"DIRECT. Coronavirus en France : 34 318 nouveaux cas, "le pic de la troisième vague derrière nous" ?"

CORONAVIRUS. 34 318 nouveaux cas de coronavirus et 283 décès sont à déplorer ce jeudi 22 avril 2021 alors que le gouvernement a fait de nouvelles annonces. Pic de la troisième vague, vaccination, variants... On fait le point.

20:31 - Où en est-on du côté des réanimations ? 5 981 patients atteints du coronavirus se trouvent actuellement en réanimation. C'est 22 de plus que mercredi. Toutefois, il s'agit-là d'une balance entre les entrées et les sorties. Dans les faits, on compte pas moins de 478 nouvelles admissions en réanimations ce jeudi, soit deux de plus que mercredi, mais 23 de moins que jeudi dernier.

19:32 - 34 318 cas de plus en 24 heures Ce jeudi, la France déplore pas moins de 34 318 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte à 5 408 606 le nombre total de cas confirmés par PCR (Ehpad compris) depuis le début de l'épidémie dans le pays. À noter que 34 318 cas supplémentaires, cela correspond à 315 cas de plus que mercredi, mais 3 727 de moins que jeudi dernier.

19:07 - Le couvre-feu maintenu jusqu'à nouvel ordre Si le déconfinement se profile, avec la date du 3 mai en ligne de mire, la fin du couvre-feu n'a pas encore sonné. "Le couvre-feu est maintenu jusqu’à nouvel ordre", a tranché Jean Castex jeudi soir. Aucun horizon d'allègement de la contrainte n'a par ailleurs été évoqué. Il va falloir encore faire preuve de patience...

18:48 - Brevet, baccalauréat.. Les examens maintenus cette année "C’est l’intérêt de nos étudiants d’avoir un contrôle continu et des examens", a estimé le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer lors de la conférence de presse. C'est pourquoi, lycéens et collégiens peuvent se réjouir (ou pas), le baccalauréat tout comme les examens du brevet auront bien lieu. Même combat pour l'enseignement supérieur. Les examens et partiels se feront en présentiel au mois de juin et les concours seront bien maintenus. Dans le cas où certains élèves en BTS ne pourraient se rendre aux épreuves, "une session de rattrapage aura lieu au début du mois de juillet", a précisé le ministre.

18:28 - La réouverture des commerces non-essentiels envisagée pour la mi-mai Si et seulement si la situation sanitaire le permet, une réouverture des commerces dits non-essentiels sera envisagée pour la mi-mai. Certaines conditions seront mises en place. Elles pourraient être "territorialisées". Les commerces ne seront pas les seuls concernés : "certaines activités culturelles et sportives et les terrasses" sont aussi évoquées.

18:25 - Jean Castex confirme la levée des restrictions de déplacement en journée dès le 3 mai Depuis quelques jours, ce point semblait acté. C'est désormais officiel. Le Premier ministre Jean Castex annonce ce jeudi soir que dès le 3 mai prochain, il n'y aura plus de restrictions de déplacement en journée. Il sera ainsi possible d'aller se promener notamment au-delà d'un rayon de 10km autour de chez soi.

18:17 - 400 000 tests salivaires hebdomadaires dès la semaine prochaine dans les écoles Si lundi 26 avril seules les écoles maternelles et primaires rouvriront, comme prévu, Jean Castex annonce ce jeudi soir que l'Éducation nationale s'est munie de millions d'autotests qui seront à destination des professeurs, puis des lycéens lors de leur retour en présentiel le 3 mai. Les autotests ne sont en effet pas recommandés au jeune public. Dès la semaine prochaine, 400 000 tests salivaires hebdomadaires seront réalisés dans les écoles élémentaires, situées en priorité dans les départements où l'incidence est élevée, fait savoir Jean Castex.

