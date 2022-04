"Ramadan 2022 : on en sait plus sur la date de fin... Des réponses sur le mois du jeûne"

RAMADAN. Estimée à début mai par les calculs astronomiques, la date de fin du ramadan 2022 doit être confirmée par une "Nuit du doute" à la Grande mosquée de Paris. Voici ce que l'on sait sur ce point, et des réponses aux questions clés sur le mois du jeûne en France...

Ramadan en France L'essentiel La "nuit du doute" de fin du ramadan a lieu samedi 30 avril au soir. Une commission théologique réunie à la Grande Mosquée de Paris confirmera à son issue la date de fin du ramadan.

Une commission théologique réunie à la Grande Mosquée de Paris confirmera à son issue la date de fin du ramadan. C'est la Grande Mosquée de Paris qui organise l'observation lunaire de la nuit du doute. La principale instance représentative des musulmans de France, le CFCM, s'est, elle, déjà prononcée, à partir des calculs astronomiques.

Selon les calculs astronomiques, le mois de ramadan 2022 / 1443 (année en cours dans le calendrier hégirien) devrait durer 30 jours cette année, s'achevant lundi 2 mai avec la fête de l'Aïd el-Fitr (rupture du jeûne) pour 4 à 5 millions de musulmans en France.

/ 1443 (année en cours dans le calendrier hégirien) devrait durer 30 jours cette année, avec la fête de l'Aïd el-Fitr (rupture du jeûne) pour 4 à 5 millions de musulmans en France. La Grande Mosquée de Paris avait également indiqué en mars que la date de l'Aïd el-Fitr était fixée au 2 mai. Il est probable que la date de fin du ramadan soit confirmée au 2 mai lors de la nuit du doute de samedi.

Voici les réponses à quelques questions clés sur le ramadan. COMMUNIQUÉ - La #NuitduDoute, correspondant au 29e jour du mois béni de #Ramadan 2022-1443/H, aura lieu à la Grande Mosquée de Paris au soir du samedi 30 avril 2022 dans le but de déterminer la date de l’#AïdalFitr. pic.twitter.com/ACc0RCoHxZ — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) April 26, 2022

Qu'est-ce que l' "iftar" ? L' "iftar" est le repas de rupture du jeûne pris à chaque soir de ramadan. La tradition implique d'en faire un moment festif et le plus convivial possible, avec amis, famille, voire même nouvelles rencontres. Casser le jeûne autorise-t-il à manger ? Quand un pratiquant casse son jeûne, par exemple en buvant de l'eau ou en mangeant volontairement, il est interdit de continuer à commettre des annulatifs du jeûne. Même si la journée n'est pas valide et qu'elle devra être rattrapée, le pratiquant doit continuer à s'abstenir jusqu'au coucher du soleil. Peut-on être dispensé du jeûne du ramadan ? Oui. Certaines personnes peuvent être dispensées de pratiquer le jeûne du ramadan : les voyageurs pour qui il est question d’un long voyage où la prière est réduite de moitié, les femmes enceintes ou qui allaitent, les personnes âgées, hommes ou femmes et les personnes malades. Comment se déroule la "Nuit du doute" d'observation lunaire ? Dans son communiqué du 26 avril, la Grande Mosquée de Paris détaille le déroulement de la "Nuit du doute" d'observation lunaire de fin du ramadan, qui aura lieu Samedi 30 avril. Et donne les informations suivantes sur son déroulé : "Une commission religieuse se réunira à la Grande Mosquée de Paris à 18h30". Une "annonce publique" de la "fin du mois de ramadan et de la date de l'Aïd el-Fitr a ensuite lieu". Les dates du ramadan sont étroitement liées à la Lune.. Quels sont les secrets de l'astre de la Nuit ? A travers le contenu ci-dessous, dédié à toutes les facettes de la Lune, vous découvrirez ce que signifient les différentes phases de la Lune ou encore pourquoi on peut l'appeler lune rose, rouge, bleue ou encore noire... Lire l'article Lune : phases, caractéristiques, distance de la Terre A quoi sert la "Nuit du doute de fin du ramadan" ? Comme précisé dans le communiqué de la Grande Mosquée de Paris daté du 26 avril 2022, la "Nuit du Doute" permet de déterminer la "fin du mois de ramadan et la date de l'Aïd el-Fitr" (fête de rupture du jeûne). Pour rappel, le mois lunaire du ramadan peut en effet durer 29 ou 30 jours. Où et quand a lieu la Nuit du doute de fin du ramadan ? Dans un communiqué daté du 26 avril, le recteur de la Grande Mosquée de Paris Chems-Eddine Hafiz informe que "la Nuit du doute" d'observation lunaire permettant d'acter la date de fin du ramadan aura lieu "au 29ème jour du mois béni de ramadan 2022-1443" à 18h30, le samedi 30 avril 2022, à la Grande Mosquée de Paris. COMMUNIQUÉ - La #NuitduDoute, correspondant au 29e jour du mois béni de #Ramadan 2022-1443/H, aura lieu à la Grande Mosquée de Paris au soir du samedi 30 avril 2022 dans le but de déterminer la date de l’#AïdalFitr. pic.twitter.com/ACc0RCoHxZ — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) April 26, 2022 Les enfants doivent-ils respecter le ramadan ? Le jeûne annuel n'est pas une obligation pour les enfants. Symboliquement, certains parents font respecter à leurs enfants une journée de jeûne mais pas plus, ce qui est également une façon d'habituer les plus jeunes à leurs futures obligations. En revanche, dès l'âge de la puberté atteint, c'est-à-dire à environ 15 ans, le ramadan devient donc une obligation pour les musulmans pratiquants.

