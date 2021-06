"Ramadan 2022 : dates théoriques et signification du mois de jeûne musulman"

RAMADAN. A quelles dates (théoriques) aura lieu le jeûne musulman du ramadan en 2022 ? Découvrez aussi sa signification, ses règles ou encore la formule pour souhaiter un "bon ramadan".

[Mis à jour le 2 juin 2021 à 10h31] Le mois de jeûne musulman du ramadan a chaque année lieu un peu plus tôt dans le calendrier grégorien (celui qui est aujourd'hui utilisé administrativement en France : sa dernière "édition" s'est étalée du 13 avril au 12 mai, et les calculs astronomiques estiment déjà des dates de début et de fin du ramadan 2022 / 1443 (année en cours dans le calendrier lunaire islamique) allant de début d'avril à début mai (plus de détails ici).

Depuis 2021 et la scission entre le Conseil français du culte musulman, institution représentative de la confession musulmane en France, et quatre de ses anciennes fédérations musulmanes (FFAIACA, GMP, MF et RMF), le CFCM s'appuie à nouveau sur les données scientifiques pour communiquer les dates officielles du ramadan plusieurs semaines à l'avance. C'est également ce que fait le Conseil théologique musulman de France (CTMF, une instance d'imams notamment proches des Frères musulmans, mais ne se substituant pas aux instances représentatives). Une "Nuit de l'annonce" (observation lunaire) aura toutefois lieu fin mars prochain, à la Grande Mosquée de Paris, pour confirmer (ou pas) solennellement la date du début du ramadan 2022.

Le ramadan 2022 (1443) a lieu, selon sa date estimée par calculs astronomiques, du samedi 2 avril au lundi 2 mai. Selon ces prévisions, la date théorique de l'Aïd al-Fitr, fête de rupture du jeûne, correspond au mardi 3 mai (premier jour du mois de Chawwal 1442, le mois lunaire suivant celui du ramadan). Des dates qui doivent être confirmées.

Le ramadan est concrètement le nom du neuvième mois de l'année dans le calendrier hégirien, un mois de jeûne dans la tradition musulmane. Et comme pour chaque mois de ce calendrier lunaire, il commence précisément lorsque le premier croissant de la nouvelle lune est visible dans le ciel. Selon le Coran, le premier jour du ramadan, le musulman qui s'y tient doit effectuer une grande ablution - c'est à dire procéder à une purification avec de l'eau pure - et formuler son intention de faire le jeûne tous les jours du mois sacré. Autrement dit, s'abstenir de manger, boire, avoir des relations sexuelles ou fumer, de l'aube jusqu'au coucher du soleil.

Lorsque le jeûne s'achève, les musulmans célèbrent la fin du ramadan : l'Aïd el Fitr (fête de la rupture). Selon les années, et une nouvelle fois en fonction de l'observation de la lune, elle a lieu 29 ou 30 jours après le début du ramadan. Mais l'Aïd el-Fitr n'est pas que l'occasion de faire la fête. La célébration rassemble les familles et amis qui se présentent vœux de bonheur et de santé en ce jour de fraternité. Dans le monde entier, les musulmans la célèbrent en préparant un repas riche avant de se livrer à des prières. Il est également du devoir des fidèles de garder une partie de la nourriture pour les plus pauvres. Des attentions spéciales à la famille sont également d'usage, telles que des cadeaux ou un coup de fil. C'est aussi un jour d'auto-évaluation et de réflexion où chaque musulman peut faire le point sur le mois de jeûne écoulé. De nombreux rituels complètent le programme, du bain rituel d'avant la prière du matin à la consommation de dattes en nombre impair avant de sortir de chez soi, en passant par l'acte du "takbir". Ce dernier consiste à chanter sur le chemin de son lieu de prière, à la gloire d'Allah.

Le jeûne (saoum) est décrit de manière précise dans le Coran. Au cours du mois du ramadan, les musulmans sont invités à ne pas se nourrir, boire, fumer, ou avoir de relations sexuelles entre l'aube et le coucher du soleil (plus de détails ici). Plus généralement, l'ascèse concerne tous les comportements considérés comme contraires à l'Islam. Cette restriction est destinée à célébrer le mois où le livre sacré a été révélé à Mahomet. La nuit, les célébrations (y compris les repas) sont autorisées, voire encouragées. Le repas du soir, l'iftar, est un moment clé : de nombreux musulmans se réunissent chez eux, dans des centres culturels ou des mosquées pour partager la nourriture.

Les interdits du mois du ramadan sont assez stricts. Manger, boire, fumer ou avoir des relations sexuelles de manière délibérée durant la journée rend "invalide" son jeûne. Puisque l'oubli ne peut être puni, en revanche, boire ou manger quelque chose par inadvertance ne rend pas le jeûne caduc. Avoir des relations sexuelles délibérément durant la journée du ramadan est considéré comme un "grand péché". Il est tout à fait autorisé d'avaler sa salive, et bien entendu, de se laver les dents. Le seul réel interdit est d'ingurgiter autre chose que sa propre salive. Il est en revanche interdit de porter du maquillage, même si cela peut être parfois toléré dans des pays musulmans. Il est également interdit de tenir des propos obscènes, de proférer des injures, de faire de faux témoignages et même de se livrer à un comportement "stupide". Une alimentation saine et une bonne hydratation sont également à privilégier lors des ruptures de jeûne. Globalement, faire la sieste, éviter de s'exposer au soleil et limiter ses efforts physiques font aussi partie des pratiques à respecter pour rester en bonne santé.

Concrètement, la pratique du jeune est étendue à tous les musulmans à l'exclusion des personnes âgées, des enfants, des malades (qu'ils soient atteints de troubles mentaux ou physiques), des femmes enceintes, ou des femmes allaitant ou ayant leurs menstruations. Certains voyageurs peuvent également retarder leur jeûne. Pour ces personnes, l'aide aux pauvres est considérée comme une substitution valable au rituel.

"Ramadan Mubarak" est la formule employée dans la religion musulmane pour souhaiter un bon ramadan à ses proches.

