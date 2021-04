"Direct. Coronavirus en France : 100 000 morts et des indicateurs médiocres"

CORONAVIRUS. Alors que certains disaient le cap déjà franchi depuis déjà plusieurs jours, c'est désormais officiel : la France déplore plus de 100 000 morts depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Ce jeudi, Jean Castex a également annoncé l'ouverture de la vaccination à certaines nouvelles professions.

20:17 - Quid des hospitalisations ? Dans les hôpitaux français, Santé publique France recense, ce jeudi 15 avril, 30 668 personnes atteintes du coronavirus, soit 200 patients hospitalisés en moins que la veille. Ce chiffre est en réalité une balance entre les entrées et les sorties. Mais dans les faits, on compte 2 062 nouveaux admis à l'hôpital au cours des 24 dernières heures, soit 10 de moins par rapport au chiffre de la veille et 94 de moins comparé à jeudi dernier.

19:41 - Emmanuel Macron réagit aux 100 000 morts RTL avait annoncé qu'Emmanuel Macron prendrait la parole une fois le cap des 100 000 morts du Covid-19 dépassé. S'il ne s'est pas exprimé oralement, le président de la République a réagi sur Twitter ce jeudi soir : "Depuis le début de la pandémie, cent mille Françaises et Français ont succombé au virus. Nous avons tous une pensée pour leurs familles, leurs proches, pour les enfants qui ont perdu un parent ou un grand-parent, les fratries endeuillées, les amitiés fauchées." Et d'ajouter : "Et si toute notre énergie est aujourd’hui tournée vers la sortie de cette épreuve, nous n’oublierons aucun visage, aucun nom.

19:17 - 22,8% de la population française a reçu sa première dose de vaccin contre le Covid-19 La campagne de vaccination continue de progresser en France. Le pays compte désormais 11 956 087 personnes vaccinées d'une première dose, dont 4 265 276 de deux doses. Cela correspond respectivement à 22,8% et 8,1% de la population de plus de 18 ans. Sur les dernières 24 heures, 472 063 nouvelles doses ont été réalisées en France, parmi lesquelles 324 345 premières doses, selon la Direction générale de la santé.

18:58 - Les réanimations repartent à la hausse 5 924 patients sont actuellement en réanimation. C'est 22 malades du Covid-19 en plus dans ces services spécialisés par rapport à mercredi. Toutefois, en ce qui concerne les nouvelles entrées enregistrées dans les dernières 24 heures, Santé publique France fait état de 501 patients. C'est 60 de plus que la veille. Alors que mercredi, une légère diminution était constatée dans les services de réanimation, celle-ci ne semble pas se poursuivre ce jeudi.

18:26 - Le cap des 100 000 morts du coronavirus officiellement franchi en France Depuis une semaine, le cap des 100 000 morts du Covid-19 fait trembler l'exécutif. Ce jeudi 15 avril, il a officiellement été franchi en France. De quoi laisser présager une prochaine prise de parole d'Emmanuel Macron, comme l'annonçait RTL en début de semaine. La France rejoint le triste club déjà composé notamment des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Italie, de l'Inde ou encore du Mexique.

18:13 - Victime d'une cyberattaque, un centre de vaccination ferme ses portes dans le Nord À Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), ceux qui devaient se faire vacciner au centre de Kursaal ce week-end devront attendre encore un peu. Jusqu'à lundi inclus, le lieu n'accueillera pas de public. Pour cause, la Fondation Hopale, chargée de la gestion du centre, a été touchée par une attaque informatique. "La priorité est de ne pas perdre de précieuses doses, alors qu'il y a une centaine de vaccinations par jour qui ne se feront pas ou qui seront reportées", a rappelé Benoît Dolle, le directeur général de la fondation. Depuis la mi-janvier, plus de 6 000 personnes ont été vaccinées au centre de Kursaal.

