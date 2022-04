"Ramadan 2022 : dates, horaires, règles... Des réponses sur le mois du jeûne"

RAMADAN. Le ramadan a commencé à la date du 2 avril 2022 cette année en France. Des règles aux dates en passant par les horaires, voici des réponses aux questions clés sur le mois du jeûne en France...

Sommaire Début du ramadan 2022 en France

Date du ramadan

Calendrier du ramadan

Ramadan en France L'essentiel Le mois de jeûne musulman du ramadan 2022 a démarré samedi 2 avril pour 4 à 5 millions de musulmans en France.

D'après les calculs astronomiques basés sur le calendrier lunaire islamique, le mois de ramadan 1443 devrait s'étaler jusqu'au lundi 2 mai.

Une nuit du doute de fin du ramadan, programmée le 1er mai, doit permettre de fixer la date de fin du mois de jeûne officiellement.

Voici les réponses à quelques questions clés sur le ramadan.

Questions / reponses

Recevoir nos alertes live !

Qu'est-ce que I' "Imsak" ? "Imsak" peut littéralement se traduire par "s'abstenir". Ce terme désigne la période pendant laquelle le croyant se prépare au jeûne, avant le "suhûr" (repas de l'aube). L'imsak consiste en fait en une sorte de marge de sécurité : pendant les quelques minutes qu'elle dure, on peut encore manger et boire... avant de s'interrompre pour toute la journée. A quelle heure peut-on manger lors du ramadan ? Le jeûne quotidien du ramadan commence à l'aube, lors de la prière "Fejr", et s'achève au coucher du soleil, lors de la prière "Maghreb". Le repas du soir de rupture du jeûne, "l'iftar", est généralement un temps festif et se prend en famille ou entre amis. Ramadan 2022 : qu'est-ce que le "Saoum" ? Egalement dit "sawm", le "Saoum" désigne le jeûne dans l'Islam, et plus précisément les privations volontaires du ramadan. Il s'agit pour les musulmans de s'abstenir de manger, boire, fumer ou encore avoir des relations sexuelles, de l'aube au coucher du soleil. Y a-t-il un aménagement du temps de travail pour le ramadan dans le Code du travail ? Que prévoit le Code du travail sur le sujet du ramadan ? En France, un employé ne peut pas exiger de modifications de ses horaires de travail en raison de pratiques religieuses. Son seul droit est celui de pouvoir exercer sa religion sans être discriminé. Néanmoins, dans certains secteurs comme le bâtiment, certains employeurs conviennent parfois d'assouplissements lorsque le travail est rendu pénible par les longues journées d'ensoleillement et les fortes chaleurs.

En savoir plus

Le début du ramadan 2022 (1443) a donc été fixé au samedi 2 avril 2022 en France. La Grande Mosquée de Paris l'a annoncé le 1er avril dans un communiqué. Selon un communiqué de presse du 13 mars relayé par le groupe franceinfo, le CFCM (Conseil français du culte musulman), instance représentative de l'Islam en France, avait auparavant annoncé en ces termes la date astronomique de début du mois de ramadan : "Conformément aux données scientifiques, la conjonction de la nouvelle lune de Ramadan 1443H aura lieu le 1er avril 2022 à 06h24 heures (UTC). La visibilité de la lune sera possible le même jour sur le continent américain et une partie du continent africain", avait affirmé le bureau de l'instance. Par conséquent, "samedi 2 avril 2022 est le premier jour de Ramadan de l'année 1443H".

Communiqué - La Grande Mosquée de Paris annonce le début du mois béni de #Ramadan 2022-1443/H demain SAMEDI 2 AVRIL 2022 Inch 'Allah : pic.twitter.com/a1gTlYAlyG — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) April 1, 2022

La Mosquée de Paris a approuvé la date astronomique du ramadan 2022 (1443) en France, après l'observation lunaire lors de la Nuit du doute. Il faut savoir que deux méthodes coexistent en effet dans l'Hexagone pour déterminer le début du mois de ramadan : l'observation lunaire traditionnelle et les calculs astronomiques. Dans son communiqué du 15 mars intitulé "Annonce du début du mois béni de ramadan", la Coordination des fédérations nationales musulmanes (FFAICA, GMP, MF et RMF) réunie à la Grande Mosquée de Paris, que ces deux méthodes sont "complémentaires". Elle précisait sur ce point que lors de la "Nuit du doute", la "Commission théologique de la Coordination (...) prendra en considération les résultats des travaux sur l'adoption du calcul scientifique et des données astronomiques universelles pour la détermination du début et de la fin du mois béni de Ramadan".

Au cours du mois de jeûne, les musulmans honorent cinq prières par jour : Fejr, Dhuhr, Asser, Maghreb et Icha. Le calendrier du ramadan permet de connaître les horaires des prières en question.

Concernant la représentation des musulmans en France, un important changement a eu lieu en mars 2021, avec la scission entre le Conseil français du culte musulman, l'institution représentante de la confession musulmane en France et quatre de ses ex-fédérations musulmanes (les fameuses FFAIACA, GMP, MF et RMF). Depuis ce coup de tonnerre dans le ciel de l'Islam en France, le CFCM s'appuie de nouveau sur les données scientifiques pour officialiser les dates du ramadan, plusieurs semaines à l'avance. C'est aussi le modus operandi suivi par le Conseil théologique musulman de France (CTMF, une instance d'imams notamment proches des Frères musulmans, mais qui ne se substituent pas aux instances représentatives).

Autre coup de théâtre récent, les quatre fédérations dissidentes du CFCM ont instauré leur "Conseil national des imams" fin novembre 2021. L'Elysée avait fait cette demande au CFCM à l'automne 2020, dans le cadre de la lutte contre l'islam radical et les "séparatismes". Les quatre fédérations qui ont pris leur indépendance souhaitent donc "labelliser" les imams exerçant en France par elles-mêmes, un rôle que conteste d'ores et déjà le CFCM comme le relate 20 Minutes.