en récitant le Coran, en rendant leurs actions intentionnelles et désintéressées, et en s'abstenant de médire, de mentir et de faire usage de violence.

12:53 - Le ramadan : retour sur les origines de cette pratique religieuse Le ramadan n'est pas seulement une pratique religieuse : il s'agit de l'un des mois du calendrier islamique. Il faisait également partie des anciens calendriers arabes. Le nom de ramadan provient de la racine arabe "ar-ramad", qui signifie "chaleur accablante". En l'an 610, l'ange Gabriel serait apparu au prophète Mahomet et lui aurait révélé le Coran, le livre sacré islamique. "Cette révélation, Laylat Al Qadar - ou la "Nuit du Destin" - aurait eu lieu pendant le Ramadan. Les musulmans jeûnent ainsi au cours de ce mois pour commémorer la révélation du Coran", explique National Geographic.

12:35 - Pourquoi la période du ramadan avance-t-elle tous les ans ? Chaque année, la date du début du ramadan change. Cette variation est due au fait que le calendrier musulman est lunaire et non solaire. C'est ainsi le calendrier hégirien. Le ramadan commence donc avec l'observation de la nouvelle lune qui marque la fin du huitième mois, chaabane. Le calendrier solaire comporte 365 jours environ tandis que le lunaire en possède près de 355. De plus, les dates varient aussi en fonction des zones géographiques. Dans le monde, le ramadan est respecté par plus de 1,5 milliard de musulmans pratiquants.

12:14 - Afghanistan : un cessez-le-feu entre les talibans et les forces afghanes pour la fin du ramadan Un cessez-le-feu a été conclu entre les talibans et les forces afghanes à l'occasion de la fin du ramadan. C'est la première fois que les talibans appellent d'eux-mêmes à déposer les armes depuis qu'une coalition internationale menée par les Etats-Unis les a chassés du pouvoir fin 2001.