La fin du ramadan 2022 (1443) est estimée au lundi 2 mai 2022 en France. La Grande Mosquée de Paris a même écrit noir sur blanc, dans un communiqué publié en mars, que l'Aïd el-Fitr, fête de fin du ramadan, avait lieu à cette date du 2 mai. Le mois lunaire peut durer 29 ou 30 jours. Toujours selon la Grande Mosquée de Paris, qui s'associe à la Coordination composée des quatre Fédérations musulmanes (FFAIACA, GMP, MF et RMF) dans son communiqué, "les calculs astronomiques précis confirment que la conjonction s'effectuera le Samedi 29 avril 2022 à 23h28 GMT. Le mois de Ramadan s'étalera donc sur trente jours". Ces calculs réfèrent au croissant de Shawwal pour l'année 1443 AH. Le CFCM, instance représentative de l'Islam en France dont quatre fédérations musulmanes ont fait scission en 2021, a confirmé cette même date.

La Mosquée de Paris approuve généralement les dates astronomiques du ramadan 2022 (1443) en France suite à l'observation lunaire lors de la Nuit du doute. Il faut savoir que deux méthodes coexistent en effet dans l'Hexagone pour déterminer le début du mois de ramadan : l'observation lunaire traditionnelle et les calculs astronomiques. Dans son communiqué du 15 mars intitulé "Annonce du début du mois béni de ramadan", la Coordination des fédérations nationales musulmanes (FFAICA, GMP, MF et RMF) réunie à la Grande Mosquée de Paris, précise que ces deux méthodes sont "complémentaires". Elle ajoute sur ce point que lors de la "Nuit du doute", la "Commission théologique de la Coordination (...) prend en considération les résultats des travaux sur l'adoption du calcul scientifique et des données astronomiques universelles pour la détermination du début et de la fin du mois béni de Ramadan".

Au cours du mois de jeûne, les musulmans honorent cinq prières par jour : Fejr, Dhuhr, Asser, Maghreb et Icha. Le calendrier du ramadan permet de connaître les horaires des prières en question.

Concernant la représentation des musulmans en France, un important changement a eu lieu en mars 2021, avec la scission entre le Conseil français du culte musulman, l'institution représentante de la confession musulmane en France et quatre de ses ex-fédérations musulmanes (les fameuses FFAIACA, GMP, MF et RMF). Depuis ce coup de tonnerre dans le ciel de l'Islam en France, le CFCM s'appuie de nouveau sur les données scientifiques pour officialiser les dates du ramadan, plusieurs semaines à l'avance. C'est aussi le modus operandi suivi par le Conseil théologique musulman de France (CTMF, une instance d'imams notamment proches des Frères musulmans, mais qui ne se substituent pas aux instances représentatives).

Autre coup de théâtre récent, les quatre fédérations dissidentes du CFCM ont instauré leur "Conseil national des imams" fin novembre 2021. L'Elysée avait fait cette demande au CFCM à l'automne 2020, dans le cadre de la lutte contre l'islam radical et les "séparatismes". Les quatre fédérations qui ont pris leur indépendance souhaitent donc "labelliser" les imams exerçant en France par elles-mêmes, un rôle que conteste d'ores et déjà le CFCM comme le relate 20 Minutes.