"DIRECT. Coronavirus en France : 14 534 nouveaux cas, l'épidémie renforcée par les non vaccinés ?"

COVID. Si les indicateurs liés au coronavirus sont globalement stables en France, la vaccination patine. L'étude de l'Institut Pasteur pointe le fait que les "non vaccinés contribuent de façon importante à la pression sur l'hôpital" et "contribuent de façon disproportionnée à la transmission" du Covid-19.

20:35 - Deux tiers des agents de la fonction publique hospitalière favorables à la vaccination Les deux tiers des agents de la fonction publique hospitalière (FPH) sont favorables à l'obligation vaccinale contre le Covid-19 pour les soignants et personnels du secteur de la santé, selon un sondage Ipsos commandé par le ministère de l'Économie et dévoilé ce mardi 7 septembre. Dans le détail, CNews rapporte que 67% des agents de la FPH approuvent l'obligation, un pourcentage inférieur à celui constaté dans la fonction publique d'État (71%) mais nettement supérieur au taux recensé dans la fonction publique territoriale (58%). Tous versants confondus, l'adhésion s'établit à 66%, précisent nos confrères.

20:00 - Des cas particuliers pour la dose de rappel Certains cas particuliers sont à mentionner concernant la dose de rappel du vaccin anti Covid-19, comme le rappelle l’Agence régionale de santé (ARS) PACA : pour les personnes sévèrement immunodéprimées, le rappel est réalisé dans un délai minimal de 3 mois, dès lors qu’il est jugé par l’équipe médicale que la 4ème dose permettrait d’améliorer la réponse immunitaire

pour les personnes ayant reçu le vaccin Covid-19 Janssen, le rappel est réalisé dans un délai minimal de 4 semaines suite à l’injection unique de vaccin Janssen

enfin, on ne réalise pas de rappel pour les patients ayant contracté le Covid-19 postérieurement à leur premier schéma vaccinal.

19:33 - 14 534 cas de coronavirus en 24 heures Le dernier bilan, daté du mardi 7 septembre 2021, fait état de 14 534 cas en 24 heures, soit 1 1492 cas de plus qu'hier (les données du lundi n'incluent jamais le week-end et sont donc beaucoup plus faibles) et 4 891 de moins que mardi dernier. La moyenne sur 7 jours passe ainsi à 12 617 cas contre 13 316 hier. 108 décès sont à déplorer en 24 heures, soit 6 de plus qu'hier et 16 de moins que mardi dernier. Enfin, du côté des hospitalisations, 761 admissions ont été recensées, soit 100 de plus qu'hier et 180 de moins comparé à mardi dernier. 200 admissions en réa sont comptabilisées, soit 13 de plus qu'hier et 18 de moins que mardi dernier.

19:15 - Comment se passe une dose de rappel du vaccin ? La dose de rappel est réalisée à partir de six mois après la deuxième dose de vaccin anti Covid-19, comme le rapporte l’Agence régionale de santé (ARS) PACA. Elle est réalisée avec un vaccin ARNm (Pfizer ou Moderna). Ce rappel intervient face à la propagation en France du variant delta du coronavirus et aux incertitudes concernant la durée de la protection conférée par la vaccination chez les populations très fragiles, rapportent l’Agence. La campagne d’administration de rappel de vaccination a d’ores et déjà débuté pour les personnes âgées de plus de 65 ans et/ou très vulnérables.

18:24 - En Mayenne, plus d'un millier d’habitants n'a pas encore de dose de vaccin Si la Mayenne est l'un des départements les plus avancés dans la vaccination contre le coronavirus, avec huit centres dédiés, il reste encore des personnes fragiles non vaccinées, rapporte France Bleu. Environ 1 200 personnes n'ont reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19, d'après les listings des médecins généralistes, détaillent nos confrères. Désormais, les professionnels de santé du département se mobilisent avec le dispositif mis en place par l'Assurance Maladie, "Aller Vers". Leur but ? Aider les personnes les plus isolées à prendre rendez-vous et à recevoir le vaccin.

16:14 - Médecins et professionnels de santé prioritaires pour une 3e dose ? C'est en tout cas le souhait de l’Ordre des médecins qui a demandé ce mardi que les médecins et tous les professionnels de santé soient considérés comme prioritaires pour l’accès au rappel, comme ils l’ont été au début de la campagne de vaccination, pour se protéger et protéger leurs patients.

14:30 - 120 000 personnes ont déjà reçu une dose de rappel Selon les chiffres communiqués par le ministère de la Santé ce mardi 7 septembre, 120 000 personnes ont déjà reçu la troisième dose de vaccin contre le Covid 19. Pour rappel cette nouvelle campagne a été lancée la semaine dernière et elle sera ouverte pour les Ehpad à partir du 13 septembre.

13:40 - L'Institut Pasteur recherche des volontaires pour tester un traitement Ce lundi, l'Institut Pasteur de Lille s'est lancé dans la quête de centaines de patients pour la deuxième phase d'un essai clinique pour la recherche d'un traitement. Selon l'Institut, il faut être âgé de plus de 50 ans, non vacciné et présenter au moins un symptôme du Covid-19. "Entre 350 et 700 patients" seront recrutés afin de mesurer l'efficacité du clofoctol, un médicament indiqué dans la prévention de l'hospitalisation et dans la prise en charge précoce de patients atteint du Covid-19. "Particulièrement efficace pour inhiber la réplication du virus", selon l'Institut, la molécule de clofoctol est déjà commercialisée en France hors Covid.

12:40 - Le Dr Gilbert Deray pour les autotests à la maison Le Dr Gilbert Deray, médecin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, salue la campagne d'autotests chez les élèves réalisée par Israël avant la rentrée scolaire. "Des campagnes d'autotests à la maison pour les enfants permettraient de résoudre les problématiques logistiques et de dépister les cas asymptomatiques avant qu'ils ne contaminent les autres élèves". Des campagnes d’auto tests à la maison pour les enfants permettraient de résoudre les problématiques logistiques et de dépister les cas asymptomatiques avant qu’ils ne contaminent les autres élèves



C’est ce qui est fait en Israël avec succès — deray gilbert (@GilbertDeray) September 7, 2021