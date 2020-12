"DIRECT. Coronavirus en France : 13 947 contaminations en plus, le virus circule toujours autant"

COVID FRANCE. Près de 14 000 personnes ont été contaminées par le Covid-19 ces dernières 24 heures, indique Santé publique France dans son dernier bilan ce samedi. Ce niveau est toujours trop élevé et semble atteindre un haut plateau depuis plusieurs jours.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Selon le dernier bilan de Santé publique France diffusé samedi 12 décembre, 13 947 personnes ont été contaminées par le Covid-19 ces dernières 24 heures. On observe donc bel et bien un effet plateau depuis plusieurs jours dans le nombre de cas diagnostiqués. Par ailleurs, 199 morts supplémentaires sont à déplorer à l'hôpital.

20:53 - 2 851 patients en réanimation FIN DU DIRECT - Le nombre de patients en réanimation baisse de 23 personnes, soit 2 851 patients ayant les symptômes les plus graves. Ce chiffre est en dessous des 3 000 fixés par Emmanuel Macron, ce qui est une donnée encourageante, d’après le dernier bilan de Santé publique France.

20:13 - 199 morts à l’hôpital Les chiffres de Santé publique France viennent de tomber : 199 personnes ont trouvé la mort des suites du Covid-19 ces dernières 24 heures. Depuis le début de l’épidémie, 39 825 personnes sont décédées à l’hôpital à cause du coronavirus.

20:11 - 13 947 nouveaux cas confirmés de Covid-19 Selon les derniers chiffres de Santé publique France, 13 947 personnes ont été contaminées par le Covid-19 ces dernières 24 heures. C’est un bilan supérieur à celui d’hier, où 13 406 cas étaient confirmés. Le nombre de nouvelles personnes porteuses du virus est donc bien en train de stagner à un plateau haut, voire d’augmenter.

18:47 - Le relâchement et le froid, principales causes de la reprise épidémique À l’approche des fêtes de fin d’année, les professionnels de santé remarquent un relâchement des Français qui pourrait expliquer la stagnation, voire l’augmentation, des chiffres du Covid-19 en régions. Parmi les principales raisons régulièrement invoquées par les spécialistes : les mesures assouplies de confinement couplées à des températures plus froides. "On vit beaucoup plus en intérieur, dans les magasins ou chez soi, on aère beaucoup moins, on utilise des appareils de chauffage, développe Xavier Pothet, médecin généraliste interrogé par TF1. On développe facilement des rhumes, ce qui favorise le virus." Dans son dernier point épidémiologique, Santé publique France rappelle que les indicateurs ont ralenti leur décroissance et qu'à quelques jours de Noël, la prudence et les gestes barrières sont plus que jamais d'actualité.

18:03 - Un test obligatoire pour se rendre en Corse Si vous souhaitez vous rendre en Corse à partir du 19 décembre, il faudra réaliser au préalable un test PCR ou antigénique 72 heures avant, ont indiqué le préfet Pascal Lelarge et la directrice générale de l’ARS Marie-Hélène Lecenne lors d’une conférence de presse samedi. "Nous considérons que la très grande disponibilité de tests, que ce soit PCR ou antigéniques, ne doit pas poser de difficulté aux visiteurs", a précisé le préfet, dont les propos ont été relayés par l’AFP. Les passagers des compagnies aériennes ou maritimes ne devront pas présenter le résultat de leurs tests mais devront fournir une attestation sur l’honneur certifiant qu’ils ne sont pas positifs et qu’ils ne présentent pas de symptômes. Des contrôles seront d’ailleurs effectués pour s’assurer que la mesure soit bien respectée, au départ et à l'arrivée. La mesure, qui ne concerne que les personnes de plus de onze ans, sera en vigueur jusqu'au 8 janvier.

17:31 - Le nombre de contaminations repart à la hausse dans le Grand Est Lors des quatre premières semaines du confinement, les nouvelles contaminations et les taux de positivité et d’incidence avaient baissé dans le Grand Est, mais ce n’est plus le cas, d’après le point épidémiologique régional de l’ARS. Le nombre de cas positifs atteint quasiment les 8 000 en semaine 49 alors qu’il était descendu à 7 500 la semaine précédente. Idem pour le taux d’incidence : 144,5 cas pour 100 000 habitants vs 136,1, alors que la moyenne nationale est de 107 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Le taux régional de positivité augmente également, à 7,3% contre 6,6% lors du point hebdomadaire précédent. Au niveau des départements, la circulation virale est en augmentation dans la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges.

16:51 - Des médecins insultés par des anti-vaccins Dans un article publié ce samedi, Le Parisien donne la parole à ces médecins pris à partie par des anti-vaccins. Insultes, menaces, intimidations sur les réseaux sociaux… Les actes de malveillance se multiplient et sont de plus en plus violents, d’après les praticiens interrogés par le journal. Président du syndicat Union française pour une médecine libre (UFML), Jérôme Marty en reçoit tous les jours et affirme avoir recensé une dizaine de confrères ayant subi des pressions. "Quand vous tombez sur des personnes fragiles, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui passe à l'acte", indique le médecin généraliste, qui refuse pour autant de s’inquiéter car "un chien qui aboie ne mord pas". Cette enquête traduit un sentiment "antivax" de plus en plus présent dans la population. D’après une étude de la Fondation Jean-Jaurès, 43% des Français ne souhaitent pas ou probablement pas se faire vacciner quand les doses contre le Covid-19 seront disponibles.

16:01 - La mortalité reste élevée dans le Nord D’après le dernier bilan de Santé publique France, 14 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19 dans le Nord. Après le Rhône, il s’agit du département le plus endeuillé par l’épidémie. En tout, 1 686 malades sont morts dans les hôpitaux depuis l’apparition du virus en France.

15:24 - 66 nouvelles hospitalisations à Paris Selon les derniers chiffres de l'épidémie, 66 personnes ont été hospitalisées à Paris. En tout, les hôpitaux de la capitale comptabilisent actuellement 764 patients. Parmi les cas les plus graves, 154 personnes sont actuellement en réanimation, soit 5 de plus depuis le dernier bilan de Santé publique France vendredi soir. Au niveau des sorties, 78 personnes ont quitté l’hôpital.

14:37 - En Nouvelle-Aquitaine, les personnes âgées les plus à risque D’après le dernier bilan de Santé publique France, la décroissance de l’épidémie marque le pas en Nouvelle-Aquitaine. Dans le détail, le taux d’incidence des personnes de plus de 75 ans a augmenté (+11%) alors qu’il n’est en hausse que de 4% dans la population générale. Comme le constate France Bleu, des disparités s’observent entre les départements : en Charente-Maritime, le taux d’incidence est de 21 nouveaux cas pour 100 000 habitants alors qu’il passe à 148 pour 100 000 habitants dans les Landes.

14:02 - Pour être efficace, l'application TousAntiCovid doit être téléchargée "20 ou 25 millions" de fois L’application TousAntiCovid a été téléchargée par 10 millions d’utilisateurs. Selon le Professeur Philippe Amouyel, interviewé par France Info, il faudrait que l'application passe à "20 ou 25 millions" de téléchargements, pour commencer à être "un outil extrêmement efficace". "L'intérêt de TousAntiCovid, c'est de nous alerter, c'est de faire en sorte qu'on soit attentifs, rappelle l’épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille. Pourquoi le virus progresse aujourd'hui ? Parce qu'on baisse la garde." Selon le médecin, télécharger cette application relève d’un "acte de responsabilité individuelle".