18:04 - La majorité des personnes décédées du Covid-19 avait plus de 70 ans D'après Santé publique France, 84% des 100 000 morts du Covid-19 étaient âgés de plus de 70 ans. L'écrasante majorité (95%) des décès concerne des personnes de plus de 60 ans. Comme le décrypte France Bleu ce jeudi, seules 12 personnes âgées de moins de 20 ans sont décédées depuis le début de l'épidémie, voilà plus d'un an. Parmi les trentenaires, un peu plus de 200 personnes ont succombé à la maladie. Dans le même temps, près de 700 personnes âgées de 40 à 50 ans ont perdu la vie. Les chiffres dans les Ehpad traduisent la prédominance des personnes âgées dans le bilan des morts du Covid-19 : plus d'un quart des décès concernent des résidents en Ehpad, avec exactement 26 145 décès. Au niveau des régions, l'Île-de-France est la plus endeuillée, avec 17 780 décès, suivie par l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec 10 438 décès.

17:45 - Plus de 3 000 patients Covid en Provence-Alpes-Côte d'Azur Selon le dernier bilan de l'épidémie, en date de ce mercredi, 3 283 personnes sont actuellement hospitalisées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit 186 patients supplémentaires en 24 heures. Indicateur-clé de l'épidémie, le nombre de patients en réanimation s'élève à 576, soit 41 patients de plus par rapport au précédent bilan. La pression est forte sur les établissements hospitaliers de la région : les patients Covid occupent 125% des lits disponibles. En PACA, le taux d'incidence est de 393 cas pour 100 000 habitants, un niveau supérieur à l'incidence nationale, à 344 cas pour 100 000 habitants.

17:23 - 12 millions de personnes sont primo-vaccinées Depuis le début de la campagne vaccinale contre le Covid-19, 12 millions de personnes auront reçu au moins au première dose de vaccin d'ici la fin de la journée, a annoncé ce jeudi Jean Castex, à l'occasion d'une visite dans un centre de vaccination à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines). Soit, d'après le Premier ministre, "deux millions de plus que prévu". Au départ, l'exécutif tablait sur 10 millions de primo-vaccination à la mi-avril. Ce cap a été dépassé avec une semaine d'avance.

16:59 - Un portique de désinfection dans les supermarchés Il y avait le masque obligatoire et le gel hydroalcoolique présenté aux entrées des grandes surfaces. Les supermarchés vont-ils se doter de "tunnels de désinfection", pour renforcer leur dispositif de sécurité sanitaire ? Comme le relate Le Parisien, une entreprise de Sartrouville met au point un portique de désinfection qui élimine 99,9 % des virus, bactéries et germes en seulement cinq secondes. Une première implantation a été mise en place l'an dernier en Corse, ajoute le journal, qui explique la procédure d'utilisation : pour être désinfectés, les clients d'un magasin doivent passer sous le portique, d'une hauteur de 2,40m, et d'y rester quelques secondes. Résultats : plus de trace de virus, sans effets cheveux mouillés, grâce au principe d'atomisation avec des ultrasons et de la lumière ultraviolette.

16:37 - Les médecins ne seront plus payés à l'acte dans les vaccinodromes Dans les vaccinodromes, les médecins pratiquant des vaccinations étaient payés à l'acte, ce qui leur permettait d'empocher jusqu'à 3 000 euros le week-end, selon France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Désormais, les médecins seront rémunérés au forfait, a fait savoir l'Assurance-maladie. Ce forfait représente 420 euros par vacation en semaine et 460 euros les samedis après-midi, dimanches et jours fériés, relate franceinfo.

16:15 - Des créneaux de vaccination dédiés aux professionnels de l'éducation Dès ce week-end, des créneaux de vaccination contre le Covid-19 vont être mis en place pour les professionnels de l'éducation et de l'enfance, âgés de plus de 55 ans, a annoncé Jean Castex, au cours d'une visite dans un centre de vaccination à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines), ce jeudi. Sont également concernés les policiers, gendarmes et surveillants pénitentiaires, a ajouté le Premier ministre, accompagné de son ministre de la Santé, Olivier Véran. D'après Matignon, cela représente 430 000 professionnels. Les créneaux de vaccination leur seront réservés pour une durée d'au moins 15 jours.

