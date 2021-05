"Ramadan 2021 : date de fin, Aïd sans célébrations... Le mois du jeûne s'achève"

RAMADAN. La fin du ramadan en France, c'est bien ce mercredi soir. Les musulmans pratiquants achèvent un mois de jeûne, mais devront restreindre les célébrations pour cet Aid 2021, très singulier compte tenu de la crise sanitaire.

Aïd el-Fitr 2021 Le ramadan 2021 prend fin ce mercredi 12 mai au soir, après une ultime journée de jeûne et d'ascèse. Le Conseil français du culte musulman (CFCM) l'a indiqué dans un communiqué, se fondant il y quelques semaines déjà sur les calculs astronomiques, qui permettent de déterminer avec précision quand la nouvelle Lune est visible dans le ciel. Hier soir, la Grande Mosquée de Paris a organisé une "nuit du doute", avec quatre organisations dissidentes au CFCM qui estimaient nécessaire d'observer le ciel, pour suivre la tradition. Elles ont également considéré que la fin du ramadan en France était ce mercredi.

Cérémonies religieuses : quelle est la jauge actuelle ? Le 10 mai au soir, le Premier ministre Jean Castex a donné des précisions sur les modalités du déconfinement progressif en France. Il a notamment confirmé qu'il faudrait attendre le mercredi 19 mai pour pouvoir occuper un siège sur trois lors des cérémonies religieuses. Pour l'heure, une rangée sur deux doit être laissée libre entre chaque personne d'un foyer différent ou "entité familiale", ainsi que deux sièges de libres sur une même rangée. Quel est l’impact du confinement sur le ramadan ? L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé aux pays "d'empêcher un grand nombre de personnes de se rassembler dans des lieux associés aux activités du ramadan, tels que les lieux de divertissement, les marchés et les magasins", comme le rapporte RTL. Par exemple, les autorités saoudiennes ont suspendu le petit pèlerinage, la omra, à La Mecque et Médine. Les autorités religieuses de plusieurs pays, comme en Égypte, ont soutenu ces restrictions, détaillent nos confrères. Si le confinement empêche les festivités, il ne dispense pas les musulmans "en bonne santé" de jeûner "comme les années précédentes", temporise l'OMS. Pourquoi les dates du ramadan changent-elles chaque année ? Pour comprendre, il faut savoir que le calendrier musulman est lunaire et non solaire, contrairement au calendrier grégorien occidental. Les cycles de la Lune étant plus courts, le Ramadan commence à chaque fois dix à douze jours plus tôt que celui de l'année précédente. Le début mais également la fin du Ramadan sont déterminés par l'observation de la Lune dans le ciel. C'est la raison pour laquelle l'astronomie, dont les calculs établissent le moment, jour par jour, où l'astre nocturne est visible dans le ciel, permet de savoir très à l'avance quand se déroule l'Aïd el-Fitr, fête de la fin du mois de jeûne. Quel est le montant de l'aumône "Zakat El Fitr" cette année ? Dans son communiqué du 11 avril dans lequel il a notamment annoncé la date de fin du ramadan 2021, le Conseil français du culte musulman, principale instance représentative de l'islam en France, a également clarifié le montant de l'aumône "Zakat El Fitr" : "L’aumône 'Zakat El Fitr', religieusement exigible de toute famille musulmane, a été évaluée cette année à 7 euros par personne'", y précise l'instance. Le Conseil français du culte musulman précise : "Son versement qui intervient généralement à la fin du Ramadan peut se faire dès son premier jour. La charge de distribution de cette aumône peut être déléguée à une personne physique ou morale". Pas de rassemblements collectifs pour l'Aid 2021 ? Dans le même communiqué (voir lien en tête d'article), le Conseil français du culte musulman a bien rappelé que "la sortie progressive du confinement qui commence le 19 mai 2021 ne prévoit pas d’assouplissement pour les rassemblements avant le 9 juin 2021, en dehors de ce qui est accordé aux lieux de culte". Le CFCM indique par voie de conséquence que "les municipalités ne peuvent donc pas mettre à la disposition des musulmans des espaces de prière". "Le CFCM saisit cette occasion pour exprimer toute sa reconnaissance aux municipalités qui avaient l’intention de le faire". Les consignes du CFCM sur la prière de l'Aïd 2021 Le Conseil français du culte musulman précise dans un communiqué quelques recommandations pour les célébrations de l'Aïd 2021. Le CFCM insiste sur le fait que la prière "peut s’accomplir individuellement ou collectivement chez-soi ou dans une mosquée". Attention, compte tenu de la crise sanitaire du Covid-19, lorsqu’elle est organisée dans une mosquée, il est important pour les responsables des lieux de culte d'"organiser plusieurs services de prière et les espacer d’au moins 30 minutes pour éviter que les fidèles se croisent et permettre aussi d’aérer les salles après chaque service de prière. Le premier service peut intervenir dès 20 minutes après le lever du soleil". Le CFCM ajoute : "Le port du masque, l’utilisation du gel hydroalcoolique à l’entrée, le respect de la distanciation physique et l’usage de tapis individuelles de prière, éviter les accolades et les embrassades, etc, sont autant de gestes à maintenir tout au long de cette journée de l’Aïd. Les mosquées qui ne sont pas dans la capacité de respecter ces mesures doivent inviter les fidèles à prier chez-eux. Une personne présentant des symptômes de Covid19 ou une vulnérabilité ou une comorbidité doit éviter de se rendre à la mosquée". Des prières "en rotation" pour accueillir les fidèles FIN DU DIRECT - L'Aïd El Fitr, la fête musulmane qui marque la fin du mois de ramadan, sera célébrée le jeudi 13 mai 2021, comme le rapporte France 3 Régions. En raison de la crise sanitaire, la plupart des mosquées en Bourgogne ont prévu d'organiser plusieurs services pour la prière, détaille le média. Quelles sont les choses qui invalident le jeûne ? Selon le site du Havre de Savoir, les choses qui invalident le jeûne sont les suivantes : "tout ce qui parvient à l’estomac par la voie habituelle qui est la bouche, le vomissement provoqué selon l’avis de la majorité des savants, l’émission provoquée de sperme, les rapports sexuels". Pourquoi jeûne-t-on pendant le ramadan ? La journaliste Takwa Souissi a répondu aux questions les plus communes qu'on pose aux musulmans lors de ce mois sacré, sur le site Urbania. Concernant le jeûne, la journaliste a expliqué : "Au final, on jeûne parce que c’est un acte prescrit par toutes les religions monothéistes (pensons au Carême chez les chrétiens) et dans plusieurs autres traditions spirituelles, dans le but de faire un travail d’autodiscipline et d’introspection. Pour mettre l’âme avant le corps, tout simplement." La Grande Mosquée de Paris s'est appuyée sur les calculs astronomiques Dans son communiqué, la Grande Mosquée de Paris précise que la décision prise sur la date de l'Aïd el Fitr 2021 se justifie sur la consultation "des calculs scientifiques et des données astronomiques". L'observation du ciel n'est pas explicitement un motif mis en avant, contrairement aux années précédentes. LIRE PLUS