18:12 - Les arrivées sur le territoire vont être davantage contrôlées Face aux variants du coronavirus, Jean Castex annonce donc qu'un système de contrôle renforcé va être mis en place dès vendredi 23 avril. Seront concernées toutes les personnes arrivant du Brésil, d’Argentine, du Chili, d’Afrique du Sud et d’Inde. De même, "la liste des motifs autorisant une arrivée en France sera encore restreinte. La réalisation d’un test sera systématisée non seulement au départ, mais aussi à l’arrivée", précise Jean Castex.

18:05 - Jean Castex confirme la réouverture des écoles comme prévu lundi prochain "Cette décrue concerne près de 80 départements", note Jean Castex. À l'échelle nationale, les hospitalisations en réanimation semblent avoir aussi atteint un plateau ces derniers jours. Toutefois le Premier ministre constate que la situation se dégrade dans d'autres pays dans le monde. Il est donc crucial de continuer à surveiller les arrivées sur notre territoire. Mais la décrue et les contrôles strictes à nos frontières permet, selon lui, à l'exécutif de confirmer ce jeudi 22 avril la réouverture des écoles lundi prochain, soit le 26 avril.

18:00 - Jean Castex prend la parole ! Le Premier ministre prend la parole trois semaines après la mise en place du troisième confinement. "Le pic de la troisième vague semble dernière nous et la baisse de la pression épidémique engagée", a débuté Jean Castex, faisant un point sur la situation sanitaire dans le pays.

17:56 - Tous les vaccins nécessaires pour atteindre les objectifs de la vaccination ? L'objectif des 20 millions de Français vaccinés à la mi-mai est un point sur lequel le gouvernement est attendu au tournant. Pour y parvenir tous les vaccins disponibles doivent être mobilisés : Pfizer, Moderna mais aussi AstraZeneca qui suscite la méfiance des volontaires à la vaccination. Les autorités sanitaires, les médecins et le gouvernement se relaient pour véhiculer un message positif sur le vaccin qui n'est pas un "vaccin de seconde zone" selon les mots d'Alain Fischer. Jean Castex pourrait évoquer ce point et tenter de renouer un lien de confiance avec les vaccins à adénovirus.

17:47 - L'évolution épidémique et la vaccination permettront-elles se rouvrir le pays sans risque ? L'évolution sanitaire des prochaines semaines permettra de rouvrir les pays sans craindre le risque d'un rebond épidémique ? Les contaminations restent sur un plateau haut sur tout le territoire métropolitain. Si les indicateurs ralentissent ils ne témoignent pas d'un recul manifeste de l'épidémie et de la circulation du virus. Olivier Véran présent lors de la conférence de presse ce soir devrait faire un point détaillé de la situation épidémique en France. La vaccination qui reste le levier principal de lutte contre l'épidémie aura-t-elle suffisamment avancé pour limiter les contaminations mais surtout les admissions dans les services hospitaliers ?

17:28 - Le risque des variants sud-africains et brésiliens persiste Le professeur Axel Khan, généticien et président de la Ligue contre le cancer a mis en garde sur la prochaine propagation des variants sud-africains et brésiliens. Pour l'heure "ils sont très bas en France, mais on sait qu'il sont moins bien inhibés par l'immunité vaccinale." Le risque c'est alors qui prennent le pas sur le variant anglais vulnérable face aux vaccins lors l'immunité vaccinale sera très large explique le spécialiste. "Les vaccins ARN qui donnent l'immunité la plus forte permettent de protéger contre les formes grave liées aux variants, pour ce qui est d'AstraZeneca les études cliniques faites notamment en Afrique du Sud indiquent qu'il n'y a pas une bonne protection."