15:52 - L'épidémie progresse en Bourgogne-Franche-Comté D'après les données de Santé publique France, le taux de reproduction du Covid-19 en Bourgogne-Franche-Comté est de 1,02. Quand ce "R" est supérieur à 1, cela signifie que l'épidémie progresse, note le site de datavisualisation CovidTracker. Au sein de la région, le taux d'incidence est de 305 cas pour 100 000 habitants, alors que l'incidence moyenne est de 344 cas. La tension hospitalière y est de 90%.

15:27 - Peu de médicaments efficaces contre le Covid-19 D'après un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il existe peu de nouveaux médicaments efficaces dans les projets des laboratoires pharmaceutiques. Dans ce rapport, dont se fait l'écho Le Parisien ce jeudi, l'OMS estime que les progrès réalisés dans la recherche contre le Covid-19 doivent permettre de lutter contre un fléau : la résistance aux antibiotiques. Si les recherches ne sont pas encore probantes pour un traitement contre le virus, cette mobilisation mondiale a tout de même permis de réaliser des progrès rapides, notamment dans la production des vaccins.

15:01 - Les Ehpad ont toujours besoin de doses de vaccin En Ehpad et maisons de retraite, 98% des résidents et 70% des salariés ont reçu au moins la primo-injection de vaccin contre le Covid-19. Pour autant, la ligne d'arrivée n'est pas franchie : il faut encore des doses, pour immuniser les nouveaux entrants et le personnel remplaçant, a fait savoir le principal syndicat des Ehpad privés, le Synerpa, dont se fait l'écho Ouest-France. Certains résidents n'ont pas encore été vaccinés, car ils ont été récemment contaminés, que leur santé était trop fragile ou parce qu'ils ne le souhaitaient pas et ont changé d'avis. Les personnes âgées prochainement admises en Ehpad et qui n'auraient pas participé à la vaccination de masse sont également concernées par ces doses supplémentaires.

14:36 - Autotests : gratuité pour les aides à domicile Désormais disponibles en pharmacie, les autotests seront gratuits pour les aides aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Comme annoncé par le ministère de la Santé ce jeudi, ces professionnels en contact avec des personnes vulnérables face au virus bénéficient de la gratuité, afin de leur permettre de "sécuriser leur activité". En officine, la vente d'autotests contre le Covid-19 est au prix maximum de six euros.

14:13 - Paris, département le plus endeuillé Ces dernières 24 heures, les hôpitaux parisiens ont recensé 33 décès liés au Covid-19, ce qui place le département en tête de la mortalité ces dernières 24 heures. Depuis le début de l'épidémie, la capitale a payé le plus lourd tribut en raison du virus, avec 3 874 décès dans les hôpitaux.

13:51 - Désormais, la seconde dose de Pfizer et Moderna sera injectée au bout de 42 jours Le délai entre deux injections des vaccins Pfizer et Moderna contre le Covid-19, passe de 28 jours à 42 jours. De quatre semaines, la seconde injection du sérum évolue à 6 semaines, a fait savoir le ministère de la Santé, ce jeudi, dans un communiqué.

13:30 - Guyane : un test antigénique à l'arrivée dans l'Hexagone Face à la propagation des variants brésiliens, l'exécutif met en place de nouvelles restrictions de voyage. Désormais, les voyageurs venant de Guyane devront passer un test antigénique en atterrissant dans un aéroport de l'Hexagone, en plus d'avoir présenté, avant leur départ, un test PCR réalisé 72 heures au préalable. Les personnes en provenance de la Guyane devront toujours présenter un motif impérieux.