Le ramadan 2021 (1442) a débuté le mardi 13 avril et s'achève dans la soirée du 12 mai 2021, l'Aïd el fitr étant célébré le jeudi 13 mai. Ces dates ont été déterminées dès le début du mois d'avril par le Conseil français du Culte musulman (CFCM) selon le calcul astronomique, et expliquées dans un communiqué. Mais la coordination dissidente au CFCM, composée de la Grande Mosquée de Paris (GMP), du Rassemblement des musulmans de France (RMF), de Musulmans de France (MF) et de la Fédération française des associations islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles (FFAIACA) ont tenu à organiser une Nuit du doute, pour officialiser, selon la tradition, la fin du mois de ramadan.

Lorsque le jeûne s'achève, les musulmans croyants célèbrent la fin du ramadan : l'Aïd el-Fitr (fête de la rupture). Selon les années, et une nouvelle fois en fonction de l'observation de la Lune, elle a lieu 29 ou 30 jours après le début du ramadan. Cette année, le CFCM a donc indiqué que l'Aïd-el-Fitr avait lieu jeudi 13 mai. Mais l'Aïd el-Fitr n'est pas que l'occasion de faire la fête. La célébration rassemble les familles et amis qui se présentent vœux de bonheur et de santé en ce jour de fraternité. Dans le monde entier, les musulmans la célèbrent en préparant un repas riche avant de se livrer à des prières. Il est également du devoir des croyants de garder une partie de la nourriture pour les plus pauvres.

Des attentions spéciales à la famille sont également d'usage, telles que des cadeaux ou un coup de fil. C'est aussi un jour d'auto-évaluation et de réflexion où chaque musulman peut faire le point sur le mois de jeûne écoulé. De nombreux rituels complètent le programme, du bain rituel d'avant la prière du matin à la consommation de dattes en nombre impair avant de sortir de chez soi, en passant par l'acte du "takbir". Ce dernier consiste à chanter sur le chemin de son lieu de prière, à la gloire d'Allah.