16:54 - 19,51% des Français vaccinés Le compte Twitter Bot du Vaccin partage quotidiennement les avancées faites dans la campagne vaccinale et projette la date à laquelle tous les Français pourront être vaccinés suivant le rythme des injections. Les projections sont faites selon les chiffres confirmés de Santé publique France au 20 avril. ████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 19,51 %

???? 13.018.378 injections réalisées (+240.221 en 24h)

???????? 4.850.310 injections réalisées (+164.803 en 24h)

⏱️ Au rythme actuel, il faudrait 235 jours pour que l’ensemble de la population ait reçu une dose, soit le 11 décembre 2021 — Bot du Vaccin (@BotDuVaccin) April 22, 2021

16:29 - Où en est l'épidémie en Auvergne-Rhône-Alpes ? Le Rhône est pointé du doigt par l'Auvergne-Rhône-Alpes. Il est depuis le début de l'épidémie le mauvais élève de la région avant 425 cas enregistrés au 18 avril, suivi de près par la Loire avec 415 cas pour 100 000 habitants. Selon le bilan de Santé publique France, 3841 personnes sont hospitalisées en Auvergne-Rhône-Alpes dont 232 admises hier. En réanimation, 687 lits sont occupés avec les 53 arrivées enregistrées les dernières 24 heures. La région déplore 10671 décès liés au coronavirus, c'est 44 de plus en une journée mais 44773 personnes ont pu quitter les établissements de santé, soit 250 de plus.

16:05 - Quel horizon pour la prise en charge des malades du "Covid-long" ? "La prise en charge des patients atteints de « COVID long » va se structurer partout sur le territoire car personne ne doit être laissé seul !", a tweeté Emmanuel Macron après sa visite à l'hôpital Foch qui prend en charge les malades du Covid-long. Un combat que mène depuis plusieurs mois les personnes souffrant des symptômes persistants. Sur France info, Matthieu Lestage, patient Covid-long et membre de l'association AprèsJ20 a livré un témoignage de son quotidien avec la fatigue et les troubles neurologiques. "Le système marche à l'envers, ce sont les patients qui poussent pour que les médecins avancent. Il faut financer la recherche pour aider les médecins à trouver ce qui nous impacte. Pourquoi développe-t-on ces symptômes ?", regrette-t-il.

15:43 - 38 cas positifs dans un Ehpad du Lot Dans le Lot, un foyer de contamination a été détecté à l'Ehpad de Luzech. Sur les 39 résidents de l'établissement, 28 ont été testés positifs en plus de 10 personnels soignants. Tous les pensionnaires infectés ont pourtant reçu les deux doses du vaccin Pfizer à l'exception de deux personnes, l'une est décédée tandis que la seconde a été admise à l'hôpital dans un état critique. Le maire de Luzech, Bernard Piaser a expliqué à La Dépêche que le virus aurait été transmis par un nouveau résident en période d'incubation malgré un test négatif à son arrivée à l'Ehpad. L'élu assure au journal : "Depuis cette semaine, nous faisons des tests PCR tous les lundis matin, aussi bien pour les résidents que pour les personnels, afin d'observer l’évolution de la situation". Quand aux professionnels ils observent la période d'isolement.

15:19 - Déconfinement prématuré et risque de redémarrage de l'épidémie ? Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille rejoint le camp des sceptiques sur la question du déconfinement. "Dans trois semaines je ne pense pas qu'on sera descendu à des niveaux qui seraient acceptables, c'est-à-dire moins de 5000 contaminations par jour. [...] Là on risque d'être aux alentours des 20 000 contamination, c'est un taux de circulation extrêmement important" insiste-t-il au micro de BFM Lille. Le professeur met en garde sur les conséquence d'une réouverture prématurée : "Ouvrir trop rapidement pourrait être une source de redémarrage de l'épidémie, voire d'arrivée de nouveaux variants qui sont en train d'apparaitre un peu partout".

14:57 - La Corse : région moins touchée de métropole On parle peu de la Corse dans cette épidémie. L'île de beauté est le région la moins affectée par le virus mais les hôpitaux accueillent tout de même des patients atteints du Covid-19. La dernier bilan de Santé publique France compte 94 personnes hospitalisées dont 5 admises hier. En réanimation, 16 lits sont occupés 1 nouveau malade ont notamment rejoint le service le 21 avril. Les établissements corses accusent un bilan de 183 morts liées au Covid-19 tandis que 830 personnes sont sorties guéries des hôpitaux, soit 2 de plus.