"Ramadan 2021 : la date du début du jeûne en France fixée, celle de fin aussi"

Quelles sont les spécialités traditionnelles du ftour (ou iftar) ?

Le ftour (ou iftar) est le moment où l'on rompt le jeûne d'une journée de ramadan. Que l'on soit croyant ou non, c'est l'occasion de découvrir des plats typiques du mois de ramadan. La Harira ou la Chorba sont par exemple des soupes incontournables et très réconfortantes. La Harira vient du Maroc et se compose de viande de mouton et d'agneau, vermicelles, pois chiches, tomates et autres légumes. La Chorba se retrouve en Algérie, en Libye ou encore en Tunisie et mêle légumes de saison, vermicelles et viande de veau ou de poulet, voire poisson.

Quant aux Bricks et Briouates, c'est une version maghrébine des friands. Les bricks, plus grandes, sont un feuilleté rempli de diverses farces (viande hâchée et pommes de terre ; poulet ; thon et câpres ou encore fromage et oeuf), qu'on fait frire avant de les déguster chaudes. Plus petites et souvent en forme de rouleau ou de triangles, les Briouates se déclinent en version sucrée et salée.

Côté pâtisserie, les Zlabia et Chebakkia ne sont pas les plus connues du grand public mais sont très appréciées des croyants de l'islam pour la rupture du jeûne. La Zlabia se compose de sucre, miel, farine et parfois cardamome, frite pour obtenir une texture craquante. La Chebbakia est une variante marocaine de la Zlabia, épaissie et agrémentée d'eau de fleur d'oranger, d'amande, de safran, d'anis vert, de cannelle ou encore de sésame.

Un peu de pain avec tout ça ? Le Matlou (en Algérie) ou Batbout (au Maroc) est un pain de semoule traditionnel, spécialité berbère à l'origine mais aujourd'hui répandu dans le Maghreb en général. Rond, épais et moelleux, il peut orner un sandwich de grillades ou se garnir de pâte à tartiner. On peut aussi le savourer nature. Bon appétit !